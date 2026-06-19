デイリースポーツonline、阪神タイガース公認 デジタルスタンプラリー「VICTORY STAMP COLLECTION 2026」を6月19日から開催

株式会社 神戸新聞社全スタンプを制覇したユーザーを対象に抽選でプレゼントをお届け

神戸新聞社（本社：神戸市中央区）は、グループ企業 デイリースポーツの芸能・スポーツニュースを配信するサイト「デイリースポーツonline」において、阪神タイガース公認のデジタルスタンプラリー企画「阪神タイガース VICTORY STAMP COLLECTION 2026」を6月19日（金）より開催します。

■ 企画概要

サイトイメージ

JERAセ・リーグペナントレースで阪神タイガースが勝利するたびに、デイリースポーツonlineの試合記事に「勝った!!マーク」が出現するデジタルスタンプラリーです。

※Googleアカウントでログイン後、マークをタップ・クリックするだけでスタンプを収集できます。

※シーズン終了後、全スタンプを制覇したユーザーを対象に抽選でプレゼントをお届けします。

ブレないデイリーデイリースポーツonline

芸能、スポーツ情報が充実したニュース&スポーツサイト。 タイガース中心のプロ野球情報のほ か、サッカー、格闘技、レース、コラムも充実。圧倒的ボ リュームの芸能面は女性ユーザーからも高いアクセス数があります。



月間アクセス（PC・SP版合計）

2億1,000万PV/4,000万UU

※25年3月-9月 Google Analytics４より

■ 賞品

A賞：デイリースポーツまるしぇ クーポンコード 5,000円分 20名様

B賞：Amazonギフトカード 3,000円分 50名様

※デイリースポーツまるしぇの一部商品はお客様負担で送料が発生いたします。

また、商品をお届けできないエリアもございますので、詳しくは各商品ページをご覧ください

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

デイリースポーツまるしぇ

阪神、競馬、芸能でおなじみのデイリースポーツ 公式通販サイト。新聞のバックナンバーをはじめ、デイリーオリジナルグッズ、産直のおいしいものなどが購入できるマルシェ（市場）です。

https://www.daily-sports.jp/

■ 開催期間

2026年6月19日（金）～ 阪神タイガース今季最終戦終了まで

■ 参加方法

- デイリースポーツonlineの阪神タイガース関連記事を読む- 記事内に「勝った!!マーク」が表示されていればタップ・クリック（参加にはGoogleアカウントへのログインが必要です）- スタンプが台紙に記録される- シーズン終了後、全スタンプを集めた方に応募フォームが解放されます- 応募フォームに必要事項を入力して応募完了このマークが目印！「勝った!! マーク」

このマークをクリックすると、スタンプが収集され、あなただけの勝利の記録が刻まれていきます。

阪神タイガースのペナントレース終了後に勝利数と同数のスタンプを集めた方には、専用の「応募ボタン」が表示されます。

■ 注意事項

スタンプの収集は1試合につき1個までとなります

参加にはGoogleアカウントが必要です

■ URL

https://www.daily.co.jp/tigers/calendar/2026/