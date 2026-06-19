あの熱い夏が帰ってきた！『N-AGE ONLINE NEO』、期間限定最強決定戦“Season Server2026「超・覇者戦域」”始動！6月25日（木）より先行事前プレイがスタート！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向けMMORPG『N-AGE ONLINE NEO（エヌエイジ・オンライン・ネオ）』において、期間限定の特別ワールド“Season Server2026「超・覇者戦域」”の開催を決定いたしました。

本戦の開幕に先立ち、2026年6月25日（木）メンテナンス後より、スタートダッシュを決めるための「先行事前プレイ」を開始いたします。

◆頂点へ駆け上がれ！“Season Server2026「超・覇者戦域」”とは？

今年も『N-AGE ONLINE NEO』最高峰の栄誉をかけた、熱いバトルシーズンが幕を開けます。

「覇者戦域」は、全プレイヤーが同じスタートラインから頂点を目指して競い合う、期間限定の特別ワールドです。

昨年の熱い戦いを経て、プレイヤーの皆様からいただいたフィードバックを元に、今年はさらに爽快感と加速感を極めた「スーパー進化」を遂げて戻ってまいりました。

お祭り騒ぎのブースト世界で、あなたもNO.1の栄誉を掴み取ってみませんか？

●誰もが主役になれる！今年の「超・覇者戦域」4つのスーパーポイント

1.【スーパー経験値倍率】常時1,000％、最大8,000％超の爆速レベリング！

期間中はいつでも経験値倍率が常時1,000％！さらにショップアイテムを組み合わせれば、最大経験値倍率はなんと8,000％超という驚異の設定に。かつてない圧倒的なスピードでキャラクターが成長し、瞬く間に最前線へ駆け上がることができます。

2.【スーパー装備強化】＋5まで失敗なし！ストレスフリーな育成環境

お気に入りの装備は「＋5」まで100％失敗なしで強化できる安心設計！さらに、強化宝石の仕様を一部統一したことでカバン管理もスマートに。初心者からベテランまで、迷うことなく最高性能の装備を目指すことができます。

3.【スーパー持ち帰り仕様】全員対象！手に入れた成果はすべてメインワールドへ

前回のシーズンサーバーではランカーのみに限定されていたアイテムの持ち帰り制限を、今回は大幅に見直し！誰でもシーズンサーバーで入手・強化した全てのアイテムを、イベント終了後にメインワールドへ持ち帰ることができます。もちろん、手塩にかけて育てたキャラクター自体も通常プレイワールドへの転送が可能です。

激戦を共にした相棒や装備と一緒に、シーズン終了後も引き続き『N-AGE ONLINE NEO』の世界を大いにお楽しみいただけます。

4.【スーパーペット】確実成長！新たな相棒「KUROMAMESIBA」登場

失敗や消失のリスクは一切なし！合成宝石を糧に「確実」に成長する新ペット「KUROMAMESIBA」が実装されます。育てるほどにプレイヤーの戦力を引き上げる頼もしい相棒です。さらに、ペットを一定レベルまで育成することで、シーズンサーバー限定の特別報酬が「確実」に手に入ります。

■運営からのコメント

KUROMAMESIBA

「昨年のシーズンサーバーでプレイヤーの皆様からいただいた熱いご意見をもとに、より多くの方に『頂点を目指す興奮と爽快感』を味わっていただけるよう、全項目を“スーパー”に進化させました。MMORPGの醍醐味である『育成』と『競争』の面白さを極限まで高めたこの戦域で、ぜひあなただけの新たな伝説を刻んでください！」

◆6月25日（木）スタート！「先行事前プレイ」でスタートダッシュを決めろ！

7月2日（木）の本戦開幕を前に、一足早く世界に飛び込める「先行事前プレイ期間」を設けます。

ここでしっかり準備を整え、ライバルに差をつけましょう！

- 先行事前プレイ期間：2026年6月25日（木）メンテナンス後 ～ 7月2日（木）メンテナンス前まで- 今だけ！スタートダッシュ特典：新規キャラクターを作成した全員に、これからの冒険を強力にサポートする「役立つアイテムが詰まったBOX」をプレゼント！

【先行事前プレイの制限＆開放マップ】

本戦前のウォーミングアップとして、以下の制限内でじっくりキャラクターを育成できます。

- レベル制限：最大Lv10まで育成可能（※7月2日の本戦開始後に上限が開放されます）- 移動可能マップ（全5エリア）：１.バーボン／２.リバティーランド／３.エアボーン／４.ビックベアバレー／５.忘れられた森

◆豪華賞品や詳細レギュレーションは7月2日に解禁

シーズンごとに用意される注目の豪華賞品や、詳細なルールについては、7月2日（木）メンテナンス後に公式サイトにて一挙発表されます。まずは6月25日からの先行プレイに参加して、その目で熱気を感じてください。

詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/264

『N-AGE ONLINE NEO』の情報は、公式サイトまたは公式ラウンジ、Pmang公式Xなどから発信していきますので、ぜひフォローしてください。

■『N-AGE ONLINE NEO』 公式サイト

https://nage-online.pmang.jp

■『N-AGE ONLINE NEO』 Pmangラウンジ

https://lounge.pmang.jp/nage

■『N-AGE ONLINE NEO』公式X

https://x.com/NAGEOLNEO

◆『N-AGE ONLINE NEO』とは

『N-AGE ONLINE NEO』は、20年前にサービスしていたMMORPG『N-Age』を、現代のPCゲーマーの皆様にも遊んでいただけるように蘇らせたオンラインゲームです。人類史を再構築したサイバースペース「リバースワールド」を舞台に、プレイヤーは若きキャラクターとなり、多彩なエリアを探索し、個性豊かなNPCとの出会いや仲間との絆を深めながら、闇と混乱に立ち向かう壮大な冒険を楽しむことができます。

どこかで見たような2000年当時に実在する街の雰囲気を再現した広大なマップに、バイクやスケボー、ローラーブレードなどの実在する乗り物が登場するほか、春夏秋冬を再現する季節システムに、プレイヤー同士のつながりを強化する結婚機能やPvPなど、魅力的なコンテンツを盛りだくさんに実装しています。4人の個性豊かなキャラクターから自分だけの物語を紡ぎ、コミュニティや競争を通じてこの世界の未来を切り開いてください！

◆『N-AGE ONLINE NEO』について

タイトル：N-AGE ONLINE NEO（エヌエイジ・オンライン・ネオ）

ジャンル：MMORPG

開発・運営：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：Windows 7以降

プラットフォーム：Pmang

サービス開始日：2024年12月10日

価格：基本無料（アイテム課金）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) 2026 VALOFE GLOBAL Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。