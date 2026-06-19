『アサヒドライゼロ』期間限定イベントを7月2日から開催

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、アルコール分0.00%のノンアルコールビールテイスト飲料『アサヒドライゼロ』に氷を入れて飲む「ドライゼロアイス」を楽しめる期間限定イベント「DRY ZERO ICEスタンド」を、7月2日から東京、大阪、愛知、千葉で順次実施します。

イベントでは樽から注いだ『アサヒドライゼロ』に氷を入れて飲む「ドライゼロアイス」を有料で提供します。『アサヒドライゼロ』の飲みごたえと炭酸感を生かし、より冷たく、爽快さを感じられる飲み方を体験できます。おつまみには、唐揚げ専門店「唐十」の名物である冷たい唐揚げ「ピリカラチキンバー」を提供します。氷を模した大型オブジェテーブルを設置し、涼しさを感じられる空間を演出します。

「ドライゼロ」は2012年2月の発売以来、ビールらしい味わいが好評でノンアルコール飲料市場において2016年から10年連続売上No.1※を達成しています。本イベントを通じて、「ドライゼロ」の認知拡大と飲用機会の創出を図ります。

※ インテージSRI+ノンアルコール飲料市場2016年1月～2025年12月累計販売金額 7業態計(SM・CVS・酒DS・一般酒店・業務用酒店・DRUG・ホームセンター計)

■「DRY ZERO ICEスタンド」開催概要

【日時・会場】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1525_1_043f16ecace2305f84973c3a89f5b14a.jpg?v=202606190252 ]

【販売メニュー】

「ドライゼロアイス」（約420ml）＋おつまみ（唐十「ピリカラチキンバー」、枝豆）：200円（税込）

■20歳以上の方の飲用を想定して開発しました

■「ドライゼロ」ブランドサイト：https://www.asahibeer.co.jp/dryzero/

■「スマートドリンキング」サイト： https://www.asahibeer.co.jp/smartdrinking/