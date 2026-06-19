オリバーピープルズとロジャー・フェデラー、2026年サマーキャンペーン＆コレクションを発表

ルックスオティカジャパン株式会社

オリバーピープルズ（Oliver Peoples）とロジャー・フェデラー（Roger Federer）は、2026年サマーキャンペーンおよびコレクションの発表によって、高い人気を誇るコラボレーションを引き続き展開します。 ロジャー・フェデラーとオリバーピープルズの両ブランドによる長期にわたるパートナーシップの第5弾となる今シリーズは、永遠の都ローマにて紹介されます。歴史的なフォロ・イタリコと古典的なローマのヴィラを舞台に、著名な写真家ラクリン・ベイリーが撮影したこのキャンペーンでは、フェデラー対フェデラーという構図が描かれ、アスリートとしてのフェデラーとアイコンとしてのフェデラーが対峙する壮大な決闘が演出され、スポーツとスタイルがひとつの象徴的なアリーナで融合しています。そこではフェデラーの二つの姿が表現されています。試合を極めた名選手、直感的かつ精密なプレイヤーである彼はパフォーマンスのために設計された新しいシールドタイプのサングラスR-20を着用。彼に立ち向かうのは、洗練されてスタイリッシュ、冷静さと自信を兼ね備え、控えめでありながらも圧倒的なカリスマ性を感じさせる紳士であるもう一人の彼、そんな彼が着用するのは上品さと調和を特徴とする新作サングラスR-19。この試合に息づくのは、ひと目でそれと分かるフェデラーのプレースタイル、滑らかに流れるフォアハンド、軽やかなフットワーク、そして精密極まる片手バックハンド、そのすべての動きは軽やかで息をのむほど優雅に繰り出されます。光、質感、そしてその場の空気感までも捉えた写真と映像は、このコレクションの核となる価値観、すなわち、無駄を削ぎ落とした緻密さ、目的のある機能性、そしてあらゆる世界をシームレスに行き来する静かなる存在感を映し出しています。卓越した職人技に基づき、明確な意図のもとに生まれた一つひとつのデザインには、技術革新と時代を超越した普遍的なエレガンスが完璧な調和をみせています。

今シーズンは、シグネチャースタイルの新しいカラー展開に加えて、4つの新しいシェイプが登場します。R-17は、革新的な軽量メタル構造を持つ角ばったスクエアシェイプのサングラス、ダブルブリッジのディテールが特徴的、日常使いのために、パフォーマンス性と快適さを追求した設計。R-18は、わずかに上向きにカーブしたシェイプのレンズとアセテートのウィンザーディテールが組み合わさった洗練されたスクエアシェイプで、コレクションにエレガントな表情を加えています。R-19は、ライフスタイルとスポーツの間をシームレスに繋がるよう設計されたクラシックなレクタングルシェイプのサングラスで、力強いアングル、カスタムディテール、そしてテクニカルなデザイン要素を通じて、アセテートとメタルの巧みな組み合わせを際立たせています。R-20は、シームレスなラップ構造のシールドサングラスにスリークでファッション性の高い解釈を取り入れ、アクティブな動きに対応しながらも洗練された美しさを保つように設計されています。また今シーズンは、人気モデル Mr. Federer II と Mrs. Federer に待望の新色が登場、タイムレスなクラフトマンシップとモダンなスポーツテイストが完全に調和し、コレクションの魅力をさらに引き立てます。

シェイプに関わらず、このコレクションの各フレームは、アイウェアの中に捉えられた精密さ、スタイル、そして躍動感が反映されています。フレームのあらゆる角度に、以下のようなブランドを象徴するディテールが施されています:

・ ヴィンテージのテニスラケットのガットから着想を得た、カスタム仕様の芯金コアワイヤー

・ コレクションの随所に施された、象徴的なRFロゴのブランディング

・ ラケットのグリップ形状を彷彿とさせる、八角形のテンプルチップ

・ 激しい動きでもズレずにフィットするラバー素材のノーズパッドとテンプルチップ

本コレクションは、世界各国のオリバーピープルズ ブティックおよび公式オンラインストア、オリバーピープルズ取り扱い店舗にて発売中です。

R-17R-18R-19R-20MR. FEDERER 2MRS. FEDERER

オリバーピープルズ（Oliver Peoples）について

1987年に創業したオリバーピープルズは、カリフォルニア州ウェスト・ハリウッドの中心地に1号店をオープンしました。その後、1980年代後半にブランド創業者が所有していたアメリカ製ヴィンテージアイウェアのエステートコレクションからインスピレーションを得たオリジナルデザインのフレームを発表、展開しています。ヴィンテージの優美なデザイン、ファッション、映画、アート、音楽、そして南カリフォルニアのライフスタイルなど、ロサンゼルスならではのカルチャーは今なおブランのDNAに欠かせない要素であり、世界中のブランドのファンを魅了するデザインのインスピレーションとなっています。オリバーピープルズのアイウェアは、独自のディテールと優れたレンズ技術を実現するため、最高品質の素材を使い職人がハンドメイドで手がけています。世界中の厳選された店舗でのみ展開されるオリバーピープルズは、独自の文化を持ち、時代を先駆けてトレンドを生み出す人々に愛されています。現在世界60ヵ国以上で製品を販売しており、アブダビ、アムステルダム、ミラノ、ナッシュビルなどの新しいストアを含め、45店舗のブティックを展開しています。

ロジャー・フェデラーについて

テニス史上世界で最も愛され、勲章を授与されたテニスプレーヤーの一人であるロジャー・フェデラーは、ウィンブルドン最多 8 回優勝、グランドスラム優勝 20 回という輝かしいキャリアを築いてきた選手です。ロジャー・フェデラー財団は、この 20 年間でアフリカおよびフェデラー自身の母国であるスイスで生活する 250 万人以上の子どもたちに教育の機会を提供してきました。www.rogerfederer.com