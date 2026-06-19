Lovetoxic（ラブトキシック）のキュートでやんちゃな夏が来た！ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』より「スティッチ」と「エンジェル」モチーフのコレクションが登場！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）が展開する「Lovetoxic（ラブトキシック）」より、ディズニーの大人気キャラクター「スティッチ」「エンジェル」のオリジナルアイテムを「スティッチの日」6月26日より発売します。

ブルーとピンクを基調としたTシャツやキャミソール、アームカバーにハンカチなど、友達とお揃いにしても可愛いアイテムが登場。

全国のラブトキシック直営店、および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にてご購入いただけます。

アイテムラインナップ

「スティッチ」と「エンジェル」の大きなバックプリントが目を引くルーズTシャツ！

ミニボトムと合わせると一気にGALっぽスタイリングに。

■【スティッチ】/【LTXC/マルチ機能】バックプリントルーズ半袖Tシャツ

品番：7761246

サイズ：SS（130cm）/S（140cm）/M（150cm）/L（160cm）/LL（170cm）

価格：\5,489（税込）

カラー：ピンク/紺

https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776124611/?onsale=n

「スティッチ」と「エンジェル」の仲良し刺繍が最高に可愛いパイピングキャミソール！

1枚ではもちろん、シアーシャツを上から羽織ったりTシャツの上にビスチェ風に合わせたりなど着回し力も抜群。

■【スティッチ】/【LTXC/抗菌防臭】フロント刺繍パイピングキャミソール

品番：7761245

サイズ：SS（130cm）/S（140cm）/M（150cm）/L（160cm）/LL（170cm）

価格：\4,829（税込）

カラー：ピンク/紺

https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776124511/?onsale=n

■左：【スティッチ】/【LTXC】リブアームカバー

品番：7761525

サイズ：Fサイズ

価格：\3,289（税込）

カラー：サックス/ピンク

https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776152511/?onsale=n

サックスとピンクの2色展開でそれぞれ「スティッチ」と「エンジェル」のお顔が刺繍されています。

夏らしいラメ入りのアームカバーでTシャツやキャミソールと合わせると可愛い！

■右：【スティッチ】/【LTXC】カラビナ付きハンドタオル

品番：7761526

サイズ：Fサイズ

価格：\3,289（税込）

カラー：サックス/ピンク

https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776152611/?onsale=n

ハンドタオルは「スティッチ」と「エンジェル」の総柄デザイン。「スティッチ」ロゴの織りネームもポイント！タオルホルダーもセットになっていて夏のレジャーシーンで大活躍間違い無しのアイテム！

※タオル2色に対してタオルホルダーは共通アイテムです。

発売詳細

■発売日 2026年６月26日（金）

■販売場所

・全国のラブトキシック店舗

https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?area=&pref=&brand=29(https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?area=&pref=&brand=29)

＊発売日は店舗により一部前後する可能性がございます。

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/29/

＜『リロ＆スティッチ』とは＞

『リロ＆スティッチ』は、2002年に公開されたディズニーのアニメーション映画を原点とするシリーズで、“オハナ（家族）”の絆をテーマに、世界中で愛され続けている人気作品です。2025年には実写映画版『リロ＆スティッチ』が公開され、大ヒットを記録。さらにディズニープラスでの配信や続編制作も発表されるなど、現在もなお注目を集めています。

≪公式サイト：https://www.disney.co.jp/fc/stitch/character/lilo≫(https://www.disney.co.jp/fc/stitch/character/lilo%E2%89%AB)

「Lovetoxic LTXC（ラブトキシック）」

ストリートカジュアル・スポーツ・ガーリーなど、トレンドをテイストMIXして着こなす元気な女の子のためのティーンズブランド。

対象： 10-15歳 Girls / 140-160cm( 一部130cm・170cm取扱有り）

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx

【ライセンスに関する問い合わせ】

株式会社 foundation

住所：東京都渋谷区南平台町 17-6 4 階

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社 foundation

との契約により、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが販売するものです。

豊島株式会社

住所：東京都千代田区神田岩本町2番1

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と豊島株式会社

との契約により、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが販売するものです。