ネット最大のボカロイベント【The VOCALOID Collection～2026 Summer～】詳細発表

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、同社が2026年8月20日（木）～8月24日（月）に開催するボカロ文化の祭典「The VOCALOID Collection ～2026 Summer～」（以下、ボカコレ2026夏）の最新情報を以下の通りお知らせします。

ボカコレ2026夏キービジュアル

┃有名ボカロPたちがStemデータを配布するREMIX楽曲投稿企画

ニコニコ20周年を記念し、懐かしの名曲のStemデータも配布

ボカロのREMIX文化をさらに盛り上げるべく、多くのクリエイターが楽曲のStemデータ*をボカコレ公式サイトにて公開・配布するREMIX企画を実施します。昨年のボカコレの上位入賞楽曲『デロスサントス / 山本』や『一億年恋してる / いのうつはSA』のほか、世界的ヒット曲『少女A / 椎名もた』など8曲のStemデータを公開・配布します。ユーザーは、公開されたStemデータを使用して思い思いのREMIX楽曲を制作でき、ボカコレREMIXランキングで上位を獲得すると、公式生放送でフィーチャーされます。

さらに、今年2026年12月12日にニコニコが20周年を迎えることを記念し、『恋スルVOC@LOID / OSTER project』や『天ノ弱 / 164』『いーあるふぁんくらぶ / みきとP』『リンちゃんなう！ ver.2025 / ガルナ(オワタP)』など、ニコニコで長く愛されてきた名曲12曲のStemデータを特別に公開・配布します。20周年記念のStemデータ配布対象楽曲のREMIXとして投稿された楽曲は、2026年9月以降の20周年期間中、ニコニコサイト上で特別にピックアップされます。



※Stemデータ：音楽制作において、ボーカル、ギター、ベース、ドラムなど楽器ごとの音源をまとめた音源ファイル。

・Stemデータ一覧：https://vocaloid-collection.jp/stems/

・ニコニコ20周年記念について：https://blog.nicovideo.jp/niconews/4394



┃『プロセカ×ボカコレ』コラボ企画「ボカセカ」、

ボカコレの投稿楽曲がゲーム内で実装されるチャンス！

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロセカ）』とボカコレのコラボ企画「ボカセカ」の実施が決定。本企画では、ボカコレランキング投稿企画の「TOP100ランキング」と「ルーキーランキング」で1位にランクインした楽曲がそれぞれ１曲ずつ『プロセカ』に実装されます。参加方法は、ボカコレランキングの投稿動画に「ボカコレ2026夏TOP100ランキング参加曲」もしくは「ボカコレ2026夏ルーキー参加曲」のタグを付けて投稿するだけです。（※参加方法の詳細はボカコレ公式サイトをご参照ください）



■投稿期間：2026年8月21日（金）19:00 - 2026年8月24日（月）17:00

■テーマ：フリーテーマで楽曲を募集

■褒章：

１.『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のゲーム内にてリズムゲームの2Dモードで遊べる楽曲として採用

・「TOP100」、「ルーキー」ランキングより1曲ずつ1位の楽曲を採用

２.Amazonギフト券のコード 50,000円分

・「TOP100」「ルーキー」ランキングともにそれぞれ贈呈



┃気軽に参加できる投稿企画「ボカコレエキシビション」

「ボカコレエキシビション」は、再生数やマイリスト数などの数値を競うことなく、自由な作品発表や視聴を楽しめるランキング対象外の投稿企画です。VOCALOIDを用いて制作した新曲や演奏してみた動画、MMD動画などの二次創作動画の投稿を募集しています。投稿された作品はニコニコ動画内や「ボカコレ」公式の生放送番組などで紹介されます。（※参加方法の詳細はボカコレ公式サイトをご参照ください）

■投稿期間：2026年8月20日（木）19:00 - 2026年8月24日（月）17:00



┃新作ボカロ動画作品が一堂に集まる「ボカコレランキング」

「ボカコレランキング」では、オリジナル楽曲を対象とした「TOP100」、新人ボカロPに焦点を当てた「ルーキー」、REMIX楽曲を扱う「REMIX」の全3カテゴリでボカロ作品を募集します。（※参加方法の詳細はボカコレ公式サイトをご参照ください）

■投稿期間

・「TOP100」「REMIX」部門：2026年8月22日（土）00:00 - 2026年8月24日（月）17:00

・「ルーキー」部門：2026年8月21日（金）19:00 - 2026年8月24日（月）17:00

■褒章・副賞内容

【褒章】：上位入賞者に奨励金を授与

ランキング1位の方に「金の盾」を授与

※対象カテゴリ：「TOP100」「ルーキー」「REMIX」

【副賞】

・ボカセカ賞

- 投稿された作品から『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』に収録される楽曲を決定

※対象カテゴリ：「TOP100」「ルーキー」



【「The VOCALOID Collection ～2026 Summer～」開催概要】

■イベント名：「The VOCALOID Collection ～2026 Summer～」

■開催日時 ：2026年8月20日（木）～8月24日（月）

■公式X：https://x.com/the_voca_colle

■公式サイト：https://vocaloid-collection.jp/

「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。