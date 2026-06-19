極上のシャリあま食感！「鳥取すいか」が東京駅に登場！7月2日（木）鳥取すいか販売イベントを開催

鳥取県

鳥取県とJA全農とっとりは、2026年7月2日（木）、JR東京駅改札内地下１F「グランスタ東京 スクエア ゼロ」で、「シャリシャリとあま～い鳥取すいか、たくさん“とっとり”ます！」販売イベントを開催します。

鳥取すいかの産地である大栄、倉吉、琴浦の生産者が、旬の鳥取すいかを玉売り・カット販売します。乳製品、らっきょう甘酢漬け、お菓子などの県産品も販売し、鳥取県の食と観光の魅力を紹介します。

11時からのオープニングセレモニーでは、鳥取県知事（予定）が鳥取県と鳥取すいかをPRします。東京駅にお越しの際は、ぜひ旬の味をお楽しみください。

【イベント概要】

1 日時 2026年7月2日（木）11時～18時

2 場所 JR東京駅改札内地下１F「グランスタ東京 スクエア ゼロ」

スクエア ゼロ https://www.gransta.jp/news/info/eventsquarezero/

3 内容 鳥取県知事（予定）によるトップセールス、鳥取すいか・県産品などの販売、

鳥取県観光PR、トリピーのグリーティング

4 スケジュール

11:00～11:15 オープニングセレモニー、来場者への鳥取すいかPR

11:15～18:00 鳥取すいか・県産品の販売、観光PR、トリピーグリーティング

【ご来場にあたって】

・会場はJR東京駅の改札内です。

・進行の都合により、イベントのスケジュールや内容を変更する場合があります。