６/28（日）開催 オンライン移住相談会「静岡県東部地域ＤＡＹ（富士宮市・伊東市）」
静岡県
静岡県東部地域は、東京から新幹線で１時間程度と首都圏に近いエリアです。富士山をはじめとする豊かな自然に囲まれ、東京都や神奈川県だけでなく、山梨県などにもアクセスがしやすい地域です。
そんな静岡県東部地域の富士宮市・伊東市が参加するオンライン移住相談会を開催します。
相談会は、最大５組まで事前予約制で受付しています。申し込みは、静岡県移住相談センターに、電話またはメールで相談ください。
＜詳細＞
静岡県移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」
https://iju.pref.shizuoka.jp/event/toubu_fujinomiya_ito.html
＜日時・場所＞
2026年６月28日（日）
１.10:00～ ２.11:00～ ３.13:00～ ４.14:00～ ５.15:00～（各回50分程度）
※事前予約制・先着順：締切６月26日(金)正午
場所：Zoomによるオンライン開催
＜申し込み/問い合わせ先＞
“静岡県に住みかえる”静岡県移住相談センター
080-8017-1982
shizuoka@furusatokaiki.net
受付時間10:00～18:00（毎週月曜及び祝祭日休）