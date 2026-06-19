【奈良市】令和８年度奈良市中学生・高校生等海外夢応援プロジェクト補助金事業出発式

奈良市役所

本事業は、市内在住の中学生・高校生等から、将来の夢を叶えるための“海外探究学習プラン”の提案を募集し、内容を選考のうえ、海外での企画の実現を財政面で支援するものです。

この度、厳正なる審査を経て、第３回目の渡航者が決定しましたので、以下の内容で出発式を実施します。

日時

令和８年６月２０日（土）１０時～１０時３０分

場所

奈良市役所 中央棟５階広報課横会議室

渡航者

※渡航者名及び渡航内容につきましては、当日配布させていただきます。

タイムテーブル

10:00 開式

10:02 渡航者より意思表明

10:10 市長より激励の言葉

10:13 認定証授与

10:20 写真撮影

10分程度市長と懇談

終了後、閉式

（市長、教育部長、教育部次長退席後に報道対応）

令和７年度寄附企業様

（本事業は企業版ふるさと納税及び一般寄附により成り立っております）

株式会社淺沼組、株式会社フナイワークス、株式会社５core

＜参考＞募集チラシ等- 補助対象者奈良市内在住の中学生・高校生等の保護者- 渡航対象期間令和８年度１学期終業式の翌日から２学期始業式の前日まで- 補助金額上限30万円- 募集人数４名程度- 選考方法一次選考：書類審査二次選考：プレゼンテーション審査※審査につきましては、渡航者である中学生・高校生等を対象に実施します。- お問い合わせ先・提出先奈良市 教育部 地域教育課 総務係〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目１-１Mail：chiikikyouiku@city.nara.lg.jpTel ：0742-34-5471（平日９時から17時まで）

▼補助金の詳細はこちら

https://www.city.nara.lg.jp/site/kyouiku/201137.html

企業版ふるさと納税にて本事業への寄附を受け付けています

若者が夢や目標について改めて向き合い、将来の夢を叶えるにあたって、海外で調べてみたいことや経験したいこと、学びたいことなどを自身で計画し、４日以上の現地滞在による計画の実現を財政面で支援する夢応援プロジェクト。このプロジェクトによって、中学生・高校生等が、かけがえのない経験を積むことができると考えております。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ先

奈良市 地域教育課

TEL：0742-34-5471

https://prtimes.jp/a/?f=d36429-440-43200edbcec7513ac3915847acb17832.pdf