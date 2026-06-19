ファッションブランド『URNEA（アーネア）』が公式オンラインストアにて2026年6月12日よりローンチ

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株式会社CRIA

株式会社CRIA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤彩花）が展開するファッションブランド「URNEA（アーネア）」は、ブランドのローンチを記念したファーストコレクション「2026 Spring Summer Collection」を、2026年6月12日(金)より公式オンラインストアにて発売開始いたします。




■ BRAND CONCEPT

"Quiet Feminine, with an Urban Romantic mood."


都会的な空気感の中に、やわらかなロマンティックを落とし込んだアーバンフェミニンブランド。


繊細なディテール、空気を纏うようなシルエット、静かに印象を残す存在感。


甘さだけでは終わらない、凛とした女性らしさを提案します。


日常に自然と溶け込みながら、着る人自身のムードを引き立てる。


URNEAは、何気ない日常に、静かな特別感を添えるリアルクローズを届けます。


■ 2026 Spring Summer Collection LOOK




透ける軽さと、やさしく重なるディテール。


フリルのラインとシアーなスリーブに、中央のゴールドボタンがさりげないアクセントを添える一着。


やわらかさの中に落ち着いた印象を感じさせ、スタイリングに自然な奥行きをプラスします。



◼︎Veil Frill Cardigan
color：pink / white / pearl blue
size：FREE






ほどよく力の抜けた、クラシックな佇まい。


落ち着いたチェック柄とゆとりのあるシルエットが、ラフさの中にきちんとした印象をつくる一着。


さらっと羽織るだけで、スタイリングに自然なバランスをもたらします。



◼︎Check Double Jacket


color：black check / brown check / navy check


size：FREE







やわらかな色合いと、軽やかな印象。すっきりとしたシルエットがやわらかなラインを引き出し、
取り外し可能な襟がスタイリングにさりげない変化を添える一着。
一枚でさらっと着られるバランスで、日常に自然な抜け感をもたらします。



◼︎Check Double Jacket


color: pearl blue / pink


size: FREE






やわらかな風合いのコットンに、繊細なラインで描かれたハートモチーフ。主張しすぎないグラフィックがスタイリングに自然に馴染み、さりげなく印象を残す一枚。程よくゆとりのあるシルエットで、抜け感のあるバランスに。
一枚で着ても、ジャケットやシャツのインナーとしても活躍します。カジュアルの中にやわらかさを添える、日常に取り入れやすいTシャツ。



◼︎Trace Heart Tee
color: pearl blue / black
size: S / M






上品な光沢を持つサテン素材が、動きに合わせてやわらかく揺れる一着。
肩のカッティングと華奢なストラップが、抜け感と女性らしさを引き立てます。


身体のラインを美しく見せるシルエットでありながら、締めつけ感のない軽やかな着心地。
一枚で完成する、静かな存在感のあるワンピースです。



◼︎Silky Line Satin Dress
color: white / black
size: FREE


■ 公式オンラインストア・SNS


公式オンラインストア：https://urneaofficial.com


公式Instagram：https://www.instagram.com/urnea_official/


公式X（Twitter）：https://x.com/URNEA_official



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