RVCA、ブラジリアン柔術アカデミー「CARPE DIEM」とのコラボレーションコレクションを発表

ボードライダーズジャパン合同会社「RVCA × CARPE DIEM」COLLECTION S/S T-Shirts 6,600円 / S/S Rash Guard 12,100円

RVCA（ルーカ）は、東京発のブラジリアン柔術アカデミー「CARPE DIEM（カルペディエム）」とのコラボレーションコレクションを発表いたします。

アート、ストリート、ファイトカルチャーを横断してきたRVCAと、日本の柔術カルチャーを牽引してきたCARPE DIEM。競技の枠を超え、自己表現やコミュニティを大切にする両者の価値観が共鳴し、本コレクションが実現しました。

柔術は単なるスポーツではなく、身体と精神を磨き続けるライフスタイルでもあります。本コレクションでは、その精神性と、RVCAが培ってきたアートやストリートカルチャーの自由な表現を融合。

トレーニングから日常までシームレスに着用できる機能性プロダクトを展開します。

ラインアップには、伸縮性に優れたナイロンPU素材を採用し、トレーニングやウォータースポーツにも対応するラッシュガードをはじめ、接触冷感素材を使用したTシャツや、速乾性に優れたドライショーツを展開。さらにHydro Flaskボトル、メッシュキャップ、ソックス、ドライタオルなどのアクセサリーにもコラボレーショングラフィックを落とし込み、両者が共有する世界観を表現しています。

日々鍛錬を重ねる柔術愛好家から本格的な競技者まで対応する機能性とクオリティを備え、競技・ライフスタイル・カルチャーを横断する新たなスタイルを提案します。

CARPE DIEM（カルペディエム）は、ブラジリアン柔術家・石川祐樹 によって設立された、東京発のブラジリアン柔術アカデミーです。1998年に柔術と出会った石川は、その奥深さに魅了され、競技・指導の両面で経験を積みながら自身の道場を設立し、2013年に「今を生きる」という意味を持つ“CARPE DIEM”の思想を掲げ独立しました。現在では、日本全国に加え、ロンドン、シンガポール、韓国など海外にも拠点を展開する国際的なネットワークへと成長しています。清潔で開かれた環境とフレンドリーなコミュニティのもと、初心者からトップレベルの競技者まで、多様な人々が集う場を形成しています。柔術の技術を軸に、人と人がつながり、成長し続けるライフスタイルを体現しています。

「RVCA × CARPE DIEM」COLLECTION ＊一部

L/S Rash Guard 13,200円L/S Rash Guard 13,200円 / Dry Shorts 9,900円S/S Rash Guard 12,100円KATAKANA S/S T-Shirts 6,600円KATAKANA S/S T-Shirts 6,600円Cap 5,390円KATAKANA S/S T-Shirts 6,600円 / Cap 5,390円KATAKANA S/S T-Shirts 6,600円 / Cap 5,390円 / Hydro Flask BOTTLE 8,580円CIRCLE S/S T-Shirts 6,600円 / Dry Shorts 9,900円 / Socks 2,420円CIRCLE S/S T-Shirts 6,600円Socks 2,420円Undershorts 3,850円 / Dry Towel 5,500円 / Hydro Flask BOTTLE 8,580円 / Cap 5,390円

「RVCA × CARPE DIEM COLLECTION」概要

[発売日] 2026年6月26 日 (金)

[アイテム展開] ラッシュガード（L/S、S/S）、アンダーショーツ、Tシャツ、ドライショーツ、キャップ、スポーツタオル、靴下、Hydro Flask ボトルなど

[取り扱い店舗] RVCA直営店 及び RVCA Online Store

[URL] HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca/

[読者問い合わせ先] ボードライダーズジャパン TEL: 0120-32-9190

商品取り扱い店舗

RVCA STORE SHIBUYA / TEL: 03-6418-8137

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/(https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/)

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RVCA OKINAWA RYCOM / TEL: 098-979-5132

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RVCA EBINA / TEL:046-204-7778

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RVCA Online Store / https://boardriders.co.jp/pages/rvca

【About RVCA＜ルーカ＞】

2001年に設立され、様々なアーティストやクリエイターによって命を吹き込まれたアパレルやアクセサリーを展開するカリフォルニア発のグローバル・ライフスタイルブランド。アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのルーツを持ち、ブランドコンセプト“THE BALANCE OF OPPOSITES（相反するバランス）”の世界観は、自然と人工、過去と現在、秩序と無秩序など、相反するものが共存するさまを象徴。

また、有名無名問わずアーティストやアドボケーターとしての支持者たち、ミュージシャン、そして想像力の限界を押し広げ続ける若者たちを世界へ発信するプログラム「Artist Network Program(ANP)」にも力を入れており、クリエイティブな感性を持った人々のサポートや数多くのコラボレーションも手がけている。

RVCA JAPAN Official HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca Instagram: @rvcajapan(https://www.instagram.com/rvcajapan/)