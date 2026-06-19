ファッションブランド『URNEA（アーネア）』が公式オンラインストアにて2026年6月12日よりローンチ

株式会社CRIA

株式会社CRIA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤彩花）が展開するファッションブランド「URNEA（アーネア）」は、ブランドのローンチを記念したファーストコレクション「2026 Spring Summer Collection」を、2026年6月12日(金)より公式オンラインストアにて発売開始いたします。

■ BRAND CONCEPT

"Quiet Feminine, with an Urban Romantic mood."

都会的な空気感の中に、やわらかなロマンティックを落とし込んだアーバンフェミニンブランド。

繊細なディテール、空気を纏うようなシルエット、静かに印象を残す存在感。

甘さだけでは終わらない、凛とした女性らしさを提案します。

日常に自然と溶け込みながら、着る人自身のムードを引き立てる。

URNEAは、何気ない日常に、静かな特別感を添えるリアルクローズを届けます。

■ 2026 Spring Summer Collection LOOK

透ける軽さと、やさしく重なるディテール。

フリルのラインとシアーなスリーブに、中央のゴールドボタンがさりげないアクセントを添える一着。

やわらかさの中に落ち着いた印象を感じさせ、スタイリングに自然な奥行きをプラスします。

◼︎Veil Frill Cardigan

color：pink / white / pearl blue

size：FREE

ほどよく力の抜けた、クラシックな佇まい。

落ち着いたチェック柄とゆとりのあるシルエットが、ラフさの中にきちんとした印象をつくる一着。

さらっと羽織るだけで、スタイリングに自然なバランスをもたらします。

◼︎Check Double Jacket

color：black check / brown check / navy check

size：FREE

やわらかな色合いと、軽やかな印象。すっきりとしたシルエットがやわらかなラインを引き出し、

取り外し可能な襟がスタイリングにさりげない変化を添える一着。

一枚でさらっと着られるバランスで、日常に自然な抜け感をもたらします。

◼︎Check Double Jacket

color: pearl blue / pink

size: FREE

やわらかな風合いのコットンに、繊細なラインで描かれたハートモチーフ。主張しすぎないグラフィックがスタイリングに自然に馴染み、さりげなく印象を残す一枚。程よくゆとりのあるシルエットで、抜け感のあるバランスに。

一枚で着ても、ジャケットやシャツのインナーとしても活躍します。カジュアルの中にやわらかさを添える、日常に取り入れやすいTシャツ。

◼︎Trace Heart Tee

color: pearl blue / black

size: S / M

上品な光沢を持つサテン素材が、動きに合わせてやわらかく揺れる一着。

肩のカッティングと華奢なストラップが、抜け感と女性らしさを引き立てます。

身体のラインを美しく見せるシルエットでありながら、締めつけ感のない軽やかな着心地。

一枚で完成する、静かな存在感のあるワンピースです。

◼︎Silky Line Satin Dress

color: white / black

size: FREE

■ 公式オンラインストア・SNS

公式オンラインストア：https://urneaofficial.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/urnea_official/

公式X（Twitter）：https://x.com/URNEA_official

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