【ホテルメトロポリタン 川崎】猛暑の夜の川崎をスマートに締める「大人の夜かき氷」

日本ホテル株式会社「大人の夜かき氷」イメージ

ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）の直営オールデイダイニング「Terrace and Table」では、2026年6月24日（水）20:00より夏季のナイトタイム限定にて、ラム酒の芳醇な香りと甘味を楽しめる「大人の夜かき氷」の提供を開始いたします。

明治33年に創業した宮下製氷冷蔵の、地下深くの帯水層から汲み上げた信州深層天然水の氷を雪のようにふんわりと削り出し、ふわっと泡立てた北海道産の練乳クリームにもラム酒を効かせました。フレーバーは赤果実と抹茶の2種類をご用意しております。

夏の猛暑対策として夜間に涼をとる「涼活」や、ナイトタイムエコノミーに対応し、女子会の2軒目に上質な「〆」を求める女性やご褒美需要に応える提案となります。

「大人の夜かき氷」概要

メニュー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2448_1_a4f738e02b5996a1ba88d0aa3df5f4a0.jpg?v=202606190252 ]詳細を見る :https://kawasaki.metropolitan.jp/restaurant/list/terraceandtable/menu/yoru-kakigori2026.html

宮下製氷冷蔵の信州深層天然水氷を使用。ふんわり泡立てた北海道産練乳を使用したクリームにラム酒を加え、さらに別添えのラム酒の後がけにより、最後まで芳醇な香りをお楽しみいただけます。

ラム香る 赤果実のかき氷

爽やかな酸味と華やかな香りが特徴のフランボワーズソースに、ラム酒を加えてふんわり泡立てた練乳クリームが口の中で溶け合います。

ラム香る 抹茶のかき氷

京都宇治抹茶を使用したほろ苦いソースと北海道産小豆使用のあんこの甘味が引き立て合います。胡桃のキャラメリーゼのカリッとした食感もアクセントになります。

オールデイダイニング「Terrace and Table」店舗概要

「ライブ感と活気に満ちた食のシーン」をテーマとしたホテル直営のオールデイダイニング。朝食やランチ・ディナータイムのビュッフェを中心に、ティータイムメニュー、テラスでのバーベキュー、特別な日の会食には個室にてコース料理を提供いたします。さまざまなシーンにて食の体験をお届けします。

住所

神奈川県川崎市幸区大宮町1-5

ホテルメトロポリタン 川崎2階

アクセス

JR川崎駅西口より徒歩2分

席数

店内98席（個室1室10席を含む）／テラス20席

電話

044-533-1129（レストラン直通、10:00～20:00）