「カナヘイの小動物」 × オートバックス　コラボキャンペーン開始

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役社長：堀井勇吾）は、人気キャラクター「カナヘイの小動物」とのコラボレーションによるキャンペーンを、2026年7月1日（水）から8月16日（日）まで、全国のオートバックス店舗にて実施いたします。

ここがポイント！

■ 人気キャラクターとのコラボで、思わず立ち寄りたくなる店内演出を実施

■ 税込500円以上の購入＋アプリクーポン提示で、限定ステッカーを先着プレゼント

■ タイヤ購入や車検・12カ月点検実施で限定コラボグッズが当たる抽選企画を展開

「カナヘイの小動物」(https://kanaheis-small-animals.jp/)は、“ピスケとうさぎ”を中心に展開されるキャラクターで、LINEスタンプをはじめ国内外で幅広い支持を集めています。そのシンプルで親しみやすい可愛さや共感できるゆるさが、特に20代～40代の女性層を中心に高い人気を得ています。

本キャンペーンでは、クルマに関するサービスをより身近に感じていただくことを目的に、キャラクターの世界観を取り入れた店内装飾や各種企画を展開します。店内では、ピスケとうさぎのイラストをあしらったコラボのぼりやポスターなどを展開し、親しみやすく楽しい空間を演出します。

また、期間中はノベルティ配布や抽選企画、SNSキャンペーンなど、お買い物やサービス利用とあわせてお楽しみいただける企画をご用意しています。

さらに特設サイトでは、ピスケとうさぎと一緒に、クルマに関する基礎知識や安全・安心なドライブのポイントなど、楽しく学べるコンテンツを公開しています。

＜キャンペーン内容＞

■お買い物でもらえるキャンペーン

税込500円以上のご購入とオートバックスアプリクーポンのご提示で、各回数量限定・先着順にて「限定ステッカー」をプレゼント（期間中全３回実施）。

限定ステッカー

■タイヤ購入キャンペーン

期間中、タイヤを4本以上ご購入の方の中から、抽選で500名様に「限定ぬいぐるみ」をプレゼント。（要エントリー）

■車検・点検キャンペーン

期間中、車検または12カ月点検を実施いただいた方の中から、抽選で500名様に「限定車検証ホルダー」をプレゼント。（要エントリー）

限定ぬいぐるみ 限定車検証ホルダー

■リポストキャンペーン（X）

オートバックス公式Xアカウントのフォロー＆対象投稿をリポストした方の中から、抽選で各回30名様（全2回）に「限定サンシェード」をプレゼント。

限定サンシェード

※各キャンペーンの詳細・条件は特設サイトをご確認ください。※デザインは変更になる可能性がございます。

(C) kanahei

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/223_1_9aadee181fb30c5065913759c65f72e6.jpg?v=202606190252 ]

オートバックスは、「My PIT, My AUTOBACS.(https://www.autobacs.com/mypit-myautobacs/top.html)」をブランドキーコンセプトに掲げ、「カーライフのあらゆるステージを支え、寄り添う場所」への転換を推進しています。

お客様にとって身近で信頼できる「PIT（ピット）」として、クルマのことなら何でも相談・解決できる存在を目指しています。

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

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