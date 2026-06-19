炭鉄港地域を巡ってカードを集めよう！炭鉄港カード（第６弾）は 6月27日(土)配布開始！
炭鉄港推進協議会では、第6弾 炭鉄港カード（全13種）を6月27日(土)から炭鉄港地域の関連施設で配付します！
※令和9年2月28日(日)配付終了
※配付期間内でも、在庫がなくなった場合は配付終了となります。
今回配付するカードは「完全新規のホログラムカード」となっており、特定の条件（画像を参照）を満たした方に配付します。
そして、カードをコンプリートし、応募いただいた方全員に「コンプリートカード」をプレゼントし、さらに抽選で13名様に「炭鉄港地域の特産品」が当たるコンプリートキャンペーンも実施！
配付するカードやキャンペーン詳細はホームページをご覧ください。
⇒ホームページはこちら(https://3city.net/tantetsukou_card/)をクリック
※炭鉄港ポータルサイトへ遷移します。
【配付市町】
小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、歌志内市、
上砂川町、沼田町、安平町
【コンプリートキャンペーン概要】
景品
１.コンプリートカードプレゼント
第6弾カード全13種を集め、応募いただいた方全員にプレゼント
２.炭鉄港地域の特産品
第6弾カード全13種を集め、応募いただいた方の中から抽選で13名様にプレゼント
応募締切
令和9年3月1日(月) ※消印有効
応募方法
第6弾炭鉄港カード全13種をコンプリートした方は以下の１.～３.を同封の上、郵送で応募
１.第6弾の七十九～九十一番までの13枚のカードを並べた写真またはコピー
２.110円分の返信用切手を貼付し自身の住所等を記載した返信用封筒
３.必要事項が記載されたチラシ下部の応募用紙
※氏名・年齢・住所・電話番号が明記されていれば応募用紙に限りません。
応募先
炭鉄港推進協議会事務局 宛て
〒068-8558 北海道岩見沢市８条西５丁目（空知総合振興局地域政策課内）
景品発送
令和９年３月中旬より順次発送
【問い合わせ先】
空知総合振興局地域創生部地域政策課
TEL 0126-20-0034
（受付時間：平日8:45～17:30）