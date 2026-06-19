【7/17～10/13運行】三股登山口行き路線バスの予約サイトをオープン

長野県安曇野市

安曇野市地域公共交通協議会（事務局：安曇野市）では、北アルプスパノラマ銀座の蝶ヶ岳・常念岳の登山口となる三股登山口周辺の駐車場の混雑緩和と林道への放置車両を解消するため、登山口と穂高駅などを接続する路線バス「三股線」の実証運行を下記のとおり行います。

本年度はWEBから事前予約と事前決済を行うサイトを新設し、運行の在り方を検討します。

概要

詳細を見る :https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/6/129486.html

●運行日

7月17日（金）～10月13日（火）

※上記期間中、月・金・土・日曜日・祝日及びお盆期間中など63日間運行

運行カレンダーはこちら(https://www.city.azumino.nagano.jp/uploaded/attachment/83286.pdf)から

●運行区間

JR穂高駅 ～ しゃくなげの湯東駐車場 ～ ほりでーゆ～四季の郷駐車場 ～ 三股第一駐車場

●運行ダイヤ

曜日などにより運行便数を変更して運行します

●運賃（１乗車あたり）

一般（中学生以上） 2,000 円／小学生以下 1,000 円

障害者手帳をお持ちの場合は各500円割引

運賃は事前決済となります。乗車予約後、期日までにお支払いください。

予約受付

乗車には事前予約が必要です。

下記サイトで、乗車日2カ月前の午前5時から予約ができます。

キャンセル手数料

予約サイト :https://secure.j-bus.co.jp/hon/RouteList/List?uncd=1612

運賃支払い後のキャンセルは、下記の手数料をいただきます。

路線図

駐車場案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124262/table/43_1_52bcaeb4e8a81d1ee5e064fdd52ea02c.jpg?v=202606190252 ]

各停留所に最寄りの駐車場になります。

駐車台数に限りがあるため、満車時にはご利用いただけません。

JR穂高駅 （穂高駐車場 穂高駅まで徒歩5分、穂高神社南側）

駐車台数 約170台（有料）

＜GoogleMap＞

https://maps.app.goo.gl/ZgEzpDLGbgxD4H5v5

※バス停留所は、JR穂高駅前になりますのでご注意ください。

しゃくなげの湯東駐車場

駐車台数 約45台

＜GoogleMap＞

https://maps.app.goo.gl/4EbFGwMgKoCd8kYt9

ほりでーゆ～四季の郷駐車場

駐車台数 約30台

＜GoogleMap＞

https://maps.app.goo.gl/B2Ab1Ebyara15BJb8

■問い合わせ

長野県安曇野市 政策部 政策経営課

TEL：0263-71-2401

E-mail：kotsuseisaku@city.azumino.nagano.jp

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地