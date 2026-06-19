炭鉄港地域を巡ってカードを集めよう！炭鉄港カード（第６弾）は　　6月27日(土)配布開始！

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北海道


炭鉄港推進協議会では、第6弾　炭鉄港カード（全13種）を6月27日(土)から炭鉄港地域の関連施設で配付します！


※令和9年2月28日(日)配付終了


※配付期間内でも、在庫がなくなった場合は配付終了となります。



今回配付するカードは「完全新規のホログラムカード」となっており、特定の条件（画像を参照）を満たした方に配付します。



そして、カードをコンプリートし、応募いただいた方全員に「コンプリートカード」をプレゼントし、さらに抽選で13名様に「炭鉄港地域の特産品」が当たるコンプリートキャンペーンも実施！



配付するカードやキャンペーン詳細はホームページをご覧ください。


⇒ホームページはこちら(https://3city.net/tantetsukou_card/)をクリック


※炭鉄港ポータルサイトへ遷移します。



【配付市町】


小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、歌志内市、


上砂川町、沼田町、安平町



【コンプリートキャンペーン概要】


景品


１.コンプリートカードプレゼント


　第6弾カード全13種を集め、応募いただいた方全員にプレゼント


２.炭鉄港地域の特産品


　第6弾カード全13種を集め、応募いただいた方の中から抽選で13名様にプレゼント



応募締切


令和9年3月1日(月)　※消印有効



応募方法


第6弾炭鉄港カード全13種をコンプリートした方は以下の１.～３.を同封の上、郵送で応募


１.第6弾の七十九～九十一番までの13枚のカードを並べた写真またはコピー


２.110円分の返信用切手を貼付し自身の住所等を記載した返信用封筒


３.必要事項が記載されたチラシ下部の応募用紙


　※氏名・年齢・住所・電話番号が明記されていれば応募用紙に限りません。



応募先


炭鉄港推進協議会事務局　宛て


〒068-8558　北海道岩見沢市８条西５丁目（空知総合振興局地域政策課内）



景品発送


令和９年３月中旬より順次発送


【問い合わせ先】


空知総合振興局地域創生部地域政策課


TEL　0126-20-0034


（受付時間：平日8:45～17:30）