デイリースポーツonline、阪神タイガース公認 デジタルスタンプラリー「VICTORY STAMP COLLECTION 2026」を6月19日から開催
全スタンプを制覇したユーザーを対象に抽選でプレゼントをお届け
神戸新聞社（本社：神戸市中央区）は、グループ企業 デイリースポーツの芸能・スポーツニュースを配信するサイト「デイリースポーツonline」において、阪神タイガース公認のデジタルスタンプラリー企画「阪神タイガース VICTORY STAMP COLLECTION 2026」を6月19日（金）より開催します。
サイトイメージ
■ 企画概要
JERAセ・リーグペナントレースで阪神タイガースが勝利するたびに、デイリースポーツonlineの試合記事に「勝った!!マーク」が出現するデジタルスタンプラリーです。
※Googleアカウントでログイン後、マークをタップ・クリックするだけでスタンプを収集できます。
※シーズン終了後、全スタンプを制覇したユーザーを対象に抽選でプレゼントをお届けします。
ブレないデイリー
デイリースポーツonline
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月間アクセス（PC・SP版合計）
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※25年3月-9月 Google Analytics４より
■ 賞品
A賞：デイリースポーツまるしぇ クーポンコード 5,000円分 20名様
B賞：Amazonギフトカード 3,000円分 50名様
※デイリースポーツまるしぇの一部商品はお客様負担で送料が発生いたします。
また、商品をお届けできないエリアもございますので、詳しくは各商品ページをご覧ください
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
デイリースポーツまるしぇ
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https://www.daily-sports.jp/
■ 開催期間
2026年6月19日（金）～ 阪神タイガース今季最終戦終了まで
■ 参加方法
- デイリースポーツonlineの阪神タイガース関連記事を読む
- 記事内に「勝った!!マーク」が表示されていればタップ・クリック
（参加にはGoogleアカウントへのログインが必要です）
- スタンプが台紙に記録される
- シーズン終了後、全スタンプを集めた方に応募フォームが解放されます
- 応募フォームに必要事項を入力して応募完了
このマークが目印！
「勝った!! マーク」
このマークをクリックすると、スタンプが収集され、あなただけの勝利の記録が刻まれていきます。
阪神タイガースのペナントレース終了後に勝利数と同数のスタンプを集めた方には、専用の「応募ボタン」が表示されます。
■ 注意事項
スタンプの収集は1試合につき1個までとなります
参加にはGoogleアカウントが必要です
■ URL
https://www.daily.co.jp/tigers/calendar/2026/