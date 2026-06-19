ふるさと納税サイト「ふるなび」が、6月30日（火）までの期間限定で「ふるなびWEEK」を開始！驚きの寄附金額返礼品を多数掲載！

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/(https://furunavi.jp/) ）は、『驚きの寄附金額返礼品』をピックアップする「ふるなびWEEK」を6月30日（火）までの期間限定で開始しました。

◆期間限定！驚きの寄附金額！ふるなびWEEK

https://furunavi.jp/c/feature_week202606

◆開催期間2026年6月19日（金）12:00～2026年6月30日（火）23:59

◆ふるなびWEEKとは

ふるさと納税サイト「ふるなび」では約83万品以上の返礼品が登録されています。

ふるなびWEEKでは、掲載されている返礼品の中から、『驚きの寄附金額返礼品』を約2,000品厳選しピックアップ！

その中からさらに、特設ページにて140品をご紹介いたします。

これからが旬の果物や、家計の助けになる日用品など、様々な返礼品を厳選しています。

今年のふるさと納税にぜひご活用ください。

◆掲載返礼品例

鹿児島県志布志市

うなぎ蒲焼 5尾 (700g以上)

寄附金額：18,000円

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=120235

山形県尾花沢市

尾花沢産 小玉スイカ 2玉 令和8年産

寄附金額：12,000円

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=262573

鹿児島県鹿児島市

白くま詰合せ 10個セット

寄附金額：9,000円

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=857200

沖縄県沖縄市

オリオンビール ザ・プレミアム 350ml×24缶

寄附金額：16,700円

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1539633

山梨県山梨市

2026年発送【訳あり】山梨市産 桃 約3kg (7玉～13玉)

寄附金額：11,000円

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=873199

「ふるなび」では、引き続き寄附者の要望に応える返礼品およびコンテンツの拡充を行い、ふるさと納税制度をより日常的に活用できるようにすることで、地域活性化を支援してまいります。



【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media