【 9月18日開幕! 】全国500店以上が参加！フランス料理をとことん楽しむ「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026」

グループ・アラン・デュカス株式会社

本格フランス料理を、特別価格で気軽にお楽しみいただく日本最大級のフランス料理の祭典「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026」が、2026年9月18日（金）より全国で開幕します。 今年で16回目を迎える本イベントは、北海道から沖縄まで全国各地から500店舗以上（予定）のレストランが参加します。

■2026年テーマ 「サステナブルフレンチ ― 未来につながる美食体験」

今年は「サステナブルフレンチ」をテーマに掲げ、参加レストランには、環境への配慮、生産者支援、食品ロス削減、地域食材の活用など、持続可能な取り組みを取り入れた特別メニューをご提供いただきます。日本各地の豊かな食材や生産者の想いを料理を通して発信し、お客様に未来につながる“おいしい選択”を提案。フランス料理ならではの美味しさとサステナビリティを両立した新たな食体験をお楽しみください。

■「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026」 開催概要

【名称】ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026

【開催期間】 2026年9月18日（金）～10月18日（日）の31日間

【参加店舗数】 全国500店舗以上（予定）

【対象】一般のお客様（どなたでもご利用可能）

【提供コース】前菜・メイン・デザート・食後のお飲み物を含む特別コース

【価格】3,000円／6,000円／10,000円（税込・サービス料込） ※店舗により異なります

【予約開始】2026年8月25日（火）10:00～

【予約方法】参加レストランへの電話予約、または公式サイト(http://francerestaurantweek.com) 、TableCheckからのオンライン予約

ダイナースクラブ会員には様々な特典がございます。

■ 特典 1 全参加レストランで、ウェルカムドリンクを1杯サービス*1

■ 特典 2 8月18日（火）10:00から先行予約可能*2

■ 特典 3 プレミアムレストランで会員限定特別プランをご利用いただけます！

■ 特典 4 会員限定イベントにご参加いただけます。

*1 来店時にダイナースクラブカードのご提示と決済が必要です。ご提示いただいたご本人への提供に限らせていただきます。

*2 ダイナースクラブ プレミアムカード会員の先行予約となります。

詳細はこちらをご確認ください(https://francerestaurantweek.com/dinersclubmembers)。

今年のテーマ「サステナブルフレンチ」にあわせ、 食の未来やフランス料理の魅力を発信する様々な特別企画を実施します。

6/23（火）もったいないをおいしく学ぼう！ 食育イベント in 山形県最上町

規格外となってしまった野菜を使い、松田シェフが美味しいお料理に仕立てる食育イベントです。

本イベントは、地元のこども食堂と連携して開催いたします。子どもたちに、食べものを大切にする気持ちや「もったいない」の考え方を、楽しく学んでいただきます。

会場 ／ TOUTE MA VIE（トトマビ）

出演 ／ 松田 清也シェフ

協力 ／ 地元こども食堂

8/5（水）11:30～【 ダイナースクラブ会員限定 ! 】 親子でフランス料理に挑戦！ 夏休み親子クッキング教室

夏休みは、親子でフランス料理に挑戦！レインボーブリッジが見渡せる絶景レストラン「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」でシェフ体験しよう♪

お料理の時間には「食育」や「サステナブル」について学び、お食事の時間にはクレジットカードに関するクイズ大会も予定しています。ダイナースクラブ フランス レストランウィークならではの、盛りだくさんな内容でお楽しみいただけます！

会場 ／ ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

出演 ／ 村上誼シェフ

9/17（木）、9/18（金）【 ダイナースクラブ会員限定 ! 】 ラ ターブル ド フミコ La Table de Fumiko

同じ食卓を囲み、空間と時間を共有することで生まれるつながりを大切にしながら、Table dʼhôte（ターブル・ドート）の精神を現代的に再解釈します。自然の循環や季節の恵み、素朴さの中にある豊かさ、そして少し肩の力を抜いて味わう、心地よい食体験をお楽しみください。

今回の特別コースは、まさにこの日限りのもの。日本各地の旬の食材とフランス料理のエスプリを掛け合わせながら、“サステナブルフレンチ”という新たな美食の形を表現。野菜やハーブ、穀物など植物由来の食材がもつ繊細な味わいを生かし、肉や魚介を含む旬の食材と響き合わせることで、味わいの奥行きや華やかさを追求したコースをご用意します。

会場 ／ アンダーズ 東京 キッチンテーブル

出演 ／ 狐野扶実子シェフ（ ラ ターブル ド フミコ ）

11/20（金）【 ダイナースクラブ会員限定 ! 】 シャトーアンジェリュス & ベージュアランデュカス東京 サンテミリオン地方の最高峰のワインとベージュの美食との出会い

2004年に、東京・銀座に開店した「ベージュ アラン・デュカス 東京」は、 美食・ファッション・デザインを融合し、フランス料理の技法と日本の旬の食を掛け合わせた料理を提供しています。 11月には世界的に高い評価を誇るサンテミリオン地方の名門ワイナリー、 シャトー・アンジェリュス（Chateau Angelus）のワインディナーを開催。 当店シェフがシャトー・アンジェリュスのワインに寄り添う、唯一無二のワインぺアリングディナーをお届けします。

会場 ／ベージュ アラン・デュカス 東京（東京・銀座）

【 プレス・関係者向け発表会 】

8/25（火）東京プレス発表会

アンダーズ東京を会場に、フォーカスシェフや代表シェフに加え、公式アンバサダーを迎え、参加店舗のシェフの皆様との懇親会も予定しております。

会場 ／アンダーズ 東京

9/15（火）東北プレス発表会

会場は、今年のフォーカスシェフ野崎正孝シェフのレストラン盛岡市向中野にある「comfort dining DADA」。圧倒的な建築美の中で、レストランという非日常の物語を愉しむべく創造された空間で、アラン・デュカスが現地の生産者や 野崎正孝シェフ達と復興を遂げた東北の姿を発信します。

会場 ／comfort dining DADA

■ 「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026」を一緒に盛り上げて、お得に楽しむSNSキャンペーン開催！公式アカウントをフォローしてご参加ください♪

第１弾 Instagram

7月1日（水）～ 7月31日（金）

イベント公式インスタグラムをフォロー＆ライク コメント欄にお友達タグ付けで抽選でイベント中、 参加店舗で使える6,000円の電子クーポンプレゼント！

第２弾 X

7月1日（水）～ 7月31日（金）

イベント公式Xをフォロー＆ライクコメント欄にお友達タグ付けで、抽選でイベント中参加店舗で使える6,000円の電子クーポンプレゼント！

第３弾 Instagram

9月18日（金）～ 10月31日（土）

ハッシュタグ 「#ダイナースクラブフランスレストラン ウィーク行ってきた」で参加レストランで心に残ったお料理やサービスをぜひシェアしてください。豪華賞品が当たる♪

第４弾 公式サイト

9月18日（金）～ 10月31日（土）

インスタグラムキャンペーンとWチャンス！ ダイナースクラブ フランス レストランウィークコースで お食事を楽しんだ後はアンケートに答えて素敵な賞品をゲット♪

■ 参加レストラン募集！

本イベントを共に盛り上げていただける全国のフランス料理店様のエントリーを受付中です。

申込締切 ： 2026年6月30日（火）まで

参加方法 ： 公式サイト「参加申し込みはこちらから」(https://francerestaurantweek.com/entry/branch)よりお手続きください

（「レストラン参加条件をみる(https://francerestaurantweek.com/entry/condition)」より詳細を確認いただけます）