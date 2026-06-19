「LINEヤフー広告」コンバージョンAPI連携機能を追加

CATS株式会社

CATS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松本 勇）が提供する「AFAD」において、新たに「LINEヤフー広告」の検索広告およびディスプレイ広告におけるコンバージョンAPI連携機能を追加したことをお知らせします。

■機能追加の背景

CATSでは既にYahoo!ディスプレイ広告およびLINE広告それぞれのコンバージョンAPI連携に対応してまいりました。

LINEヤフー株式会社では2026年4月1日より、LINE広告とYahoo!広告 ディスプレイ広告の配信基盤を統合した新サービス「LINEヤフー広告 ディスプレイ広告」の提供を開始しています。

（参考：https://www.lycbiz.com/jp/news/20260218/ ）

CATSでは、この市場変化と広告主のニーズを踏まえ、LINEヤフー広告の最新仕様に準拠したコンバージョンAPI連携機能の提供を開始いたしました。

■アップデートの概要

LINEヤフー広告 ディスプレイ広告の新サービスに対応し、AFADで計測したコンバージョン（成果）データを広告媒体へ正確に連携できるようになりました。

これにより、計測データのズレを抑えた正確な効果測定と、広告配信の最適化精度の向上が期待できます。

■期待される効果

本機能の導入により、以下の効果を見込んでいます。

●サーバー経由での安定したコンバージョンデータ送信による計測精度の向上

●拡張データ項目の活用により、LINEヤフー広告側の機械学習最適化の精度向上に貢献

これにより、広告主はLINEヤフー広告における機械学習最適化の精度を高め、投資対効果の最大化を図ることが可能になります。

▶「CATS株式会社」資料ダウンロードはこちら(https://markecats.co.jp/materials/)

広告効果測定(計測)ツール CATS(https://markecats.co.jp/product/cats/)

LINE友だち追加計測ツール L-ad(https://markecats.co.jp/product/l-ad/)

アフィリエイトASPシステム AFAD(https://markecats.co.jp/product/afad/)

URL：https://markecats.co.jp/

■プロダクトに関するお問合せ先

CATS株式会社 マーケティング部

TEL：050-5783-1173

■会社概要

社 名：CATS株式会社

代 表 者：代表取締役社長 松本 勇

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

事業内容：マーケティングSaaS事業

U R L：https://markecats.co.jp/