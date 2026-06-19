週末はアベマでポケモン映画！劇場版長編全24作品を6月20日（土）から4週連続で無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年6月20日（土）より、劇場版「ポケットモンスター」全24作品を、4週間連続で毎週土日に順次無料放送いたします。

アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズです。TVアニメは1997年4月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年3月までの約26年間にわたり描かれました。2023年4月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中です。また劇場版シリーズも、1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けています。

このたび、アニメ「ポケットモンスター」チャンネルの特別企画として決定した劇場版の無料一挙放送企画では、2026年6月20日（土）から4週連続で劇場版長編全24作品を順次無料放送。1998年公開の第1作『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』から、2020年公開の『劇場版ポケットモンスター ココ』までの全ポケモン映画を無料でお楽しみいただけます。さらに、放送後1週間の無料配信も実施いたします。

なおABEMAのアニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全8シリーズをはじめ、劇場版長編全24作品さらに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまで、アニメ「ポケットモンスター」作品を毎日無料放送中です。

ぜひABEMAのアニメ「ポケットモンスター」チャンネルで、多くの感動を呼んだポケモン映画の名作の数々を無料でお楽しみください。

■アニメ「ポケットモンスター」劇場版長編24作品 4週連続無料放送 概要

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1998-2019 ピカチュウプロジェクト

＜放送日時＆番組URL＞

放送日：2026年6月20日（土）～7月12日（日）

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1、アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-1/slots/ApHVsymkAp5Zt3

（URLは6月20日（土）午前11時からの回です）

※放送後1週間、放送作品を無料でお楽しみいただけます。

＜放送スケジュール＞

【6月20日（土）午前11時～放送】

放送作品：

・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲

・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕

・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ

・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１

【6月21日（日）昼12:35～放送】

放送作品：

・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１

【6月27日（土）午前11時～放送】

放送作品：

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１

【6月28日（日）午前10:05～放送】

放送作品：

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１

【7月4日（土）午前11時～放送】

放送作品：

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２

【7月5日（日）午前8時30分～放送】

放送作品：

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２

【7月11日（土）昼12時～放送】

放送作品：

・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ

・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！

・劇場版ポケットモンスター みんなの物語

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２

【7月12日（日）午前10時15分～放送】

放送作品：

・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION

・劇場版ポケットモンスター ココ

チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２

■アニメ「ポケットモンスター」チャンネル概要

チャンネルURL：

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-1

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-2

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。（一部、変更となる場合もございます）

【放送作品ラインナップ】

▼TVアニメ全8シリーズ

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon

・ポケットモンスター (1997-2002)

・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション（2002-2006）

・ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006-2010）

・ポケットモンスター ベストウイッシュ（2010-2013）

・ポケットモンスターXY（2013-2016）

・ポケットモンスター サン＆ムーン（2016-2019）

・ポケットモンスター (2019-2023)

・ポケットモンスター (2023-)

▼劇場版長編全24作品

・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（1998）

・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕（1999）

・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ（2000）

・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（2001）

・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス（2002）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ（2003）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス（2004）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ（2005）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ（2006）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ（2007）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ（2008）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ（2009）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク（2010）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム（2011）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム（2011）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ（2012）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒（2013）

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー（2014）

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ（2015）

・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ（2016）

・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！（2017）

・劇場版ポケットモンスター みんなの物語（2018）

・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（2019）

・劇場版ポケットモンスター ココ（2020）

▼劇場版短編9作品

・ピカチュウのなつやすみ

・ピカチュウたんけんたい

・ピカチュウのドキドキかくれんぼ

・ピカピカ星空キャンプ

・おどるポケモンひみつ基地

・メロエッタのキラキラリサイタル

・ピカチュウとイーブイ☆フレンズ

・ピカチュウ、これなんのカギ？

・ピカチュウとポケモンおんがくたい

▼劇場版スピンオフ4作品

・ミュウツー ～覚醒への序章（プロローグ）～

・鉱国（こうこく）のプリンセス ディアンシー

・おでまし小魔神 フーパ

・フーパのおでまし大作戦！！

▼OVA15作品

・ピカチュウのふゆやすみ

・ピカチュウのふゆやすみ2000

・ピチューとピカチュウのふゆやすみ2001

・ぼくたちピチューブラザーズ

・ポケットモンスタークリスタル ライコウ雷（いかずち）の伝説

・戦慄のミラージュポケモン

・ポケットモンスター 遥かなる青い空

・ピカチュウのなつまつり

・ピカチュウのおばけカーニバル

・ピカチュウのわんぱくアイランド

・ピカチュウたんけんクラブ

・ピカチュウ 氷の大冒険

・ピカチュウのキラキラだいそうさく！

・ピカチュウのふしぎなふしぎな大冒険

・ピカチュウのサマー・ブリッジ・ストーリー

▼ポケモンショートアニメーション5シリーズ

・放課後のブレス（全4話）

・薄明の翼（全8話）

・POKETOON（全13話）

・ただいま（全1話）

・ポケモン動画図鑑（全2話）

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/