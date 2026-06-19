６/28（日）開催　オンライン移住相談会「静岡県東部地域ＤＡＹ（富士宮市・伊東市）」

静岡県

静岡県東部地域は、東京から新幹線で１時間程度と首都圏に近いエリアです。富士山をはじめとする豊かな自然に囲まれ、東京都や神奈川県だけでなく、山梨県などにもアクセスがしやすい地域です。

そんな静岡県東部地域の富士宮市・伊東市が参加するオンライン移住相談会を開催します。

相談会は、最大５組まで事前予約制で受付しています。申し込みは、静岡県移住相談センターに、電話またはメールで相談ください。

＜詳細＞

静岡県移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」

https://iju.pref.shizuoka.jp/event/toubu_fujinomiya_ito.html

＜日時・場所＞

2026年６月28日（日）

１.10:00～ ２.11:00～ ３.13:00～ ４.14:00～ ５.15:00～（各回50分程度）

※事前予約制・先着順：締切６月26日(金)正午

場所：Zoomによるオンライン開催

＜申し込み/問い合わせ先＞

“静岡県に住みかえる”静岡県移住相談センター

080-8017-1982

shizuoka@furusatokaiki.net

受付時間10:00～18:00（毎週月曜及び祝祭日休）