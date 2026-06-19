RAIAのオフィシャルサイト&オフィシャルファンクラブがb.stageにて6月19日（金）オープン！

株式会社bemyfriends Japan

ファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/?hl=ja)（ビーステージ）」を運営する株式会社bemyfriends Japan（本社：東京都港区 代表取締役社長：ソ・ウソク）は、アーティスト・RAIAのオフィシャルサイトとオフィシャルファンクラブを2026年6月19日（金）にオープンいたしました。

■RAIAについて

【道木来明】Profile

「XY」のメンバーとして活動する傍ら、

2026年にDebut Single「SOUL」をリリースし、ソロアーティストとしての活動をスタート。

海外音楽から影響を受けた感性をベースに、

ジャンルにとらわれない自由なスタイルで独自の世界観を表現している。

歌やダンスを軸に、新しいことへの挑戦を楽しみながら、自分らしい表現を追求し続ける表現者。

音楽活動に加え、タレント活動などさまざまなフィールドで活動の幅を広げている。

■RAIA オフィシャルサイトについて

RAIAオフィシャルサイトでは、チケット先行、未公開フォト・ムービーなどのファンクラブ会員限定コンテンツ、オリジナルグッズ販売など様々なコンテンツを提供予定です。

本サイトは多言語対応プラットフォームとなっており、b.stageを通じてアーティストと世界中のファンがコミュニケーションを楽しむことができます。

【プラットフォーム情報】

■サイト

RAIA OFFICIAL SITE

■URL

https://d-light-r.bstage.in/

オープン日

2026年6月19日（金）

■ファンクラブ詳細

RAIA OFFICIAL FANCLUB Light -Monthly Plan-

550円（税込）／月額

販売日

2026年6月19日（金）

■コンテンツ

最新ニュース、オフィシャルブログ、未公開写真・動画、デジタル会員証、グッズ販売

【関連サイト】

RAIA オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/raia_official_xy/

RAIA オフィシャルX：https://x.com/d_official_raia?s=11

RAIA オフィシャル TikTok：https://www.tiktok.com/@d.raia?_r=1&_t=ZS-96qPP67PhiK(https://www.tiktok.com/@d.raia?_r=1&_t=ZS-96qPP67PhiK)

RAIA オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@Official_DOKIRAIA

【b.stageについて】

b.stageは、顧客企業およびグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネスのトータルソリューション」であり、グローバルファンダムビジネスに特化したあらゆる機能およびサービスが提供される。コンテンツ管理、コミュニティ構築、メンバーシップサービス運営、グローバルEコマース、ライブストリーミング、リアルタイム双方向コミュニケーションなど、多様な機能を支えるITインフラの提供に加え、グローバルファンダム体験の向上を目的としたIPビジネスおよびコンサルティングなど、幅広いサービスが展開される。

●会社概要

会 社 名 ： 株式会社bemyfriends Japan

代 表 者 ： ソ・ウソク

設 立 ： 2023年10月27日

事業概要： 顧客会社とグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネストータルソリューション」で、グローバルファンダムビジネスに特化したすべての機能とサービス「b.stage」を支援する。全世界のアーティスト、IPおよびブランドが独自のファンダムプラットフォームを構築し、ファンダムと直接コミュニケーションし、全世界にファンダムを拡張させることができるようにサービスを持続的に強化している。

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://bstage.in/