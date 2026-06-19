セコムグループのTMJ、第3回事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門QCサークルグランドチャンピオン大会において優秀賞を受賞

株式会社TMJ

コールセンター・バックオフィス（事務処理センター）の構築・運営を行うセコムグループの株式会社TMJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：丸山 英毅、以下TMJ）は、2026年6月12日に開催されたQCサークル本部・（一財）日本科学技術連盟主催の「第3回 事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門 QCサークルグランドチャンピオン大会」において、九州支部代表として出場しQCサークル本部長賞 優秀賞を受賞しました。

今回の受賞で、TMJは前身大会から通算して8度目、2024年より3年連続の受賞となります。

■事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門 QCサークルグランドチャンピオン大会概要

事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門（以下、JHS部門）QCサークルグランドチャンピオン大会は、製造業で一般的なQCサークル活動（Quality Control＝品質管理）をその他業種にまで広く普及していくことを目的に、事務・販売・サービス、医療・福祉の業種を対象とした改善活動の成果を競う大会です。

2023年度までは「全日本選抜QCサークル大会」内の事務・販売・サービス部門での運営事例の選抜大会として実施されましたが、事務・販売・サービス部門へのさらなる活動の普及と活性化を図るため、2024年度から名称を「グランドチャンピオン大会」に改めて実施されることとなりました。当日は、全国のQCサークル各支部から推薦された18のサークルが集い、優秀事例を発表し相互研鑽する場として開催されています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40416/table/195_1_05f91cc8d347d5061bf75fa7be38aaa6.jpg?v=202606190252 ]

■企業文化として根付く、TMJの改善活動

TMJは、企業文化として根付く「小さな改善」活動※を通じて、業務品質および提供価値の向上を目指した継続的な人材育成・現場力強化を2006年より進めています。活動開始以来、延べ12,300人以上が参加し、2,550件を超える改善テーマに取り組んでいます。更なる研鑽を目的に活動を社外へも拡げた結果、本大会へ第1回大会より3年連続、前身大会含め通算8度目の出場を果たしています。また、今回の出場はBPO業界から唯一の選出となります。

本大会には2025年7月に開催された第6643回QCサークル九州支部チャンピオン大会で銀賞を獲得した「雅美の部屋Renovation」サークルが出場しました。

※「小さな改善」活動とは、製造業で一般的なQCサークル活動をサービス業にアレンジした小集団による改善活動。この活動を通してクライアント企業への提供価値の向上を目指し、現場力、問題解決力を磨いています。

■受賞チーム概要

＜九州支部代表＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40416/table/195_2_7a554e7bd7911ea7253f1135f38831ee.jpg?v=202606190252 ]

今後もTMJは、「小さな改善」活動を通じて提供価値を継続的に向上させていくとともに、困りごとの解消を通じてミッションに掲げる「誰もが暮らしやすい社会の実現」を全社一丸となって目指していきます。

■株式会社TMJについて（https://www.tmj.jp/(https://www.tmj.jp/)）

TMJは、株式会社福武書店（現・株式会社ベネッセコーポレーション）のインハウスコールセンターより独立分社化する形で1992年に設立。世界でも例のない継続型の会員制事業で培った生産管理、品質管理のノウハウを活かし、多種多様なクライアント企業のコールセンターの設計・運営から、調査・分析、人材派遣、人材育成などのサービスを提供しています。2017年にはセコム株式会社の100％子会社となり、より強固で安全性の高いグループネットワークを活かし、クライアントビジネスの成功をサポートします。