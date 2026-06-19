【フジテレビ】古川雄輝×長野凌大（原因は自分にある。）W主演 『普通の恋愛』FODにて独占配信決定！７月２日（木）25時30分より配信スタート

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/71bs （配信ページ）https://hicbc.com/tv/futsunorenai/ （オフィシャルページ

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、CBCテレビほかで順次放送する『普通の恋愛』を、７月２日（木）25時30分より独占配信することが決定しました。

（C）直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会

ドラマ『普通の恋愛』は、直正也（じき・まさや）原作の電子コミック『普通の恋愛』（ナンバーナイン刊）を実写ドラマ化した作品です。SNSを中心に共感の声が広がり、作者のSNS総フォロワー数は約40万人にのぼるなど、多くの支持を集めてきました。本作は、同性のふたりが日常の中で揺れ動く感情や関係性の変化を丁寧に描いた物語です。

本作でW主演を務めるのは、古川雄輝と長野凌大（原因は自分にある。）。過去の経験から恋に距離を置く上司・文原一良（ふみはら・いちろう）役を古川雄輝が演じます。『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』や『仮面ライダーゼッツ』などで印象的な役柄を演じてきた古川が、本作では内面に葛藤を抱える人物像を体現します。一良の部下・東慶伊（ひがし・けい）役には、ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」の長野凌大。恋愛感情を抱かない自分を受け入れ、淡々と日常を生きてきた青年を演じます。ドラマ『PUNKS△TRIANGLE』や映画『361 - White and Black -』で主演を務めるなど、俳優として確かな存在感を高めてきた長野が、本作で見せる新たな一面にも注目が集まります。

会社では上司と部下として働く一良と慶伊は、互いに恋から距離を置いて生きてきた過去を抱えながら、やがて恋人同士となります。しかし、年齢差や同性であることへの不安、家族や社会と向き合う現実の中で、一良は慶伊の気持ちを信じきれずにいました。過去の恋愛や家族へのカミングアウトといった現実的な壁に直面しながら、不器用なふたりは少しずつ、自分たちなりの答えを探していきます。

本作は、「普通」とは何かを問いかけながら、誰かと共に生きることの難しさと、その先にある確かな幸せを描き出します。不器用なふたりが紡ぐ恋の行方を、ぜひ温かく見守ってください。

【あらすじ】

会社では、上司と部下の関係である一良と慶伊。

一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けている。一方で慶伊も、人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。

一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに、仕事以外の時間も共にすることになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、酒の勢いを借りた一良から同性愛者であることを告白される。

「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。これをきっかけに付き合うことになったふたりだが、交際から１年―。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。

過去の恋愛、家族への告白など同性のふたりが直面する現実的な壁や葛藤を描き、「普通」とは何かを問いかける。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『普通の恋愛』（全８話）

■配 信：７月２日（木）25時30分～独占配信開始 以降、毎週木曜深夜 最新話配信

■出 演：古川雄輝、長野凌大（原因は自分にある。）／古屋呂敏、坂ノ上茜、渡辺色／水間ロン、

小野春花、菜摘華、細川佳央、門間航／山中聡、古村比呂

■スタッフ：脚本：三浦有為子

監督：石橋夕帆、佃謙介

制作プロダクション：ビデオプランニング

■製作著作：直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/71bs(https://fod.fujitv.co.jp/title/71bs) （配信ページ）

https://hicbc.com/tv/futsunorenai/ （オフィシャルページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register