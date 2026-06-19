インド・ゴンド族のアーティスト バッジュ・シャームの自伝的絵本『MORIBITO: The Keeper of Memories by Bhajju Shyam』2026年7月刊行

バッジュ・シャーム・キョウト実行委員会

バッジュ・シャーム・キョウト実行委員会は、インド・ゴンド族出身の世界的アーティスト Bhajju Shyam（バッジュ・シャーム）の語りと描き下ろし作品から生まれた自伝的絵本『MORIBITO: The Keeper of Memories by Bhajju Shyam』を、2026年7月に刊行いたします。本作は、タラブックス刊行の『夜の木』などで国際的に知られるバッジュ・シャームが、初めて日本から発表する絵本作品です。本作の刊行を記念し、ジェイアール京都伊勢丹での発表記念展（7月15日～21日）、代官山 蔦屋書店での発表記念フェア（8月15日～9月6日）を開催いたします。また、ジェイアール京都伊勢丹での発表記念展にあわせて、バッジュ・シャーム本人の来日も予定しています。

なお、本プロジェクトから生まれた短編アニメーション『Bhajju Shyam: MORIBITO - The Keeper of Memories』は、第一回日中国際アニメ映画祭 短編部門にノミネートされました。

絵本『MORIBITO: The Keeper of Memories by Bhajju Shyam』

バッジュ・シャーム自身の語りと新たに描き下ろされた原画によって、その半生を綴る自伝的作品。森のなかのゴンド族の村での暮らし、師との出会い、見知らぬ国での体験、そして描くことへの思いが、彼自身のまなざしを通して鮮やかに描き出されます。ひとりのアーティストの歩みをたどりながら、記憶と世界の重なりに触れる一冊です。

書籍情報

書名：MORIBITO: The Keeper of Memories

出版日：2026年7月15日（ジェイアール京都伊勢丹にて先行発売、以後全国順次発売）

出版：バッジュ・シャーム・キョウト実行委員会

定価：本体3,600円＋税

サイズ：A4横変形（W380×H220mm）

ISBN：978-4-9914474-1-9

言語：日本語・英語・ヒンディー語 3言語併記

アートディレクション・デザイン：芝野健太

印刷・製本：株式会社ライブアートブックス

短編アニメーション『Bhajju Shyam: MORIBITO - The Keeper of Memories』

本作と連動して制作された、日印共同制作による短編アニメーション。バッジュ・シャーム自身の声と、日本を代表するタブラ奏者 U-zhaan による演奏によって作品世界が立ち上がり、本人の原画そのものが、アニメーションとして穏やかに動き出します。絵本とは異なるかたちで、バッジュ・シャームの語りと原画の世界を届ける映像作品です。発売記念展会場（ジェイアール京都伊勢丹）にて特別映像を上映予定。一般公開については追ってお知らせいたします。

作品情報

制作年：2026年

上映時間：6分7秒

言語：ヒンディー語（日本語・英語字幕）

原画・語り：Bhajju Shyam

音楽：長尾洋輔

タブラ演奏：U-zhaan

バンスリ演奏：寺原太郎

発表記念イベント

＜バッジュ・シャーム＞『MORIBITO』発表記念展

会期：2026年7月15日（水）～7月21日（火）午前10時～午後8時

会場：ジェイアール京都伊勢丹3F ザ・ステージ#3

絵本・複製画・オリジナル商品の販売のほか、『MORIBITO』原画の展示および短編アニメーションの特別映像を上映。あわせて7月15日（水）～7月20日（月・祝）には、10Fアートスペースにて、＜バッジュ・シャーム＞の原画作品の特別展示販売も実施します。

※会期中、バッジュ・シャーム本人の来日を予定しています。詳細は決定次第、SNSでお知らせいたします。

Bhajju Shyam『MORIBITO』発表記念フェア

会期：2026年8月15日（土）～9月6日（日）午前9時～午後10時

会場：代官山 蔦屋書店1号館2階

絵本・複製画・オリジナル商品の販売。

Bhajju Shyam（バッジュ・シャーム）プロフィール

インド中部の森にあるゴンド族の村、パタンガル生まれ。ゴンド族に伝わる表現や物語を受け継ぎながら自身の視点で昇華し、現代的な感覚やシンプルなストーリーテリングを交えて表現することで、現代ゴンド・アートの表現を拡張し続けている。1998年、パリ装飾美術館でのグループ展参加を皮切りに、世界各国で個展やグループ展が開催されている。代表作に、南インドの出版社タラブックスより刊行され、世界8言語に翻訳されている『夜の木』や『世界のはじまり』など。2018年にはインドで最も権威ある民間栄誉の一つ「パドマ・シュリ」をゴンド・アーティストとして初めて受章。

日本では、2023年・2025年に個展「Bhajju Shyam KYOTO」が世界遺産・東寺（京都）で開催され、鎌倉・東慶寺への巡回展を含め延べ約3万人が来場した。

Bhajju Shyam KYOTO『MORIBITO』プロジェクトについて

インド・ゴンド族出身のアーティスト Bhajju Shyam の展覧会シリーズ「Bhajju Shyam KYOTO」（2023年 京都 世界遺産・東寺にて初開催）から生まれた、日本・インド共同制作プロジェクト。展覧会では伝えきれないアーティストの記憶、言葉、創作の背景を、絵本・アニメーションというかたちで国内外へ届けていきます。

企画：バッジュ・シャーム・キョウト実行委員会（JAPANDIA、VISIONS）、BLUE RIGHTS

HP：https://www.bhajjushyam-japan.com

SNS：https://www.instagram.com/bhajjushyam_kyoto/