女性同士のパートナーシップを想定したリノベーション住戸が竣工(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、リノベーションマンションの新規商品立案を目的とした社内コンペ「Next GOOD Challenge（ネクスト グッド チャレンジ）」の取り組みの一環として、“女性同士のパートナーシップを想定した住まい”をテーマにマンションの一室をリノベーションし、2026年5月に竣工しました。

あわせて、株式会社LIFULL主催の「LGBTQのためのマイホーム相談会」(※)へ出展し、多様な背景を持つ来場者との対話を通じて理解を深めるとともに、本取り組みの発信を行いました。

※LIFULL HOME'SがLGBTQカップルの住宅購入の課題解決に向けて「LGBTQのためのマイホーム相談会-FRIENDLY DOOR FES-」を5月16日、17日に初開催：https://lifull.com/news/48241/

女性同士のカップルに向けたリノベーション住戸

■ 取り組みの背景

当社は、リノベーションマンションの新規商品立案の社内コンペを通じて、未来の事業や商品企画を創造・実現する「Next GOOD Challenge（以下NGC）」を実施しています。これまでもNGCの一環として、「あらゆる二人」を想定した住まいづくりを進めてきましたが、実際の住宅購入においては、想定した方々に商品が十分に届いていない可能性があると課題認識していました。

「住まいを購入する」という行為は、将来の暮らし方や関係性を見据えた重要な意思決定である一方で、従来の住宅商品や検討プロセスは一般的な家族像を前提とする場合が多く、多様な前提のもとで住宅購入を検討する際には、自身の状況を説明しながら進める必要があります。当社はこうした状況を踏まえ、住宅購入検討時に感じやすい心理的ハードルを軽減できる環境整備が重要であると考えました。そこで本企画では、女性同士のパートナーシップを想定し、実際のニーズや声を起点とした住まいをリノベーションマンションの一室として具体化しました。

■ 空間の特長 女性同士のパートナーシップを想定した住まい

本取り組みでは、ヒアリングを通じて得られた声を起点に、距離感や収納の在り方、音や視線への配慮、来客時の安心感など、日常生活の中で生じる違和感やニーズを整理し、間取りや動線、設備配置へと反映しました。また、「最初から違和感が生じにくい状態」を設計の前提とすることで、日常の中で無意識に感じるストレスの軽減を図りました。

●リビング・ダイニング・キッチン

食事や会話を共有できるレイアウトとし、異なる過ごし方をしていても心地よく過ごせる距離感を重視

●洗面室

並んで使えるゆとりを確保するとともに、水回りの音や動きが居室へ伝わりにくいよう配慮した設計

●居室

個室を2室設けることで、「一緒」と「ひとり」の時間を状況に応じて切り替えられる構成を提案

●収納

パントリーやシューズインクロゼットを設置し、二人分の持ち物を無理なく収められる収納計画を実現

■ イベント出展について

本取り組みの一環として、株式会社LIFULL主催の「LGBTQのためのマイホーム相談会」に出展しました。会場では、住まいに関する情報提供や個別相談を通じて、住宅購入に対する考え方や住まいに求める条件などについて来場者と直接対話する機会を設けました。その中で、住宅購入時に生じやすい不安や制度・ローンに関する悩みなど、商品設計だけでは見えにくい課題についても理解を深めるとともに、誰もが安心して住まいを選択できる環境づくりの必要性を再認識しました。

イベント当日の様子

■ 今後の展開

本取り組みで得られたお客さまからのご意見をもとに、女性同士のパートナーに限らず、LGBTQを含む多様なパートナーシップや家族形態へと対象を広げ、それぞれの前提条件やニーズを整理し、商品企画へと反映していきます。また、さまざまなライフスタイルの方と接点を持ち、得られた声を蓄積しながら、企画・設計・販売の各段階で取り組みの検証と改善を重ねることで、「必要な人に本当に届く住まい」の実現を目指します。

コスモスイニシアのリノベーションマンション「INITIA＆Renovation」は、コンセプト「暮らしに、心に、確信を。」のもと、住まい手目線の実用的な設計と、一人ひとりの感性を重視したアイデア豊かな空間・内装デザインを追求しています。

心と体が安らぐ心地よい安心感と、時を重ねるほど自分らしさが深まる暮らしを提供し、「ここに住んでよかった」という確信を届けてまいります。

「INITIA & Renovation」ブランドサイト

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/

「Premium Club」会員登録サイト

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/premiumclub/

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、収益不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を中心に展開しています。社会の変化とともに人びとの暮らしや価値観が多様化する中で、私たち自身も進化を重ね、都市の暮らしをプロデュースする企業へと歩みを進めています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、お客さま、社会と共により多くの「Next GOOD」を創りだし、“新しいあたりまえ”へと育ててまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/(https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/)

以 上