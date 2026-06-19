デイリースポーツonline、阪神タイガース公認 デジタルスタンプラリー「VICTORY STAMP COLLECTION 2026」を6月19日から開催

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株式会社 神戸新聞社

全スタンプを制覇したユーザーを対象に抽選でプレゼントをお届け


神戸新聞社（本社：神戸市中央区）は、グループ企業 デイリースポーツの芸能・スポーツニュースを配信するサイト「デイリースポーツonline」において、阪神タイガース公認のデジタルスタンプラリー企画「阪神タイガース VICTORY STAMP COLLECTION 2026」を6月19日（金）より開催します。



サイトイメージ

■ 企画概要


JERAセ・リーグペナントレースで阪神タイガースが勝利するたびに、デイリースポーツonlineの試合記事に「勝った!!マーク」が出現するデジタルスタンプラリーです。
※Googleアカウントでログイン後、マークをタップ・クリックするだけでスタンプを収集できます。


※シーズン終了後、全スタンプを制覇したユーザーを対象に抽選でプレゼントをお届けします。





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デイリースポーツonline

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■ 賞品


A賞：デイリースポーツまるしぇ クーポンコード 5,000円分　20名様


B賞：Amazonギフトカード 3,000円分　50名様


※デイリースポーツまるしぇの一部商品はお客様負担で送料が発生いたします。
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■ 開催期間


2026年6月19日（金）～ 阪神タイガース今季最終戦終了まで


■ 参加方法


- デイリースポーツonlineの阪神タイガース関連記事を読む
- 記事内に「勝った!!マーク」が表示されていればタップ・クリック
（参加にはGoogleアカウントへのログインが必要です）
- スタンプが台紙に記録される
- シーズン終了後、全スタンプを集めた方に応募フォームが解放されます
- 応募フォームに必要事項を入力して応募完了




このマークが目印！
「勝った!! マーク」

このマークをクリックすると、スタンプが収集され、あなただけの勝利の記録が刻まれていきます。


阪神タイガースのペナントレース終了後に勝利数と同数のスタンプを集めた方には、専用の「応募ボタン」が表示されます。





■ 注意事項


スタンプの収集は1試合につき1個までとなります


参加にはGoogleアカウントが必要です


■ URL


https://www.daily.co.jp/tigers/calendar/2026/