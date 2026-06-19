びわ湖の絶景と季節を愉しむフラワーワークショップ　7/27（月）は、環境に配慮したカラー素材で作る「ハイドロカルチャー」を開催　～お子さまの夏休みの制作にもおすすめ！～

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市浜町、総支配人：前田義和）では、日常を離れ、花や植物に触れる豊かなひとときを過ごすシリーズ企画「びわ湖の絶景と季節を愉しむフラワーワークショップ」を開催しています。

第2回となる今回は、2026年7月27日（月）に、土を使わずに植物を育てる「ハイドロカルチャー」作りを実施。環境に配慮したカラー素材を自由に組み合わせながら、自分だけのグリーンインテリアを制作します。

フラワーワークショップ「ハイドロカルチャー作り」イメージ

本ワークショップでは、京都の歴史ある生花店「ちきりやガーデン」から講師を迎え、雄大なびわ湖の景色を背景に、創作を楽しむ時間をお過ごしいただけます。今回のテーマは、土を使わずに植物を育てる「ハイドロカルチャー」。透明なガラス容器に植物を植え込み、色鮮やかな素材を自由に組み合わせて自分だけのオリジナル作品を作成いただきます。シンプルな工程で、初めての方や、お子さまの夏の制作体験としても気軽にご参加いただける内容です。完成した作品はお持ち帰りいただき、お部屋を彩るインテリアグリーンとして、ご家族で植物を育てる楽しさも味わっていただけます。大きな窓からびわ湖を望む開放的な空間で、夏の青空に映えるカラフルな作品作りを、ぜひお楽しみください。

『ハイドロカルチャー作り』開催概要

■開催日：2026年7月27日（月）※7日前17：00までの要予約

■時間：10：00～13：00（10：00～11：30 ワークショップ、11：30～13：00 ランチビュッフェ）

■料金：大人 お一人様5,000円 / お子さま（5歳～小学生）お一人様4,000円

※料金には、ワークショップ参加費、花材費、ランチビュッフェ、消費税、サービス料が含まれます。

※お子さまのみのご参加は不可。大人1名様につき、お子さま1名様までご参加いただけます。

■会場：宴会場「ホワイト」（琵琶湖ホテル3階）※ランチビュッフェは「イタリアンダイニング ベルラーゴ」にてご用意。

■定員：20名様（先着）

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/experience/article/flowerworkshop/

■環境に配慮した素材で愉しむ「ハイドロカルチャー」

土を使わずに植物を育てるハイドロカルチャーは、清潔で管理しやすく、室内でも気軽に楽しめることから、インテリアグリーンとして人気を集めています。本ワークショップでは、瓦の端材を再利用したハイドロカルチャー用資材「リサイクルコーン」を使用。環境に配慮した素材を取り入れながら、植物のある暮らしを気軽にお楽しみいただけます。

■体験後のお楽しみは「イタリアンダイニング ベルラーゴ」の『ランチビュッフェ』

ワークショップの後は、びわ湖を一望するロケーションが魅力の「イタリアンダイニング ベルラーゴ」の『ランチビュッフェ』をご用意。滋賀県産食材などを取り入れた前菜や、ピザ窯で焼き上げる本格ピッツァに多彩なパスタなど、ビュッフェスタイルで気軽にお楽しみいただけます。ワークショップの感想をきっかけに、参加者同士の交流の場としても和やかなひとときをお過ごしください。

＜2026年度フラワーワークショップ 次回以降の開催予定＞

【秋】 10月2日（金）：ゆらめく灯りに癒やされるボタニカルキャンドル作り

【冬】 12月4日（金）：フレッシュなモミの木を使用した本格的なクリスマスリース作り

※開催日や内容は変更になる場合がございます。詳細は、追ってお知らせいたします。

ちきりやガーデン

1946年に京都で創業した歴史ある生花店。琵琶湖ホテル館内にも店舗を構え、長年の経験から培われた確かな審美眼と、現代の感性を融合させた空間装飾やウェディング演出を数多く手掛けています。プロの確かな技術と、植物への愛情あふれる丁寧な指導に定評があり、各地でワークショップも展開しています。

琵琶湖ホテル

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40

【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分、JR大津駅よりシャトルバスで約5分

【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）

【公式URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。