【20日間でご予約100件超え】アートを日常の中で感じられるmuの新作パブリックドメインアート財布

「時を越えて愛され続けるアートを日常の中へ。」

株式会社ナダヤ

20世紀を代表する芸術家『パウル・クレー』 が晩年に描いた作品、

Vergesslicher Engel“忘れっぽい天使”です。

どこか儚く、やわらかな空気を纏ったこの作品は、クレー晩年の“天使シリーズ”の中でも特に人気の高い一作です。

繊細な線で描かれた静かな表情は、見るたびに違った感情を映し出すような、不思議な魅力を持っています。

muでは、この作品を、日々の中で自然に触れられる存在として、小さなお財布へ落とし込みました。

なめらかで上質な本革に、やさしいアイボリーカラーと自然なツヤ感。

そこへ“忘れっぽい天使”を黒箔押しで繊細に刻印し、上品な仕上がりに。

バッグから取り出すたび、まるで小さな絵画に触れるような感覚を楽しめます。

天使は古くから「幸運を運ぶ存在」として親しまれているモチーフ

白系統のお財布は、風水において“浄化”や“新しい流れ”を象徴する色とも言われています。

金運の土台を整えるお財布にもぴったりです。

【パブリックドメインとは】

著作権保護期間を終え、誰もが文化やアートとして楽しみ受け継ぐことのできる作品のことです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iCxM0_wnmTw ]

▼商品詳細はこちら

https://www.nadaya.shop/shopdetail/000000000582

【 ｍu 】 ムー

「予定無し、コンセプト無し、刺激的な素材に出会えた時に自由な発想で物造りをしたい。」という思いから生まれた mu (無・ムー)。

組み合わせの材料、配色にこだわり、唯一無二の表情や癖になる手触りを楽しんでいただきたいブランドです。

▼mu シリーズ一覧

https://www.nadaya.shop/shopbrand/ct56/

【会社概要】

社名： 株式会社 ナダヤ

代表者： 灘 武志

所在地： 大阪府東大阪市

事業内容： 革製品・バッグの企画、製造、販売

創業： 1960年（昭和35年）

設立： 1971年（昭和46年8月2日）

ホームページ：https://www.nadaya.co.jp/(https://www.nadaya.co.jp/)

ナダヤ公式オンラインショップ：https://www.nadaya.shop/(https://www.nadaya.shop/)

ナダヤ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nadayaofficialshop/

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