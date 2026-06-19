「CSR調達説明会」の開催 -サプライヤーの皆様とともに責任ある調達を推進

住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部敏朗、以下「当社」）は、CSR調達ガイドラインの改定に伴い、2026年6月12日、愛媛製造所新居浜工場で取引先企業の皆様を対象とした「CSR調達説明会」（以下「本説明会」）を開催しました。

本説明会は、当社グループのCSR調達ガイドラインおよびサプライチェーンにおける人権・労働・環境への取り組みについて、理解を深めていただくことを目的に実施したものです。会場開催とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド形式により、400社以上の取引先企業の皆様にご参加いただきました。

当日は、当社からCSR調達ガイドラインの改定内容や今後の取り組みについて説明を行ったほか、川崎重工業株式会社に講演をしていただき、同社におけるサプライチェーンマネジメントの取り組みや、実務的な対応事例について紹介いただきました。

なお、2026年1月には当社が川崎重工業株式会社主催のサプライヤー向け勉強会において講演を行っており、両社は人権・労働・環境の分野におけるサプライヤーの理解増進のための活動を協力して実施しています。本説明会においても、こうした連携を背景に、サプライチェーンにおける持続可能性への取り組みをより一層深化させる機会となりました。

当社グループは今後も、取引先企業の皆様および他企業との協働を通じて、責任ある調達活動の推進と持続可能なサプライチェーンの構築に努めてまいります。

（参考）

2026年04月16日「住友重機械グループ『CSR調達ガイドライン』改定のお知らせ -グリーン調達ガイドラインと統合し、責任ある調達を一層強化-」（https://www.shi.co.jp/info/2026/6kgpsq000000odks.html）(https://www.shi.co.jp/info/2026/6kgpsq000000odks.html)