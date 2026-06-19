【九州初出店】JR小倉駅にて、京都発・本物のイチゴを浸漬したコーヒー『魅惑の果実』が本日より期間限定オープン！グルメショー2026 新製品コンテスト受賞の果実コーヒーブランド

合同会社ハシモト珈琲

合同会社ハシモト珈琲（京都焙煎所：京都府）は、コーヒー豆を本物のイチゴにじっくり漬け込んだコーヒーブランド『魅惑の果実』が本日よりJR小倉駅（福岡県・北九州市）に期間限定で出店することをお知らせします。

公式サイト：https://hashimotocoffee.jp/(https://hashimotocoffee.jp/)

◆ 京都の焙煎士が淹れるハンドドリップコーヒー無料試飲を実施！

店頭では、京都焙煎所の焙煎士が淹れたコーヒーの無料試飲を実施します。

また、テイクアウトコーヒー（アイス / ホット）の限定販売や、定番商品のギフトボックス、数量限定の焙煎豆、焼き菓子などを販売します。

【出店概要】

出店場所 ：JR小倉駅アミュプラザ１F（ファミリーマートJR小倉駅店前）

営業時間 ：6月18日（木）～25日（木）10:00 ～ 20:00

◆ 本物のイチゴを浸漬した、魅惑的なコーヒー

『魅惑の果実』は、コーヒー生豆を本物のイチゴ果実にじっくりと漬け込み、果実本来の香りを浸透させた特別な製法のコーヒーです。

香料不使用で、従来のフレーバーコーヒーとは製法が全く異なり、本物の果実の成分が豆の芯まで浸透します。

パッケージデザインにもこだわり、ギフトとしても選ばれる新しいコーヒー体験をお届けします。

◆ 商品ラインナップ

・公式オンラインストア取扱商品

◇ ギフトパッケージ （ドリップバッグ 6袋入）

初めてのお客様でも、手軽に楽しめる人気セット。

手土産やギフトにぴったりの定番商品です。

2,979円（税込）

◇ ギフトパッケージ（焙煎豆 100g）

ハンドドリップで淹れると、華やかなストロベリーの香りが部屋中に広がります。

コーヒー好きのお客様に、ご自宅で特別な体験を。

3,979円（税込）

・小売店向け：卸売ラインナップ

小ロットから承ります。小さなお店でも導入いただけます。

無料サンプルのお申し込み、取り扱いに関するご相談・商談のご希望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173383/table/6_1_75151f26a8a5f5b4d1ec2b1f302bb83a.jpg?v=202606190252 ]

・カフェ・飲食店向け：業務用焙煎豆

業務用の焙煎豆を小ロットから承ります。小さなカフェでも導入いただけます。

既存のコーヒーメニューへの追加はもちろん、はじめてのスペシャルティコーヒーの導入も無料でサポートいたします。

無料サンプルのお申し込み、取り扱いに関するご相談・商談のご希望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7(https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7)

◆ 第39回グルメショー春2026新製品コンテストにて受賞

東京ビッグサイトにて開催された、国内最大級のプレミアムフード見本市「第39回グルメショー春2026」は400社以上が出展し、約36,000名の業界関係者が来場しました。

会場にて開催された新製品コンテストにて、ハシモト珈琲 京都焙煎所の『魅惑の果実』が審査員特別賞を受賞しました。

◆ ハシモト珈琲 概要

ハシモト珈琲は、“本物の香り” と ”新しい体験” を大切にする京都のコーヒー焙煎所です。

世界でも珍しい生豆を高い技術で焙煎。驚きのある美味しいコーヒーをお届けします。

総合プロデューサー / 焙煎士 ハシモトソウタ

京都の有名店にて、抽出‧焙煎‧仕入れ‧カッピングまで幅

広く経験を積み、スペシャルティコーヒーの奥深さを学ぶ。

そんな中、本物のフルーツを使った全く新しいコーヒー豆に

出会い、衝撃を受ける。

新しいコーヒーの美味しさと楽しさを多くの人に伝えるた

め、ハシモト珈琲を立ち上げ。

会社概要

会社名 ：合同会社ハシモト珈琲

京都焙煎所 ：京都府八幡市八幡源氏垣外３５番地７

オンラインストア ：https://hashimotocoffee.jp/

Instagram ：https://instagram.com/hashimoto_roast

X（旧Twitter） ：https://x.com/hashimoto_roast

事業内容 ：スペシャルティコーヒー商品の企画・製造・販売、業務用焙煎豆の販売

お問い合わせ先 ：https://forms.gle/ALGtRUNW2M64v9we7