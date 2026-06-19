JAPAN MADE PROJECT TOKYO 銭湯を愛してやまない人たちとともに発信する「銭湯のあるくらし」 6月19日(金)に新作ウェアを発売

株式会社アーバンリサーチ

「日本の地域はおもしろい」をコンセプトに、株式会社アーバンリサーチが地域の人々とともに、

おもしろさや課題に向き合いながら地域共創を目指し取り組む

「JAPAN MADE PROJECT（ジャパン メイド プロジェクト）」。



JAPAN MADE PROJECTの数ある活動の1つとして「東京」においては、都市における「銭湯」の

可能性に着目。東京杉並区高円寺の老舗銭湯「小杉湯」と共に、2020年より取り組みを開始。

現在は「小杉湯となり」を運営する「銭湯ぐらし」とともに、活動を広げています。





JAPAN MADE PROJECT TOKYO

「SENTO - GRASHI」



昨年、大阪・関西万博内の店舗を中心に大きな反響を呼んだ本コレクション。

今期は、お客様やパートナーからの熱い声から生まれた新型を含む、全4型のラインナップで展開

いたします。



「steteco.com」別注ウェア



古くから日本の夏の衣料に用いられ、通気性・速乾性に優れた「高島ちぢみ」の生地を贅沢に使用

した、steteco.com別注ウェア。

「ゆ」 shirt

品番：JMTK-1188-AB01

価格：\11,000 (税込)

カラー：BRN × Y.BRN / BLU × L.BLU

サイズ：M / L・L / XL



「ゆ」 shirt #2

品番：JMTK-1188-AB05

価格：\10,450 (税込)

カラー：CCL

サイズ：M / L・L / XL



涼しげな襟元が印象的な、半袖の開襟シャツ。高島ちぢみ特有のさらりとした肌触りが心地よく、

酷暑の日常着としてはもちろん夏の羽織りとしても主役級の存在感を放ちます。

リラクシングなオーバーサイズ仕様ながら、「M/L」と「L/XL」の2サイズ間でピッチ（サイズ差）にあえて大きな高低差をつけました。お好みのスタイルに合わせて自由なサイズ選びをお楽しみいただけます。

「ゆ」 pants (short)

品番：JMTK-1188-AB02

価格：\7,800 (税込)

カラー：BRN × Y.BRN / BLU × L.BLU

サイズ：M / L・L / XL



「ゆ」 pants (short) #2

品番：JMTK-1188-AB06

価格：\6,930 (税込)

カラー：CCL

サイズ：M / L・L / XL



蒸し暑い日本の夏を軽快に乗り切るために、普段着として最も使いやすいワイドショートパンツ型へ

とオーダー。

抜群の動きやすさを確保しながらも、子供っぽくならない洗練されたルーズシルエットに仕上げることで、

大人の夏の装いをワンランク上へと格上げします。同素材のシャツとのセットアップスタイルもおすすめです。

「ゆ」 pants (Tapered)

品番：JMTK-1188-AB03

価格：\9,350 (税込)

カラー：BRN × Y.BRN / BLU × L.BLU

サイズ：M / L・L / XL



「ゆ」 pants (Tapered) #2

品番：JMTK-1188-AB07

価格：\8,800 (税込)

カラー：CCL

サイズ：M / L・L / XL



「ステテコの圧倒的な快適さを、そのまま街へ」を体現するイージーパンツが、劇的な進化を遂げました。

前回好評だったフロントタック入りのワイドスラックス型をベースに、今期は足元にかけて美しく落ちる「テーパードシルエット」へ刷新。さらにフロントのタックを「アウトタック」から「インタック」の仕様へと変更したことで、腰回りのボリュームを抑え、リラックス感はそのままに、より上品で日常に溶け込みやすい綺麗めな佇まいへとこだわりました。

高島ちぢみ特有のシャリ感が、穿いた瞬間に極上の癒やしをもたらします。

「ゆ」 dress

品番：JMTK-1188-AB04

価格：\13,200 (税込)

カラー：BRN × Y.BRN / BLU × L.BLU

サイズ：Free



「ゆ」 dress #2

品番：JMTK-1188-AB08

価格：\12,100 (税込)

カラー：CCL

サイズ：Free



共にプロジェクトを推進する「銭湯ぐらし」のメンバーから寄せられた、

「この生地でワンピースが着たい」という熱い想いから生まれた待望の新型です。

女性のリアルな声を反映し、程よく二の腕をカバーする袖丈や、ウエストのドローコードでブラウジングしてシルエットを自在に変えられる仕様など、随所にこだわりを詰め込みました。

さらに、ウエストから裾にかけては贅沢に同素材（高島ちぢみ）の裏地を施すことで、この素材ならではの涼しく軽やかな着心地を一切損なうことなく夏の天敵である「透け感」をスマートに解消。

湯上がり直後でも、街歩きでも、一枚で自信を持って着用できる主役級ワンピースです。

-- デザインへのこだわり

今回、「銭湯ぐらし」のメンバーと共に作り上げたオリジナルの柄を採用。湯を表すひらがなの

「ゆ」の文字をベースに、

銭湯から立ち上る湯気や、水面の波紋からインスピレーションを得た、流れるような曲線が特徴です。

シンプルながらも遊び心のあるデザインは、夏の装いにさりげない個性をプラスします。

-- 隠れた機能美

「ゆ」pants（long）、「ゆ」pants （short）の2型には、steteco.comの一部製品に採用されている、ふんどし布が一体化された仕様を踏襲。下着の透け感を気にせず着用できるのはもちろん、

直接素肌に合わせた際には、まるで内側から何もまとっていないかのような心地よい解放感と、

抜群の通気性を実現しました。

日本の伝統的な知恵と、現代的な快適さが融合した、新しい夏のスタンダードとなるでしょう。

雪駄

「ゆ」geta

品番：JMTK-5048-AA01

価格：\15,950 (税込)

カラー：BG / NV

サイズ：小(M 22.5～25.0cm) / 大(LL 25.5～27.5cm)



古くは江戸時代頃から使用されていたという日本の伝統的な履物“雪駄”。

同じく江戸時代に生まれたという銭湯文化とリンクさせ、えひめ伝統工芸士を始めとする職人達が

自社で一貫生産している、愛媛県大洲市1949年創業の老舗木履メーカー有限会社長浜木履工場との

コラボレーションでまいにちの暮らしに馴染む履物を。

【販売開始日】

2026年6月19日(金)



【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH Store 東京スカイツリータウン・ソラマチ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_3/)

アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store50/50_1/)

THE GOODLAND MARKET 堀江店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store51/51_1/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/?_ga=2.103256137.813250463.1781484752-37372211.1772172439)

小杉湯となり



※ 販売店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※ URBAN RESEARCH ONLINE STORE では12:00ごろ販売を開始いたします。

（システムの関係上、お時間が前後する場合がございます）

※ 小杉湯となりの販売開始日は異なります。

ABOUT

小杉湯

東京・高円寺にある昭和8年創業の老舗銭湯。

JR高円寺駅から徒歩5分、活気あふれる商店街を通り抜け住宅街に入る、昭和にタイムスリップしたような破風屋根のレトロな建物が存在感をしめしています。音楽、ファッション、サブカルチャーを中心とした多様な中央線カルチャーと、古き良き歴史が混在する高円寺の憩いの場として、多くの方から愛されている銭湯です。名物ミルク風呂、週替り・日替わり風呂、水風呂があり、温冷交互浴は小杉湯の代名詞となっています。

小杉湯となり

杉並区高円寺の老舗銭湯「小杉湯」の隣にある銭湯つきシェアスペース。 土日は誰でも使えるカフェ＆コワーキングスペース、平日は会員制のスペースとして、湯上がりにくつろいだり仕事や食事をしたり、思い思いに使うことができます。

また、周辺の空き家を活用した銭湯つきアパートも運営しており、街全体を家のように楽しむライフスタイルを提案しています。高円寺以外でも、長野のゲストハウス「小杉湯となり-別荘」や大阪の銭湯「ユートピア白玉温泉」・「小杉湯原宿」とも連携しており、銭湯のある暮らしを全国に広げる拠点でもあります。

【撮影場所】

電気湯

墨田区京島にある大正11年創業の創業100年を越える老舗銭湯。

京成曳舟駅から徒歩5分、現在の名称である電気湯は電気風呂が

あるわけではなく創業当時では

珍しかった電気を使って、お湯を沸かしたことが由来。

映画の有名なロケ地としても知られています。

JAPAN MADE PROJECT

“日本の地域はおもしろい”

日本には、まだ知らないワクワクすることであふれています。私たちは、その土地を愛してやまない地域の方々とともに、おもしろさや課題に向き合いながら、未来につながる地域の“すごい”を発信していきます。

> Web site(https://media.urban-research.jp/feature/ur_japanmadeproject/)

Instagram @ japan_made_project(https://www.instagram.com/japan_made_project/)