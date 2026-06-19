【横浜・八景島シーパラダイス】夏休みやシルバーウィークもシーパラをお得に楽しもう！『超早割・早割キャンペーン』【販売開始：２０２６年６月１８日（木）～・利用開始：７月１８日（土）～】

朝から夜まで楽しめるさまざまなコンテンツをご用意

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』では、２０２６年７月１８日（土）～９月３０日（水）の期間、４つの水族館とアトラクション乗り放題をお得に楽しめるスペシャル企画『超早割ワンデーパス』と『早割ワンデーパス』を６月１８日（木）より販売しております。

『超早割ワンデーパス』は、通常価格より最大１，４００円お得にご購入いただけるチケットです。また、『超早割ワンデーパス』の販売終了後も、期間限定で『早割ワンデーパス』をご購入いただけます。

『横浜・八景島シーパラダイス』は、テーマの異なる４つの水族館、アトラクション、レストラン、ショップ、ホテルなどが揃っており、夏休みやシルバーウィークもお得にお楽しみいただける今回のスペシャル企画を通じて、朝から夜まで一日中満喫いただけます。

さらに、『横浜・八景島シーパラダイス』では、絶叫系からほのぼの系まで、さまざまなアトラクションをお楽しみいただけるエリア「プレジャーランド」に、アトラクション×AI×音楽が融合した「OTO-RACTION PARK」が今夏誕生いたします。同エリア内には、アトラクション「SONIC TUNE!」「ROCKY EAGLE」が新たに登場し、AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽や、AIが発する掛け声に合わせて各アトラクションが生み出すスリルや爽快感をお楽しみいただけます。

また、夜のコンテンツでは、イルカと映像・光・音・噴水の演出がシンクロした没入型ナイトパフォーマンス「LIGIHTIA～七色のキセキ～」や音と光のライブエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」などを開催いたします。

朝から夜まで一日中お楽しみいただけるさまざまなコンテンツを通じて、この夏から秋の思い出づくりに、ぜひシーパラへお越しください。

早期購入でお得に夏のシーパラを楽しもう！

通常価格より最大１，４００円お得なチケット超早割ワンデーパス

『超早割ワンデーパス』は、通常価格より１名さま最大１，４００円お得にご購入いただけるチケットです。たとえば、大人２名と小学生２名のご家族の場合だと、４，８００円お得にご購入いただけます。

販売期間 ： ２０２６年６月１８日（木）１６：００～７月２日（木）まで

利用期間 ： ２０２５年７月１８日（土）～９月３０日（水）

料 金 ：

内 容 ： ４つの水族館入館券 ＋ アトラクション乗り放題

販売場所 ： 公式Webサイト限定 （外部サイト「アソビュー！」）

http://www.seaparadise.co.jp/2026summer_hayawari/index.html

備 考 ： ・利用期間中のお好きな日程で１回限りご利用いただけます。

・予告なく販売を終了する場合がございます。

・他の割引券および金券との併用はできません。

・ご購入後のキャンセルはできません。

“超早割”の販売終了後もお得なチケットを販売！早割ワンデーパス

『超早割ワンデーパス』の販売終了後も、期間限定で『早割ワンデーパス』をご購入いただけます。

販売期間 ： ２０２５年７月３日（金）１６：００～７月１５日（水）まで

利用期間 ： ２０２５年７月１８日（土）～９月３０日（水）

料 金 ：

内 容 ： ４つの水族館入館券 ＋ アトラクション乗り放題

販売場所 ： 公式Webサイト限定（外部サイトアソビュー！）

備 考 ： ・利用期間中のお好きな日程で１回限りご利用いただけます。

・予告なく販売を終了する場合がございます。

・ほかの割引券および金券との併用はできません。

・ご購入後のキャンセルはできません。

ワンデーパスで朝から夜まで１日まるごと満喫！

『横浜・八景島シーパラダイス』は、テーマの異なる４つの水族館、アトラクション、レストラン、ショップ、ホテルなどが揃っており、夏休みやシルバーウィークもお得にお楽しみいただける『超早割ワンデーパス』と『早割ワンデーパス』を通じて、朝から夜まで１日中満喫していただけます。

さらに、『横浜・八景島シーパラダイス』では、絶叫系からほのぼの系まで、さまざまなアトラクションをお楽しみいただけるエリア「プレジャーランド」に、アトラクション×AI×音楽が融合した「OTO-RACTION PARK」が今夏誕生いたします。同エリア内には、アトラクション「SONIC TUNE!」「ROCKY EAGLE」が新たに登場し、AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽や、AIが発する掛け声に合わせて各アトラクションが生み出すスリルや爽快感をお楽しみいただけます。

また、夜のコンテンツでは、イルカと映像・光・音・噴水の演出がシンクロした没入型ナイトパフォーマンス「LIGIHTIA～七色のキセキ～」や音と光のライブエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」などを開催いたします。

アトラクション×AI×音楽が融合！『OTO-RACTION PARK』

２０２６年８月１日(土)に、アトラクションエリア「プレジャーランド」の一部エリアをリニューアルし、アトラクション×AI×音楽が融合した新エリア「OTO-RACTION PARK」が誕生いたします。

今回誕生するエリア「OTO-RACTION PARK」には、アトラクション「SONIC TUNE」「ROCKY EAGLE」が新たに登場し、AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽やAIが発する掛け声に合わせて各アトラクションが生み出すスリルや爽快感をお楽しみいただけます。

さらに、２０２６年秋には同エリア内に「Sound Wave」も誕生いたします。

OTO-RACTION PARK」は、「SONIC TUNE!（揺れ）」「ROCKY EAGLE（高さ）」「Sound Wave（回転）」をテーマにした３つのアトラクション、AI、音楽による融合をコンセプトにしたエリアです。各アトラクションには音響設備が設置されており、機種ごとで流れる「POPS風」「EDM風」「ROCK風」の音楽をAIが選曲して、エリア全体をフェスのクールさを彷彿とさせるように盛りあげます。

各アトラクションでは、AIが選曲する際に必要な情報をお客さまが入力する二次元コードを設置し、お客さまがその時の気分を入力すると、AIが天候や時間帯などのリアルタイムな情報と合わせて解析いたします。それぞれのアトラクションで流れる曲調のもと、AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽やAIが発する掛け声と合わせて、各アトラクションが生み出すスリルや爽快感をお楽しみいただけます。さらに、エリア内で流れる音楽を聴きながら、海辺でフェスのような感覚を味わうことができます。

八景島ならではの立地を活かし、海に隣接する回転、揺れ、高さをテーマにした個性豊かなアトラクションとともに、AIが創り出す音楽空間で新感覚なエンターテインメントをご堪能ください。

OTO-RACTION PARK（画像はイメージ）■EDM風のビートに乗って、スリルを味わえるアトラクション！「SONIC TUNE!」

「SONIC TUNE!」は、ディスク型ライドが回転しながら、ダイナミックに上下へと揺れ動くアトラクションです。

「OTO-RACTION PARK」内の中心に位置する「SONIC TUNE!」は、音響やレールに設置している照明でエリアを煌びやかに演出し、「OTO-RACTION PARK」全体をフェスのクールさを彷彿とさせるように盛りあげます。

「SONIC TUNE!」では、AIが選曲したEDM風のビートとともに回転による遠心力、傾斜、揺れなどが生み出すスリルを体感いただけます。

海辺で「SONIC TUNE!」が生み出す“バイブス”を全身で体感しながら、聴覚や視覚でも楽しめるエンターテインメントをお楽しみください。

画像はイメージ

開 業 日 ： ２０２６年８月１日（土）

料 金 ： １,０００円

※ワンデーパス、プレジャーランドパス、シーパラプレミアムパスでも利用可

超早割・早割キャンペーンを使ってお楽しみいただけます。

所要時間 ： 約２分

定 員 ： ４０名

利用制限 ： 身長１２０cm以上から乗車可

年齢制限 ： 小学生以上～６４才まで乗車可

■高さ１０mからROCK風な音楽にあわせて爽快感を満喫！「ROCKY EAGLE」

「OTO-RACTION PARK」の誕生に併せて、「フライトイーグル」は２０２６年８月１日（土）より名称を変更し、「ROCKY EAGLE」として新たに誕生いたします。

アメリカンなカルチャーの象徴である”ROCK”をイメージした「ROCKY EAGLE」では、高さ１０mまで上昇する鷲（わし）型ライドに乗って、AIが選曲したROCK風な音楽とともに、まるで空を飛んでいるかのような爽快感を味わうことができます。さらに、頂上部では鷲（わし）型ライドが３６０度旋回し、海や「OTO-RACTION PARK」全体を見渡しながら、シーパラならではの景色をお楽しみいただけます。

ROCK風な音楽が生み出すリズムにあわせて３６０度旋回する鷲（わし）型ライドに乗車し、爽快な空の旅を満喫ください。

画像はイメージ

開 業 日 ： ２０２６年８月１日（土）

料 金 ： ５００円

※ワンデーパス、プレジャーランドパス、シーパラプレミアムパスでも利用可

超早割・早割キャンペーンを使ってお楽しみいただけます。

所要時間 ： 約２分

定 員 ： ２人乗りゴンドラ８台（最大１６名まで乗車可）

利用制限 ： 身長９５cm以上から乗車可

※身長９５ｃｍ～１１０ｃｍ未満の方は１８才以上の保護者の付き添いが必要

音と光のライブエンターテインメントショー『花火シンフォニア』

『横浜・八景島シーパラダイス』がお届けする、音と光のライブエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」を今夏も開催！

「花火シンフォニア」は、デジタル制御によって花火と音楽がシンクロし、１０分間で約２，５００発もの花火が打ちあがるシーパラダイスオリジナル花火ショーです。夜空と海面を鮮やかに彩る、“海”“島”のロケーションならではの花火をお楽しみください。

開 催 日 ： ７月１８日（土）、１９日（日）、２５日（土）

８月１日（土）、８日（土）、１５日（土）、２９日（土）、

９月１９日（土）、２０日（日）、２１日（月祝）、２２日（火祝）

時 間 ： ２０：３０～ （各日約１０分間）

場 所 ： 横浜・八景島シーパラダイス ボードウォーク周辺

備 考 ： 荒天時や都合などにより、中止となる場合がございます。

イルカと映像・光・音・噴水の演出がシンクロした没入型ナイトパフォーマンス『LIGHTIA～七色のキセキ～』

イルカと映像・光・音・噴水の演出がシンクロした没入型ナイトパフォーマンス「LIGIHTIA～七色のキセキ～」を開催中です。

「LIGHTIA～七色のキセキ～」は、過去・現在・未来を旅し、生命の誕生・歴史・つながりを描きながら、命の調和と未来の希望につなぐ“奇跡の花” を咲かせるため、イルカたちが時空を超える壮大な物語を表現したパフォーマンスです。イルカ、トレーナー、視覚演出の３つがトライアングルを形成するようにシンクロし、イルカと多様な光の色の世界から覚めることのない、圧倒的な２０分間をお届けいたします。

時 間 ： ７月１８日（土）～８月７日(金) １９：１５～

８月８日（土）～８月３１日(月) １９：００～

※各回約２０分

※８月２２日（土）は実施いたしません

場 所 ： アクアミュージアム４F ライブスタジアム

備 考 ： 上記期間外は土日祝、特定日限定開催。

詳細は『横浜・八景島シーパラダイス』公式Webサイトをご確認ください。

今夏リニューアルコンテンツ

５万尾のイワシの大群泳が魅せる壮大な海中ドラマ

「スーパーイワシイリュージョン」が今夏リニューアル！

大海原で繰り広げられる自然界の姿を再現！

※詳細は６月下旬以降に順次発信予定です。