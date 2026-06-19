素材もデザインも本物の鉄道車両帯シールを使用したステンレス製名刺入れ「鉄帯職人（てつおびしょくにん）」に新たなラインナップ（山口Kizashi仕様）登場！！

西日本旅客鉄道株式会社JR西日本商品化許諾済

ＪＲ西日本グループの関西工機整備株式会社は、鉄道車両のステンレス車体と帯カラーデザインを踏襲した鉄道車両帯シール付きステンレス製名刺入れ「鉄帯職人（てつおびしょくにん）」に新たなラインナップ（山口Kizashi仕様）を加え、６月２７日（土）より販売を開始いたします。

「鉄帯職人」は、素材が本物と同じ縮小サイズの帯カラーシールを、本物の車体と同様のステンレス素材の名刺入れにデザインした製品です。これまでに９種類の帯カラーを製品化していますが、今回新たに１種類を追加しました。是非、お近くの店舗にてお求めください。

新たに追加するラインナップ

ＪＲ西日本管内（山口エリア）で運行される車両（227系山口Kizashi仕様）の帯シールを製品化しました。

販売価格（定価）

３，３００円（税込） （税抜３，０００円）

販売開始時期、お求め方法

６月２７日（土）より株式会社ブックスキヨスク様が運営する下記店舗において販売いたします。

○ブックスキヨスク様運営店舗

《販売店舗》

ブックスタジオ大阪店、ブックスタジオエキマルシェ新大阪店、

ブックスタジオアルデ新大阪店、ブックスキヨスク尼崎店、

ブックスキヨスク森ノ宮店、ブックスタジオ姫路店

《販売数量》

上記６店舗合計で50個を販売いたします。

○オークコーポレーション様運営店舗

《販売店舗》

京都鉄道博物館ミュージアムショップ

《販売数量》

上記店舗で30個を販売いたします。

◎ジェイアール西日本商事株式会社様ECサイト

６月２９日（月）９時からはジェイアール西日本商事様のECサイト（トレインボックス）での販売も開始いたします。

《参考》鉄帯職人の概要

・実車同様、名刺入れの素材は強度や耐腐食性に優れたステンレス素材です。（日本製）

・ステンレス素材には実車同様に表面加工（ヘアライン加工）を施しています。

・実車と同じ素材の縮小サイズの帯カラーシールを貼付けました。

・名刺約１５枚を収納できます。

・寸法、重量：９３mm×６０mm×５mm、約６０ｇ