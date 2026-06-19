指定管理事業者必見 静岡県施設紹介フェア2026の開催について
静岡県
[表: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/729_1_05fe4bd40833858cfd185c48c2e7f8a0.jpg?v=202606190252 ]
静岡県では、指定管理者募集時の応募拡大を目的として、指定管理業務を検討する事業者と、指定管理者の募集を予定している施設担当者との相談会「静岡県施設紹介フェア」を毎年開催しています。
今回は、令和９年度に指定管理者の更新・募集手続きを予定している施設を中心に、県内６自治体34施設が参加します。
県内の施設担当者と直接話せる貴重な機会となっております。
これから指定管理業務への参入を検討される事業者の皆様もぜひご参加ください。
＜イベント概要＞
・名称 静岡県施設紹介フェア2026
・開催日時 令和８年７月29日（水）午前10時から午後４時（予定）
・開催場所 静岡県庁別館2階第一会議室（静岡県静岡市葵区追手町９番６号）
・内容 個別相談（事前予約制）、資料配付（予約不要、午後３時まで）
・参加施設 下表のとおり
[表: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/729_1_05fe4bd40833858cfd185c48c2e7f8a0.jpg?v=202606190252 ]
個別相談は、電子申請システムからお申し込みください。
申込期間は、令和８年６月15日（月）から７月３日（金）までです。
申込みが多数の場合は希望に添えない場合があるので御了承ください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20470
静岡県ホームページでは、参加施設の概要資料を公開しています。
こちらもご覧ください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/gyoseikaikaku/shiteikanri/1054673.html