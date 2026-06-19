公式X「おにぎりgood」投稿キャンペーン　6月19日（金）から〔東京〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム東京（所在地：東京都新宿区、理事長：西村陽子）は6月19日（金）から、公式Xで「おにぎりgood」投稿キャンペーンを開始します。パルシステムグループが呼び掛ける、米消費拡大と食育がテーマの「おにぎりgood」アクションの一環で、キャンペーン参加数は、子ども食堂などへ米を寄付するためのアクション数としてカウントします。参加者の中から、抽選で20人におにぎりの米と具材のセットをプレゼントします。

フォロー＆参加ボタンで「おにぎりgood」アクションに参加

パルシステムは2022年度から、国内の米消費量減少や産地が抱える課題の解決に向け、米の消費で産地を応援する「お米で超えてく」アクションを展開しています。なかでも「おにぎりgood」は、おにぎりを食べて、にぎって、米の味わいや作る楽しさを伝える食育企画です。

キャンペーンは気軽な参加の機会を用意し、「おにぎりgood」の認知を図るとともに、産地応援の輪を広げることを目指します。

【キャンペーン概要】

パルシステム東京公式Xアカウントをフォローし、「参加ボタン」を押したあと、そのまま「ポストする」を押すだけで、簡単に応募ができます。

・実施期間：2026年6月19日（金）～2026年7月5日（日）

・参加方法：

1. パルシステム東京の公式Xアカウント（@palsystem_tokyo(https://x.com/palsystem_tokyo?s=20)）をフォロー

2. Xで投稿されているポストの「参加URL」をタップ

3．出てきた画面で「ポストする」を押して応募完了

・賞品内容：投稿者の中から抽選で20名に「お米＆肉みそセット」をプレゼント

北海道ななつぼし（無洗米） 450g、四万十鶏とねぎの肉みそ 90g

アクション数に応じて子ども食堂へ産直米を寄付

「おにぎりgood」関連企画を通じた参加数は「アクション」として集計し、累計1万アクション達成で1トンの産直米を子ども食堂などの支援団体に寄付します。本キャンペーンの投稿数もアクションとして加算します。

【関連ページ】

▼食料自給率向上を目指し「おにぎりgood」特設ページ公開

https://www.pal-system.co.jp/koeteku/okome/onigiri/

生活協同組合パルシステム東京

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：西村陽子

出資金：225.7億円、組合員数：53.9万人、総事業高：883.2億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-tokyo.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/