【福島県浪江町】震災後初!!16年ぶりに請戸海岸での海開きを実施

福島県浪江町

1.概 要

【福島県双葉郡浪江町 請戸海岸】

開 催 期 間：令和8年8月１日（土曜日) ～ 8月9日(日曜日)

遊 泳 時 間：9時00分～15時00分 ※荒天時は遊泳中止

開 催 場 所：浪江町請戸地区 請戸海岸

備 考：仮設トイレ、シャワーの設置や海の家の営業を予定しております。

詳細については順次、町ホームページ等でご案内いたします。

2.背 景

かつての請戸海岸は、町内外から多くの海水浴客が訪れる、町きっての夏の人気スポットでした。

町は、東日本大震災の津波により甚大な被害を受け、これまで海水浴場を再開することができておりませんでしたが、実行委員会主催による「浪江浜まつり」や海岸のゴミ拾いなどの環境整備活動を実施し、海水浴場再開の機運醸成を図ってまいりました。

「浪江浜まつり」では町内外から多くの来場者が集まる等、海水浴場再開に向けた機運が年々高まり、震災後16年ぶりに請戸海水浴場を再開することとなりました。

3.海開き関連の取り組みについて

請戸海岸の海開きにあわせ以下の取り組みを予定しております。

1.「請戸海岸ビーチクリーン」の実施

海開きに向けて、町民や関連企業の皆様と共にビーチクリーンの実施を

予定しております。

・日時: 令和8年7月15日(水) 9時00分～11時00分 予定 ※荒天は翌日順延

・場所: 浪江町請戸地区 請戸海岸

・持物：軍手等の清掃具。（ゴミ袋は町で用意）

・詳細：順次、町ホームページ等でご案内いたします。

■昨年の様子(2025 請戸海岸ビーチクリーン活動)

２. 「浪江浜まつり」の開催

令和6年から実施されてきた「浪江浜まつり」を今年も開催いたします。

会場では、請戸地区特産のグルメやお子様も楽しめるイベントなどを予定しており、

来場無料で町内外からの来場者を迎えます。

・日時：令和8年8月1日(土) 9時00分～15時00分 予定 ※荒天の場合は翌日順延

・場所：浪江町請戸地区 請戸海岸

・詳細：順次、町ホームページ等でご案内いたします。

2.ご取材について

2025 浪江浜まつりの様子１.2025 浪江浜まつりの様子２.

取材を希望される場合、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。

【問合せ】浪江町役場 観光移住課 観光交流係

電話：0240-34-0247 メール：namie24010@town.namie.lg.jp

【関連動画】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=h-YmM6k3TXk ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SZHjvzuK70I ]