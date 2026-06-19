【九州初出店】JR小倉駅にて、京都発・本物のイチゴを浸漬したコーヒー『魅惑の果実』が本日より期間限定オープン！グルメショー2026 新製品コンテスト受賞の果実コーヒーブランド

写真拡大 (全7枚)

合同会社ハシモト珈琲

合同会社ハシモト珈琲（京都焙煎所：京都府）は、コーヒー豆を本物のイチゴにじっくり漬け込んだコーヒーブランド『魅惑の果実』が本日よりJR小倉駅（福岡県・北九州市）に期間限定で出店することをお知らせします。



公式サイト：https://hashimotocoffee.jp/(https://hashimotocoffee.jp/)







◆ 京都の焙煎士が淹れるハンドドリップコーヒー無料試飲を実施！

店頭では、京都焙煎所の焙煎士が淹れたコーヒーの無料試飲を実施します。


また、テイクアウトコーヒー（アイス / ホット）の限定販売や、定番商品のギフトボックス、数量限定の焙煎豆、焼き菓子などを販売します。



【出店概要】


出店場所　：JR小倉駅アミュプラザ１F（ファミリーマートJR小倉駅店前）


営業時間　：6月18日（木）～25日（木）10:00 ～ 20:00







◆ 本物のイチゴを浸漬した、魅惑的なコーヒー　

『魅惑の果実』は、コーヒー生豆を本物のイチゴ果実にじっくりと漬け込み、果実本来の香りを浸透させた特別な製法のコーヒーです。


香料不使用で、従来のフレーバーコーヒーとは製法が全く異なり、本物の果実の成分が豆の芯まで浸透します。


パッケージデザインにもこだわり、ギフトとしても選ばれる新しいコーヒー体験をお届けします。








◆ 商品ラインナップ


・公式オンラインストア取扱商品



◇ ギフトパッケージ　（ドリップバッグ 6袋入）

初めてのお客様でも、手軽に楽しめる人気セット。


手土産やギフトにぴったりの定番商品です。



2,979円（税込）







◇ ギフトパッケージ（焙煎豆 100g）

ハンドドリップで淹れると、華やかなストロベリーの香りが部屋中に広がります。


コーヒー好きのお客様に、ご自宅で特別な体験を。



3,979円（税込）







・小売店向け：卸売ラインナップ

小ロットから承ります。小さなお店でも導入いただけます。


無料サンプルのお申し込み、取り扱いに関するご相談・商談のご希望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。



https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7



[表: https://prtimes.jp/data/corp/173383/table/6_1_75151f26a8a5f5b4d1ec2b1f302bb83a.jpg?v=202606190252 ]


・カフェ・飲食店向け：業務用焙煎豆

業務用の焙煎豆を小ロットから承ります。小さなカフェでも導入いただけます。


既存のコーヒーメニューへの追加はもちろん、はじめてのスペシャルティコーヒーの導入も無料でサポートいたします。


無料サンプルのお申し込み、取り扱いに関するご相談・商談のご希望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。



https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7(https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7)




◆ 第39回グルメショー春2026新製品コンテストにて受賞

東京ビッグサイトにて開催された、国内最大級のプレミアムフード見本市「第39回グルメショー春2026」は400社以上が出展し、約36,000名の業界関係者が来場しました。


会場にて開催された新製品コンテストにて、ハシモト珈琲 京都焙煎所の『魅惑の果実』が審査員特別賞を受賞しました。





◆ ハシモト珈琲 概要

ハシモト珈琲は、“本物の香り” と ”新しい体験” を大切にする京都のコーヒー焙煎所です。


世界でも珍しい生豆を高い技術で焙煎。驚きのある美味しいコーヒーをお届けします。





総合プロデューサー / 焙煎士 ハシモトソウタ

京都の有名店にて、抽出‧焙煎‧仕入れ‧カッピングまで幅


広く経験を積み、スペシャルティコーヒーの奥深さを学ぶ。


そんな中、本物のフルーツを使った全く新しいコーヒー豆に


出会い、衝撃を受ける。



新しいコーヒーの美味しさと楽しさを多くの人に伝えるた


め、ハシモト珈琲を立ち上げ。







会社概要

会社名　　　　　　 ：合同会社ハシモト珈琲


京都焙煎所　　　　 ：京都府八幡市八幡源氏垣外３５番地７



オンラインストア　 ：https://hashimotocoffee.jp/


Instagram　　　 　 ：https://instagram.com/hashimoto_roast


X（旧Twitter）　 　 ：https://x.com/hashimoto_roast



事業内容　　　　　：スペシャルティコーヒー商品の企画・製造・販売、業務用焙煎豆の販売



お問い合わせ先　　：https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7