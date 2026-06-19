【OMO関西空港】夕陽100選の大阪湾を望む絶景テラスで乾杯！「よなよなご近所ビアガーデン」初開催

星野リゾートよなよなご近所ビアガーデン体験イメージ

「空チカ、ファンタイム」をコンセプトとする「街ナカ」ホテル「OMO関西空港（おも） by 星野リゾート」は、2026年7月23日から10月31日までの期間、夕陽100選の大阪湾を望むルーフトップバー「よなよなムーンウォーク」にて「よなよなご近所ビアガーデン」を開催します。本企画は、ホテルから徒歩約5分の場所に今夏開業する「ヤッホーブルーイング大阪醸造所 よなよなビアライズ」と、地域活性をテーマに協業した企画の第一弾です。機内食カートを模した「ご近所おつまみカート」で販売するご近所さん自慢のおつまみや、泉佐野市の形にデザインしたプレートでの飲み比べセットを提供します。地上75mからの絶景を眺めながら、空旅前夜の楽しい時間を過ごせるイベントです。

開発背景

OMO関西空港が位置する泉佐野市では、2026年6月に、市、交通・商業施設、宿泊施設、飲食店事業者、地元経済団体を含む計16の民間企業・団体が共同で「まちづくりビジョンマップ」を策定。当ホテルもこれに参画し、地域活性化をテーマとして、今夏開業の「ヤッホーブルーイング大阪醸造所 よなよなビアライズ」とタッグを組み、本企画を開発しました。2024年度のりんくうタウン駅の年間乗降者数は、1駅隣の関西空港駅が約1570万人に対して約520万人と約3分の1（＊1）に留まり、通り過ぎる街からの脱却と目的地化がエリア活性化の急務となっています。また、OMO関西空港宿泊者の約6割が18時以降に到着するという顧客動向にも着目。フライト前夜の限られた時間でも泉佐野市の魅力に深く触れられる企画を考えました。第一弾は、当館の最上階にあるルーフトップテラスを舞台に、街の魅力を凝縮したビアガーデンの開催を決定。地域と旅人を繋ぐ「ハブ」として、泉佐野市のファンを増やすきっかけを提案し、また訪れたくなる街づくりに繋げていきたいと考えています。

＊1 株式会社NANKAI ハンドブックNANKAI2025年版

https://www.nankai.co.jp/lib/company/handbook/pdf/handbook2025_03.pdf

「よなよなご近所ビアガーデン」3つの特徴1 まるで機内食カート!?ご近所さん自慢のおつまみを凝縮した「ご近所おつまみカート」

ルーフトップバー「よなよなムーンウォーク」で、機内食カートを模した「ご近所おつまみカート」を使用し、クラフトビールと相性抜群のご近所さん自慢のおつまみを、10種類以上販売します。ヤッホーブルーイングと厳選した組み合わせの中には、明治25年創業の和洋菓子店「むか新」のあぜ餅（缶入）（＊2）とクラフトビール「正気のサタン」を組み合わせる新感覚な提案も。地域のストーリーを感じる、この街ならではの一品に出会えます。

ご近所おつまみカートあぜ餅（缶入）×クラフトビール「正気のサタン」

＊2 田んぼの畔（あぜ）に植えた枝豆を使い、祭りの頃に作られたことから名付けられた、泉州伝統の枝豆餡の餅。

2 泉佐野市の形をしたプレートで楽しむ飲み比べセット「ご近所おつまみビアフライト」

ご近所さん自慢のおつまみの中から厳選した3品と、相性抜群のクラフトビール3種類を合わせた飲み比べセット「ご近所おつまみビアフライト」を提供します。大阪府の地図から飛び出したかのような表現で、泉佐野市の形にデザインしたプレートと、関西国際空港をイメージした飛行機のカトラリーレストを用意。150mlのミニグラスに入ったクラフトビールと、ご近所さん自慢のおつまみのペアリングが楽しい、街を満喫できる飲み比べセットです。

ご近所さん自慢のおつまみイメージご近所おつまみビアフライト

＜ご近所おつまみビアフライトの組み合わせ＞

・がっちょ（＊3）の唐揚げ 塩レモン味×よなよなエール

がっちょの唐揚げの塩味と酸味に、よなよなエールのコクと苦み、ほのかな甘みが合わさり、味わいの五味がバランス良く補完される組み合わせ。

＊3 餌にがつがつと食らいつくことから泉州地方で名付けられた、大阪湾でよく獲れる体長10～20cmほどの魚。

・水なすピクルス洋風MIX×裏通りのドンダバダ

レモン風味のさっぱりとした水なすのピクルスに、裏通りのドンダバダの旨みとコクが加わり、酸味がまろやかになる組み合わせ。

・あぜ餅（缶入）×正気のサタン

枝豆餡の甘味が正気のサタンのすっきりとした味わいと合わさることで、穏やかな甘みと余韻に枝豆の風味が楽しめる組み合わせ。

3 猛暑を避けて夕涼み！地上75mからの絶景と共に味わうクラフトビールが30%オフ

ルーフトップバー「よなよなムーンウォーク」では、17時から19時の時間限定でハッピーアワーを開催します。日本の夕陽100選に輝く大阪湾の絶景が広がり、地上75mにあるテラスを心地よい海風がふきぬける、猛暑を避けて夕涼みできる空間。茜色に染まる夕暮れから夜へと移り変わる空のグラデーションが圧巻です。ハッピーアワー限定で、タップから注ぐレギュラーサイズのクラフトビールを通常価格の30％オフで提供。この街ならではのおつまみを片手に、明日から始まる「空旅前夜」を満喫できます。

大阪湾に沈む夕陽と共に楽しむイメージクラフトビールで乾杯するイメージ

「よなよなご近所ビアガーデン」概要

期間：2026年7月23日～10月31日

時間：17:00～23:00（ラストオーダー22:30）＊ハッピーアワーは、17:00～19:00

場所：22階 ルーフトップバー「よなよなムーンウォーク」

料金：ご近所おつまみビアフライト 2,500円（税込）

クラフトビール（レギュラーサイズ） 1,000円（税込）～ ＊ハッピーアワーは、30%オフ

対象：宿泊者、クラフトビール定期便「ひらけ！よなよな月の生活」会員は日帰り利用可

予約：不要

「よなよなムーンウォーク」とは？

OMO関西空港の最上階に位置する、ルーフトップバー「よなよなムーンウォーク」。クラフトビールメーカーであるヤッホーブルーイングの看板製品よなよなエールがプロデュースするクラフトビアバーです。コンセプトは「よなよな的クラフトビールの世界へのショートショート・トリップ」。このコンセプトには、素敵な違和感、楽しげ、愉快、意外性といった要素を空間に散りばめることで、ショートショート（超短編小説）のように、短いながらも不思議で愉快な余韻を感じてもらいたいという思いを込めています。クラフトビールは、よなよなエールをはじめ、個性豊かな5種類の味（よなよなエール・インドの青鬼・水曜日のネコ・裏通りのドンダバダ・正気のサタン）に加え、期間限定のクラフトビールも用意。また、ソーセージ3種類盛り合わせやタンドリーチキンなど、それぞれのクラフトビールとのペアリングを楽しめる料理も提供しています。

「ヤッホーブルーイング大阪醸造所 よなよなビアライズ」とは？

ヤッホーブルーイング大阪醸造所 よなよなビアライズ 外観

「ビールでピースなサプライズ！」をコンセプトに、単に「ビールを製造する工場として」ではなく、クラフトビールを通じて新しいビアエンターテインメントを提供する体感型ブルワリーです。関西および全国のビールファンの方に、多様で個性的なクラフトビールの魅力を伝えることで、関西のクラフトビール市場を盛り上げることを目的とした施設です。泉佐野市のふるさと納税型クラウドファンディング「#ふるさと納税３.０」を活用した取り組みで、大阪府泉佐野市りんくうタウンに2026年7月23日開業を予定しています。

「まちづくりビジョンマップ」とは？

まちづくりビジョンマップ

泉佐野市、交通・商業施設、宿泊施設、飲食店事業者、地元経済団体を含む計16の民間企業・団体は「まちづくりビジョンマップ」を策定いたしました。参画者それぞれの視点から「こんな街になれば

いいな」というワクワクするアイデアを出し合い、エリアの共通の未来像を形にしたものです。また、6月18日には泉佐野市への提案会を開催し、市長の公認をいただきました。本マップは、今後の官民一体となったまちづくりの共通の羅針盤として機能してまいります。

OMO関西空港（おも） by 星野リゾート

OMO関西空港 内観

「テンションあがる『街ナカ』ホテル」がコンセプトの「OMO」が展開する「OMO 関西空港（おも）by 星野リゾート」は、関西国際空港から 1 駅のりんくうタウンにある星野リゾート初のエアポートホテルです。「空チカ、ファンタイム」をコンセプトに、エアポートホテルとしての便利な機能はもちろん、旅に行く前も、帰ってきてからもテンションあがる充実した時間を提案します。

所在地 ：大阪府泉佐野市りんくう往来北1-833

電話 ：050-3134-8095（OMO予約センター）

室数 ：700室

宿泊料金 ：1泊 16,000円～（1室あたり、税込、食事なし）

アクセス ：南海電鉄・JR「りんくうタウン駅」から徒歩約1分

開業日 ：2023年3月20日

公式サイト ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omokansaiairport/

Instagram ：https://www.instagram.com/omokansaiairport/

「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛

するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らず

のうちにその街までお気に入りに。現在18施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に

続き、4月には「OMO7横浜」が開業しました。

https://www.hoshinoresorts.com/brand/omo/

OMOは全国に18施設を展開