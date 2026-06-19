株式会社サパナ、WiLL Mailへのログイン時に2要素認証（MFA）を必須化

株式会社サパナ

株式会社サパナ（本社：東京都品川区、代表取締役：後藤晋一、以下「サパナ」）は、2026年6月より、メール配信システム「WiLL Mail」を含むWiLL Cloudへのログイン時に、2要素認証（MFA）を必須化したことをお知らせします。

これにより、ユーザーID・パスワードに加えて、パスキーによる生体認証や、スマートフォンの認証アプリケーションで発行される確認コード等による本人確認を行うことで、第三者による不正ログインやアカウント乗っ取りのリスク低減を図ります。

背景：クラウドサービスにおける認証強化の重要性

近年、クラウドサービスを狙った攻撃は、システムの脆弱性だけでなく、ログイン情報の窃取、フィッシング、ソーシャルエンジニアリングなど、ユーザーの認証情報を悪用する手口へと広がっています。

メール配信システムは、企業の顧客情報やマーケティング活動に関わる重要な情報を扱うサービスです。そのため、サービス提供事業者には、機能性や利便性だけでなく、アカウント保護を含めた継続的なセキュリティ対策が求められています。

また、主要なクラウドサービスにおいても認証強化の動きが進んでいます。実際、世界的規模のCRMサービスにおいても、ログイン時の多要素認証や、機密性の高い操作に対する追加認証などのセキュリティ要件を段階的に強化する方針を打ち出しています。

こうしたクラウドサービス全体のセキュリティ強化の流れも踏まえ、WiLL Cloudをご利用いただくお客様のアカウントをより安全に保護するため、2要素認証（MFA）を必須化することといたしました。

2要素認証（MFA）の概要

2要素認証（MFA）とは、ログイン時に「ユーザーID・パスワード」に加えて、パスキーによる生体認証（顔認証・指紋認証など）や、スマートフォンの認証アプリで生成される確認コードを入力する等で、本人確認を行う仕組みです。これにより、第三者によるログインを防止します。

当社では、ユーザーの皆さまが2要素認証（MFA）の設定をスムーズに行えるよう、設定手順や利用時の注意点をご理解いただくためのサポート体制を整えております。

株式会社サパナでは、お客様の業務を支える利便性とセキュリティの両立を重視し、安心してご利用いただけるより良いクラウドサービスの提供に努めてまいります。

WiLL Mailとは

WiLL Mailは、メール配信における効率化、コスト削減、ユーザーフレンドリーな操作性を重視して設計されたメール配信システムです。メール配信、メール作成、メール分析、データ管理、セキュリティ、API機能などメール配信に必須の機能を標準搭載しています。

株式会社エス・エム・エスキャリア、株式会社ヒノキヤグループ、株式会社ほぼ日、株式会社やずや、株式会社アマナ、TAC 株式会社、花キューピット株式会社など。2026年6月15日時点での累計導入企業数は3,100社以上。

会社概要

会社名： 株式会社サパナ

本社所在地： 東京都品川区南品川2-4-1 品川YMDビル9F

代表取締役社長： 後藤晋一

設立： 2010年3月

事業概要 : マーケティング・クラウド「WiLL Cloud」の開発・運用