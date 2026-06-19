【初開催】NMB48×阪神高速パーキングエリアコラボイベント「NMB48のめっちゃ寄り道日和！」を開催します！

阪神高速道路株式会社

阪神高速の有人パーキングエリア（6箇所）にて、NMB48とのコラボイベント「NMB48のめっちゃ寄り道日和！」を開催いたします。

阪神高速のPA限定オリジナルグッズのほか、メンバーがデザインしたスタンプで巡るスタンプラリーやメンバー写真入りコースターのプレゼント、カプセルトイなど、楽しみ方は盛りだくさん！

イベントは期間限定での実施となっており、グッズ等についても数量限定となっております。

ぜひこの機会に、阪神高速パーキングエリアへ寄り道してみてください。



皆さまの寄り道をお待ちしております。

開催概要

イベント名：NMB48のめっちゃ寄り道日和！

開催期間：2026年6月16日（火）～7月20日（月）

開催場所：阪神高速有人パーキングエリア

泉大津PA（海側）、泉大津PA（陸側）、朝潮橋PA、中島PA（神戸方面行）

京橋PA（東行）、京橋PA（西行）

特設サイト：

https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/hiwayguide/event/2026_payorimichibiyori.html

実施内容

■オリジナルグッズ

全8種類のオリジナルグッズを販売！

※オリジナルグッズは朝潮橋PAを除く有人PA（5箇所）にて発売しております。

※コラボメンバーは8名での展開となっております。

コラボステッカー缶バッジオリジナル押印帳風ノートメタルプレート（大・小）

■押印帳PAスタンプラリー

全8箇所のスタンプラリーを開催！

スタンプラリーを制覇されると、NMB48の「メンバー直筆サイン（お客さまのニックネーム入り）」が当たる抽選に参加することができます！

※抽選の参加には「オリジナル押印帳風ノート」の購入が必須となります。

※応募方法につきましては、現地の案内をご確認ください。

※スタンプの設置箇所などはデジタルマップからもご確認いただけます。

デジタルマップ：https://ihistory.site/pointmap/maps/2026_payorimichibiyori

スタンプデザイン一覧

■カプセルトイ

全8種類のカプセルトイを販売！

※泉大津PA（海側）11階展望ルームのみの限定販売となります。

アンブレラマーカー

■ノベルティグッズプレゼント

数量限定で、メンバー写真入りコースター及びステッカーをプレゼント！

※レストランでのコラボ特典対象フードをご注文いただいたお客さま

※売店、コンビニにて所定の条件をクリアされたお客さま

レストランでの飲食特典（コースター）売店、コンビニでの物販特典（ステッカー）