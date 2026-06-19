Lovetoxic（ラブトキシック）のキュートでやんちゃな夏が来た！ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』より「スティッチ」と「エンジェル」モチーフのコレクションが登場！

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株式会社ナルミヤ・インターナショナル


株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員　保坂 大輔）が展開する「Lovetoxic（ラブトキシック）」より、ディズニーの大人気キャラクター「スティッチ」「エンジェル」のオリジナルアイテムを「スティッチの日」6月26日より発売します。


ブルーとピンクを基調としたTシャツやキャミソール、アームカバーにハンカチなど、友達とお揃いにしても可愛いアイテムが登場。


全国のラブトキシック直営店、および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にてご購入いただけます。


アイテムラインナップ




「スティッチ」と「エンジェル」の大きなバックプリントが目を引くルーズTシャツ！


ミニボトムと合わせると一気にGALっぽスタイリングに。



■【スティッチ】/【LTXC/マルチ機能】バックプリントルーズ半袖Tシャツ


品番：7761246
サイズ：SS（130cm）/S（140cm）/M（150cm）/L（160cm）/LL（170cm）
価格：\5,489（税込）
カラー：ピンク/紺


https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776124611/?onsale=n






「スティッチ」と「エンジェル」の仲良し刺繍が最高に可愛いパイピングキャミソール！


1枚ではもちろん、シアーシャツを上から羽織ったりTシャツの上にビスチェ風に合わせたりなど着回し力も抜群。



■【スティッチ】/【LTXC/抗菌防臭】フロント刺繍パイピングキャミソール


品番：7761245
サイズ：SS（130cm）/S（140cm）/M（150cm）/L（160cm）/LL（170cm）
価格：\4,829（税込）
カラー：ピンク/紺


https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776124511/?onsale=n






■左：【スティッチ】/【LTXC】リブアームカバー


品番：7761525
サイズ：Fサイズ
価格：\3,289（税込）
カラー：サックス/ピンク


https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776152511/?onsale=n



サックスとピンクの2色展開でそれぞれ「スティッチ」と「エンジェル」のお顔が刺繍されています。


夏らしいラメ入りのアームカバーでTシャツやキャミソールと合わせると可愛い！



■右：【スティッチ】/【LTXC】カラビナ付きハンドタオル


品番：7761526
サイズ：Fサイズ
価格：\3,289（税込）
カラー：サックス/ピンク


https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g776152611/?onsale=n



ハンドタオルは「スティッチ」と「エンジェル」の総柄デザイン。「スティッチ」ロゴの織りネームもポイント！タオルホルダーもセットになっていて夏のレジャーシーンで大活躍間違い無しのアイテム！


※タオル2色に対してタオルホルダーは共通アイテムです。



発売詳細


■発売日　2026年６月26日（金）


■販売場所
・全国のラブトキシック店舗　
https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?area=&pref=&brand=29(https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?area=&pref=&brand=29)


＊発売日は店舗により一部前後する可能性がございます。



・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」


https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/29/




＜『リロ＆スティッチ』とは＞


『リロ＆スティッチ』は、2002年に公開されたディズニーのアニメーション映画を原点とするシリーズで、“オハナ（家族）”の絆をテーマに、世界中で愛され続けている人気作品です。2025年には実写映画版『リロ＆スティッチ』が公開され、大ヒットを記録。さらにディズニープラスでの配信や続編制作も発表されるなど、現在もなお注目を集めています。


≪公式サイト：https://www.disney.co.jp/fc/stitch/character/lilo≫(https://www.disney.co.jp/fc/stitch/character/lilo%E2%89%AB)






「Lovetoxic LTXC（ラブトキシック）」
ストリートカジュアル・スポーツ・ガーリーなど、トレンドをテイストMIXして着こなす元気な女の子のためのティーンズブランド。


対象： 10-15歳　Girls / 140-160cm( 一部130cm・170cm取扱有り）





株式会社 ナルミヤ・インターナショナル


株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員　保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx




【ライセンスに関する問い合わせ】


株式会社 foundation


住所：東京都渋谷区南平台町 17-6　4 階


本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社 foundation


との契約により、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが販売するものです。



豊島株式会社


住所：東京都千代田区神田岩本町2番1


本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と豊島株式会社


との契約により、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが販売するものです。