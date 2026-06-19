炭鉄港地域を巡ってカードを集めよう！炭鉄港カード（第６弾）は　　6月27日(土)配布開始！

北海道

炭鉄港推進協議会では、第6弾 炭鉄港カード（全13種）を6月27日(土)から炭鉄港地域の関連施設で配付します！

※令和9年2月28日(日)配付終了

※配付期間内でも、在庫がなくなった場合は配付終了となります。

今回配付するカードは「完全新規のホログラムカード」となっており、特定の条件（画像を参照）を満たした方に配付します。

そして、カードをコンプリートし、応募いただいた方全員に「コンプリートカード」をプレゼントし、さらに抽選で13名様に「炭鉄港地域の特産品」が当たるコンプリートキャンペーンも実施！

配付するカードやキャンペーン詳細はホームページをご覧ください。

⇒ホームページはこちら(https://3city.net/tantetsukou_card/)をクリック

※炭鉄港ポータルサイトへ遷移します。

【配付市町】

小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、歌志内市、

上砂川町、沼田町、安平町

【コンプリートキャンペーン概要】

景品

１.コンプリートカードプレゼント

第6弾カード全13種を集め、応募いただいた方全員にプレゼント

２.炭鉄港地域の特産品

第6弾カード全13種を集め、応募いただいた方の中から抽選で13名様にプレゼント

応募締切

令和9年3月1日(月) ※消印有効

応募方法

第6弾炭鉄港カード全13種をコンプリートした方は以下の１.～３.を同封の上、郵送で応募

１.第6弾の七十九～九十一番までの13枚のカードを並べた写真またはコピー

２.110円分の返信用切手を貼付し自身の住所等を記載した返信用封筒

３.必要事項が記載されたチラシ下部の応募用紙

※氏名・年齢・住所・電話番号が明記されていれば応募用紙に限りません。

応募先

炭鉄港推進協議会事務局 宛て

〒068-8558 北海道岩見沢市８条西５丁目（空知総合振興局地域政策課内）

景品発送

令和９年３月中旬より順次発送

【問い合わせ先】

空知総合振興局地域創生部地域政策課

TEL 0126-20-0034

（受付時間：平日8:45～17:30）