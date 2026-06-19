父親向けオンライン相談サービス「ココパパ」提供開始

株式会社ココママ

株式会社ココママ（本社：東京都港区、代表取締役：中原千晶・浅野加奈子）は、妊娠中から出産・育児まで、パパを対象としたオンライン相談サービス「ココパパ」の提供を開始しました。

近年、父親の育児参加への関心は高まっている一方で、「何をしたらよいかわからない」「妻の気持ちが理解できない」「相談相手がいない」といった悩みを抱えるパパも少なくありません。

国立成育医療研究センターが実施した調査（3歳児を持つ父親）では、41%のパパが「妻のイライラの原因がわからない」と回答し、22.3%が「同じ境遇にいるパパ友がいない」と回答しています。育児への参加意欲があっても、知識や相談先の不足により、不安や孤立を感じている実態が明らかになっています。



ココパパは、妻の妊娠中から出産・育児まで、パパを支えるオンライン相談サービスです。助産師や保育士などの専門家に24時間いつでも相談できるため、育児への不安や悩みを気軽に相談でき、パパが自信を持って子育てに関われる環境をサポートします。

■父親支援は少子化対策でもある

厚生労働省の調査によると、夫の休日の家事・育児時間が長い家庭ほど、第2子以降が生まれる割合が高いことが明らかになっています。父親の育児参加は、母親の負担軽減や育児不安の解消につながるだけでなく、「もう一人産み育てたい」と思える環境づくりにも大きく影響しています。

そのため、父親支援は単なる育児支援ではなく、出生率向上にもつながる重要な少子化対策の一つとして注目されています。

■パパも、安心して子育てできる毎日へ

ココパパ(https://cocomama.baby/service/papa/)は、妻の妊娠中から出産・育児まで、パパが抱えるさまざまな悩みを専門家に相談できるオンラインサービスです。

「何をしたらいいかわからない」「妻の気持ちがわからない」「子育てに自信がない」。そんなパパの悩みに、助産師や保育士などの専門家が24時間寄り添います。パパが安心して子育てに関われる環境をサポートします。

＜ココパパの機能＞

・24時間365日、LINEで相談できる

・専門家によるオンライン講座

・地域の子育て支援情報がわかる

・子育て等に役立つ動画が見れる

＜相談例＞

・妻のイライラの原因がわからない

・赤ちゃんのお世話の仕方がわからない

・育休中、何をしたらいいかわからない

・保育園や幼稚園選びで夫婦の意見が合わない

・パパとして何をしたらよいかわからない

ママも一緒に利用可能

ココパパはパパだけのサービスではありません。

ママも一緒に利用できるため、夫婦で相談しながら子育てに向き合うことができます。

ココパパ サービスの詳細はこちら(https://cocomama.baby/service/papa/)

■パパの関わりが、家族の未来をつくる

出産・育児は、ママだけのものではありません。

パパが妊娠中から積極的に関わり、育児に参加することは、ママの心身の負担軽減につながるだけでなく、夫婦がお互いを支え合える関係づくりにもつながります。また、子どもにとっても、パパとの関わりは健やかな成長や安心感を育む大切な時間となります。



パパの育児参加は家族の幸福度向上だけでなく、少子化対策の観点からも重要性が高まっています。

パパの関わりは、ママを支え、子どもを育み、家族の未来をつくる大切な力です。

■父親支援は新たな社会課題へ

父親支援の重要性が高まる中、継続的かつ個別に寄り添う支援体制の構築は、自治体・企業共通の課題となっています。

自治体では父親への情報提供や継続支援、夜間・休日の相談対応が難しく、企業では男性育休の取得促進や育休後の定着支援、女性活躍推進などが求められています。

今後は、制度整備だけでなく、父親が安心して子育てに関われる環境づくりが重要です。

■今後の展望

株式会社ココママは、「すべての家族が安心して子育てできる社会を創造する」をビジョンに掲げています。

今後は母親支援だけでなく父親支援にも力を入れ、家族全体を支える伴走支援体制を強化してまいります。

また自治体との連携による子育て支援事業や企業向け福利厚生サービスへの展開を進め、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を全国へ届けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ココママ

代表者：代表取締役 中原千晶／浅野加奈子

設 立：2025年1月

資本金：8,000万円（準備金を含む）

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：妊娠・出産・育児のサポート事業

LINEによるオンライン相談サービス

訪問型産後ケア、ベビーシッター等

公式サイト：https://cocomama.baby

Instagram： https://www.instagram.com/cocomama_baby

YouTube : https://youtube.com/@cocomama_baby

TikTok： https://www.tiktok.com/@cocomama_baby