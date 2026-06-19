洋服の「ゆとり感」を実写画像で確認～unisizeが「サイズ実写プレビュー」機能を提供開始～

株式会社メイキップ

株式会社メイキップ（本社：東京都新宿区、代表取締役：柄本 真吾、以下メイキップ）は、アパレルEC向けサイズレコメンドエンジン「unisize（ユニサイズ）」に、洋服の「ゆとり感」を実写画像で確認できる「サイズ実写プレビュー」機能を追加し、2026年6月より提供を開始しました。

「ゆとり約+◯cm」のような数値では想像しにくかった着用時のゆとり感を、実際に人が着た参考画像で確かめられます。これにより、ECサイトで服を買うときに生じやすい「サイズ選びの不安」を軽減し、ユーザーは納得してサイズを選べるようになります。

■ 開発の背景

メイキップはこれまで、unisizeを通じてユーザーの体型に合ったサイズを数値とシルエットで提案してきました。一方で、ゆとりを数値で表示しているものの、実際に着たときにどのくらいゆとりがあるのかといった洋服のフィット感までは想像しにくいという課題がありました。こうした背景から、ゆとり感を実写の参考画像で確認できる「サイズ実写プレビュー」機能を開発しました。

■ 「サイズ実写プレビュー」概要

１.機能について

unisizeの試着画面で「ゆとり約+◯cm」の表示横にある画像アイコンをタップします。すると、当社がカテゴリごとに撮影した実写の参考画像がゆとりの大きさ別に表示されます。

選んだアイテムのゆとりに近い参考画像が表示されます。例えばアイテムのゆとりが約6cmの場合、それに近い4cmと9cmの参考画像が並びます。2枚の画像を見比べることで、ちょうどその中間くらいのゆとり感であることを確認することができます。

２.対象カテゴリについて

2026年6月時点での対象カテゴリは、レディースのTシャツ・スカート・パンツ・ワンピース・アウターです。今後はレディースのカテゴリをさらに細かく分けて対応し、メンズのカテゴリにも対応する予定です。

■ unisize

unisize（https://cl.unisize.makip.co.jp/）はECサイトで洋服やバッグなどを買うときに、最適なサイズを提案するサイズレコメンドエンジンです。当社で所有する国内外のブランドの豊富なサイズデータを活用し、ユーザーの体型情報を基に、独自のアルゴリズム（特許取得済み）で適切なサイズを推定します。また、3Dシルエット機能を標準搭載し、洋服の落ち感や前後左右の4方向から見たシルエット、洋服のゆとり、丈感、靴を着用したときの裾の長さなどを確認することができます。

＜株式会社メイキップ 会社概要＞

■社名： 株式会社メイキップ

■代表者： 代表取締役 柄本 真吾

■所在地： 東京都新宿区矢来町126 NITTOビル1F

■URL： https://makip.co.jp/(https://makip.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=unisize_new_yutori)

■unisize：https://cl.unisize.makip.co.jp/(https://cl.unisize.makip.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=unisize_new_yutori)

■電話番号 ： 03-6265-3465

■お問い合わせ： pr@makip.co.jp



