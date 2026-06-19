第１話はあす夜9時から無料放送開始、指原莉乃、満島真之介、JO1・河野、松井ケムリも驚愕のセレブ生活とは？MC陣らが“セレブる秘話”を披露する事前番組も｜『CELEB SECRET』第1話

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を、2026年6月20日（土）夜9時より無料放送いたします。また、初回放送に先駆けてMC陣らがそれぞれの“セレブる話”を披露し合う特別事前番組も現在「ABEMA」にて無料配信中です。

■新番組『CELEB SECRET』とは？

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズです。本番組では、貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけてまいります。

さらに、主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。グレイシーの「Risk」は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングです。

また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となります。

■MC陣らが“セレブる秘話”を披露する事前番組も「ABEMA」で無料配信中！JO1・河野「やっぱ芸能界入りまして…」

6月20日（土）放送の第1話に先駆けて、現在「ABEMA」にて無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露。本番組では、ソロとしてMCに初挑戦しているグローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜はやや恥ずかしそうに「あ、あの、ほんまに…やっぱ芸能界入りまして…あの…Uber Eatsを、あの、晩御飯に、2箇所から頼みました」と、自身にとっての最大のセレブエピソードを告白した。このあまりにもリアルで庶民派な変化に対し、スタジオは温かい爆笑に包まれました。さらに、満島真之介がすかさず「それセレブ！」と絶賛し、指原莉乃も「結構凄くない！？それ。セレブる、セレブる」と共感する中、河野は「ほんま、2箇所から。なかなか（できない）。送料、2回かかりました」と熱弁。満島から「そうだよね！でもそんなの関係ないでしょ？」と優しくツッコまれると、河野は「はい。もう、セレブ…セレブの、もういけます。それぐらいは、ちょっといけるようになりました」と胸を張り、スタジオを大いに和ませました。

■令和ロマン・松井ケムリ「姉の誕生日会にプライベートでミッキーが」、神田うの「29歳のときに5億円のおうちを建てた」

一方で、父親が大和証券の元副会長であるセレブとして知られるお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリは、「人に言われてなんか、あ、おかしかったのかなとか思うことはあります、やっぱり」と告白。続けて、「お姉ちゃんがいるんですよ。僕、姉がいるんですけど、あの、子供の時、姉の誕生日会を、あの、ディズニーランドの中にある、あの、会員制のなんかクラブ33ってレストランが（あって）」と語ると、都市伝説とも言われる特別な場所の名前に、指原は「クラブ33！本当にあるんだ！」と驚き、松井が「僕、お姉ちゃんの誕生日会はそこでやってました」と続けると、河野純喜（JO1）は「ただの誕生日会（なのに）」と呆然とし、指原は「ええーー！？」「セレブるー！！」と驚愕の声を上げました。さらに、松井が「プライベートでミッキーが来てました」と、個別のパーティーにキャラクターが駆けつけてくれていた事実を明かすと、スタジオにはこの日一番の「ええーー！？」と大歓声が沸き起こりました。

また、スタジオゲストとして登場した“セレブの代表格”である神田うのは、思い出したように「あ、マンションも！はい、なんか投資で、全然投資になってないんだけど一応買ってます。『買わないですか？』って言われて、なんか、じゃあ買おうかなって」と、驚くほど軽いフットワークでマンションを購入し続けている実態を激白。これには松井も「ええ！」と驚き、河野が思わず「おいくら、おいくらですか？」と食い気味に質問を投げかけると、神田は淡々とした口調で「まず、私29歳の時に、おうちを建てたのね。で、それが、5億円でした」と告白。これには指原莉乃が驚きのあまり両手で口を覆い、満島真之介も「ええ！？」と目を丸くする様子を見せました。さらに、指原から「同い年じゃない？29歳」と振られた28歳の河野が「頭を振りながら、全然間に合いそうにないです」と苦笑いすると、スタジオは大爆笑に包まれました。

そんなMC陣らも驚愕した、“スーパーセレブ女子”たちの知られざる“秘密”や葛藤が次々と明かされる『CELEB SECRET』の第1話は、2026年6月20日（土）夜9時より「ABEMA」にて無料放送開始です。ぜひ、ご覧ください。（放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FFi9sQ2MkLB6vj）

■「ABEMA」新作オリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』 番組概要

配信日時：2026年6月20日（土）夜9時

第1話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FFi9sQ2MkLB6vj

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2059

『CELEB SECRET』番宣映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2059_s1_p702

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