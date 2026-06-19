「ORIHICA 横須賀コースカベイサイド店」オープン！　横須賀のランドマークでビジネス・ビジカジを訴求

株式会社AOKI

スマートビズスタイルを提案する『ORIHICA』（運営：株式会社AOKI 代表取締役社長：青木彰宏） は、2026年6月27日(土)に神奈川県横須賀市にあるショッピングモール「コースカ ベイサイド ストアーズ」の3階に、「ORIHICA 横須賀コースカベイサイド店」を出店します。重点出店地域としている関東エリアへの出店により、ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ります。

■横須賀らしさを感じるショッピングモールにORIHICAが出店！

この度ORIHICAが出店する「コースカ ベイサイド ストアーズ」は、横須賀の“海と港”を感じる絶好のロケーションを活かした、地域最大級のショッピングモールです。ファッションや生活雑貨などの店舗はもちろん、横須賀グルメを堪能できるフードゾーンやアミューズメント施設も充実し、ファミリー層を中心とした地域の方々が幅広く楽しめるのが魅力です。また、横須賀市本町周辺は、市役所や各種行政機関、地場産業のオフィスが点在するエリアでありながら、東京都内や横浜市内へ通勤する方のベッドタウンとしての側面もあります。ORIHICAの強みである「スマートビズスタイル」は、通勤や地元で働くビジネスパーソンのオン・オフをシームレスにつなぐ日常着としてマッチし、さらなるブランド認知拡大につながると考えます。

本店舗では、「オリヒカブルー」を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出します。また、オンライン上の在庫でショッピングが可能で、倉庫から直接自宅へお届けする「ウェブオーダーシステム」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しています。限られた店舗面積でも売り場効率化を図り、より多くの商品をご覧いただける環境を整えるとともに、オープン特別セールも開催。お客様のニーズに最大限対応し、ショッピングを楽しんでいただける店舗づくりに注力してまいります。

ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け、未出店地域への出店を強化しブランド認知拡大を目指します。

【店舗情報】

店舗名：ORIHICA 横須賀コースカベイサイド店

住所：神奈川県横須賀市本町2-1-12

コースカ ベイサイド ストアーズ 3階

電話番号：046-874-6788

店舗面積：約51坪

営業時間：10:00～21:00

画像はイメージです。

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