「AIの回答を鵜呑みにしない！」人工知能研究の第一人者・黒川伊保子の最新作『AIのトリセツ』が7月1日発売！人工知能に翻弄されない付き合い方とは！？

著書累計200万部！ AI研究の第一人者が今いちばん伝えたいこととは？

株式会社扶桑社

■極論や嘘を言うＡＩの回答は鵜吞みにしない！

■阿部慎之助監督の辞任は、どうしたら防げたのか？

■ＡＩには“身体性”というセンスが絶望的に欠けている

■決定満足度の高い意思決定ができるのは人間のプロだけ

■前頭前野が未発達な13歳未満のＡＩ使用は禁止すべき

ＡＩは、人間の感情を煽る感情ブースターです。

ちょっとアクセルを踏み込んだら時速300kmになるスポーツカーのようなもので、

翻弄されずに乗りこなすには、ちょっとしたセンスがいります。

ＡＩは人の居場所は奪わない。

ＡＩは人類を支配することはない。

恐いのは「私はどうしたらいい？」と聞いて、最初の答えにそのまましたがうこと。

子どもにも伝えたい、人工知能との付き合い方がわかる一冊です。

【目次（一部抜粋）】

はじめに ～ＡＩはうなずかない

第１章 ＡＩの正体を見極める

- 生成ＡＩはことばのモンスターである- ＡＩに恋をする？- 人間のプロが無意識にやってきたこと- ブルーカラーがゴールデンカラーへ ほか

第２章 ＡＩとの付き合い方

- ＡＩを悩み相談の相手にしていい？- ＡＩの心理的安全性は抜群- ＡＩは、嫌悪や憎悪の増幅器になることがある- 子どもたちに伝えたいこと ～ＡＩがあるのに人が勉強する理由 ほか

第３章 ＡＩ時代に身に付けるべき「生きる力」

- ＡＩに勝たない、媚びない、平気でいる- ＡＩ社会が抱えるジレンマ――若手の勘をどう育てるか- ＡＩに仕事を奪われたら、消費することが仕事になる- 完全ＡＩ社会なら、人はただ幸せになればいい ほか

おわりに ～1983年からのタイムスリップ

【著者プロフィール】

黒川 伊保子（くろかわ いほこ）

脳科学・人工知能（AI）研究者・感性アナリスト。1959年、長野県生まれ。奈良女子大学理学部物理学科卒業後、コンピュータ・メーカーにてAI開発に従事。2003年より（株）感性リサーチ代表取締役社長。語感の数値化に成功し、大塚製薬「SOYJOY」など、多くの商品名の感性分析を行う。また男女の脳の「とっさの使い方」の違いを発見し、その研究成果を元にベストセラー『妻のトリセツ』『夫のトリセツ』『夫婦のトリセツ 決定版』（いずれも講談社）、『娘のトリセツ』（小学館）、『息子のトリセツ』『母のトリセツ』『６０歳のトリセツ』『孫のトリセツ』『運のトリセツ』（いずれも扶桑社）を発表。他に『母脳』『英 雄の書』（ポプラ社）、『恋愛脳』『成熟脳』『家族脳』（いずれも新潮文庫）などの著書がある。

【書誌情報】

タイトル：『AIのトリセツ』

定価：1,100円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年7月1日（水）

ISBN：978-4594103057

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◆本誌に関するお問い合わせ

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