【WebX2026】観光庁が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、観光庁が後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼観光庁について

観光庁は、観光立国の実現を通じて、我が国経済社会の活性化や活力に満ちた地域社会の実現の促進、国際相互理解の増進や国際平和の実現、健康で文化的な生活の実現などに貢献してまいります。そのため、我が国の魅力発信や交流人口の拡大、地域の自律的な観光地づくりの支援、観光関連産業の活性化や旅行環境の整備に取り組んでいます。

国土交通省 観光庁 ポータルサイト：https://www.mlit.go.jp/kankocho/index.html

国土交通省 観光庁 公式X（旧Twitter）：https://x.com/Kanko_Jpn

▼コメント

WebX2026は、Web3・ブロックチェーン分野における国際会議として国内外から多様な参加者を集め、本年３月27日に閣議決定された観光立国推進基本計画が掲げる国際会議誘致や国際交流の促進に資する取組です。あわせて、デジタル技術の活用により、利便性の高い観光サービスや新たな体験価値の創出を促し、事業者のサービス高度化にも寄与する点で大きな意義があります。観光庁としては、WebX2026を契機に観光の高付加価値化と国際競争力の強化が一層進展することを期待します。

＜イベント概要＞

■WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/4vBTa)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/pnCqR)

■株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com