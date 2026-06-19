「ボローニャ」缶入りデニッシュパンのオリジナルデザインにシブヤフォントが登場

一般社団法人シブヤフォント

一般社団法人シブヤフォント（共同代表：古戸勉、磯村歩）では、2026年6月1日より、「ボローニャ」（株式会社ボローニャFC本社）が販売する缶入りデニッシュパンのオリジナルデザインに、シブヤフォントを採用したアイコンとフレームの提供を開始しました。シブヤフォントならではの個性豊かなデザインを活用し、写真やメッセージ、アイコンなどを自由に組み合わせ、ギフトや販促など用途に合わせたオリジナル缶を作ることができます。

京都・祇園生まれのデニッシュ食パンを製造販売するボローニャは、2004年、新潟工場が新潟県中越地震を経験しました。震災を機に「不安で苦しいときこそ、美味しいもので力になりたい」「長期保存できるパンを作れないか」と考え、企画開発ののち、缶入りのデニッシュパン「缶deボローニャ」ブリオッシュパン「備蓄deボローニャ」が誕生しました。今では防災備蓄としてだけではなく、長期保存が可能なことから企業の販促グッズやギフトとしても重宝されています。

今回シブヤフォントが提供したアイコンとフレーム計6種は、オンラインストアにて購入・制作可能な「缶deボローニャ」「備蓄deボローニャ」のオリジナルラベルづくりで使用できます。“福祉×デザイン”から生まれるシブヤフォントならではの、社会的なつながりや楽しさが感じられるデザインを用意しました。「不安で苦しい時こそ力になりたい」というつくり手の思いに共鳴し、ギフトにも喜ばれる、本商品にピッタリの素材となっています。

＜オリジナルデザイン缶商品webページ＞

https://bologne-shopping.com/view/page/label-design

＜提供デザイン(1)：アイコン3種＞

「ラヴ ゴーズ オン」

アーティスト Ayaka/ デザイン 大熊芹菜/ ワークささはた

https://www.gotouchifont.jp/downloads/5082/

「バブルニコちゃん」

アーティスト Chisato/ デザイン 井上智絵/ 工房ぱれっと

https://www.gotouchifont.jp/downloads/4680/

「ぱれっとモザイクフォント（モノクロ）」

アーティスト CAMM creative team/ 工房ぱれっと

https://www.gotouchifont.jp/downloads/2900/

＜提供デザイン(2)：フレーム3種＞

「シブヤコミック_カラー」

アーティスト 佐藤未来/ デザイン 吉岡風美/ ワークささはた

https://www.gotouchifont.jp/downloads/4620/

「色んないぬいる」

アーティスト Eri Terabaru/ デザイン Yu Cheuk Shuen/ ワークセンターひかわ

https://www.gotouchifont.jp/downloads/15244/

「思い満開」

アーティスト まみこさん/ デザイン Sana/ くるるえびす

https://www.gotouchifont.jp/downloads/22479/

お問い合わせ :https://faq.gotouchifont.jp/fonts/shibuyafont

150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目31-21原宿スクエア（ハラカド）7階

一般社団法人シブヤフォント

シブヤフォントwebサイト：https://shibuyafont.jp/