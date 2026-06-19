MOTTERU　自由な角度・高さ調整で姿勢改善をサポート！人気ノートPCスタンドに待望の新色が登場

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、角度と高さを自由に調整できるアルミニウム製スタンド「MOT-PCSTD01S」に、新カラーのピンクゴールドを追加。6月19日（金）より店舗・オンラインショップ含むECモールで販売を開始します。

機能性はそのままに、デスク周りの雰囲気やお好みに合わせて選べるようになり、より自分らしいワークスペースづくりを楽しめます。

肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートＰＣスタンド ペンタブ 液タブ iPad Pro スタンド ２年保証（MOT-PCSTD01S）

本製品は無段階で角度と高さが調整可能なアルミニウムスタンドです。

テレワークやオンライン学習の普及により、パソコンやタブレットを長時間使用する機会が増えています。目線を高く保つことで自然な姿勢をサポートできるので、肩や背中への負担を軽減し、快適なワークスペースを実現します。

11インチ～17.3インチまでのノートパソコンやタブレットに対応し、ペンタブレットや液晶タブレット、iPad Proなど幅広いデバイスで活用できます。

耐久性と安定性に優れており、約20kgの耐荷重と1,500回の屈曲試験もクリア。

また、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるのでスペースも取りません。

MOTTERUダイレクト価格：6,980円（税込）

楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-pcstd01s/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-pcstd01s.html) / Amazon(https://amzn.asia/d/0b3SGmTE)

新カラー： ピンクゴールド

● 製品特徴

理想の作業環境を実現する、無段階調整機能

高さと角度を自由に調整でき、使用環境や作業内容に合わせて最適なポジションを実現します。

目線を自然な高さに保ち、肩や背中への負担を軽減。長時間のPC作業も安心してお使いいただけます。

耐荷重20kg・1,500回屈曲試験クリアの高い耐久性

軽量なアルミニウム合金製ながら、高い耐久性と安定性に優れており、1,500回の屈曲試験もクリア。

約20kgの耐荷重で、大型ノートPCや液晶タブレットも安心して使用できます。滑り止めシリコンパッド付きで安定した操作が可能です。

幅広いデバイス対応と持ち運びやすさを両立

11～17.3インチのノートPCやタブレットに対応し、iPad Pro、ペンタブレット、液晶タブレットなど幅広いデバイスで活用できます。

使用しない時は折りたたんで収納ができるコンパクト設計に加え、安心の2年保証付きです。

● 製品仕様

肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートＰＣスタンド（MOT-PCSTD01S）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/329_1_894e5052b36e4c6770864f658daed0d9.jpg?v=202606190751 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

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