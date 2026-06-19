イタリア・ラツィオの絶品ワインをグラスで楽しむ！「カザーレ・デル・ジリオ バイザグラスキャンペーン」全国38店舗で開催へ

株式会社メモス

イタリアワインと食材の輸入商社である株式会社メモス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：吉田 亘）は、イタリア・ラツィオ州の優れたワイナリー「カザーレ・デル・ジリオ」のワインをグラス1杯から楽しむ「カザーレ・デル・ジリオ バイザグラスキャンペーン」を、2026年6月19日（金）より全国38店舗で開催いたします。

本キャンペーンでは、関東・関西・九州を中心とした参加店舗において、カザーレ・デル・ジリオの対象ワインをバイザグラスで提供いたします。ローマのミシュラン三ツ星レストラン「ラ・ペルゴラ」や、フィレンツェの「エノテカ・ピンキオーリ」を含むイタリア各地の星付きレストランでも採用されるワイナリーです。カザーレ・デル・ジリオのワインを日本各地のレストランで気軽に体験できる機会です。

【レストランでこそ広がる、カザーレ・デル・ジリオの魅力】

左：当主 アントニオ・サンタレッリ氏 右：醸造家 パオロ・テーフェンターラー氏

カザーレ・デル・ジリオは、イタリア・ラツィオ州を代表するワイナリーで、ローマ南部のアグロ・ポンティーノを拠点に、国際品種とラツィオの土着品種から優れたワインを生産しています。本キャンペーンを通じて、ボトルではなくグラス1杯から同ワイナリーの魅力をお気軽にお楽しみいただけます。料理に合わせて、異なる産地のワインを試したり、レストランスタッフとの会話を通じて品種や産地の背景を学ぶことができます。この取り組みは、ユーザー様に「レストランならではのワイン体験」を広げることを目的としています。

【全国38店舗の協力店で開催】

本キャンペーンには、関東・関西を中心に、東北・甲信越・東海・九州を含む全国38店舗のレストラン・飲食店が参加します。参加店舗は、宮城・長野・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・奈良・兵庫・福岡の各エリアに広がり、首都圏から関西、九州まで、さまざまなレストランでカザーレ・デル・ジリオのワインをお楽しみいただけます。

各協力店では、料理やシーンに合わせて、対象ワインをバイザグラスで提供いたします。参加店舗一覧は、添付PDF「カザーレ・デル・ジリオ バイザグラスキャンペーン 参加店舗一覧」をご確認ください。また、メモス公式サイトでも情報を公開いたします。

※ご提供ワイン、提供内容、提供期間は店舗により異なります。

※ご来店の際は、各店舗へ事前にご確認いただくことをおすすめいたします。

【カザーレ・デル・ジリオ バイザグラスキャンペーン概要】

1930年代に購入した180ヘクタールの自社畑とワイナリー国際品種と地場品種から20種類以上のワインを造ります

キャンペーン名：

カザーレ・デル・ジリオ バイザグラスキャンペーン

公式ページ：

https://memos.co.jp/news/column_202606_casale-del-giglio-campaign/

開催期間：

2026年6月19日（金）～7月31日（金）

実施店舗：

関東・関西を中心に、東北・甲信越・東海・九州を含む全国38店舗のレストラン・飲食店

参加店舗一覧は、添付PDF「カザーレ・デル・ジリオ バイザグラスキャンペーン 参加店舗一覧」をご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d173961-7-20b4ed14ea62740b4e572d78d790982b.pdf

対象ワイン：

ベッローネ（白）、チェザネーゼ（赤）ほか ※対象ワインは店舗により異なります。

BELLONE ベッローネ(https://memos.co.jp/wine/casale-del-giglio-bellone/)ベッローネ

品種：ベッローネ100%

熟成：ステンレスタンクで2か月

ローマ時代から根付く土着品種です。房の大きさと美しさから「BELLOの最上級」が名前の由来です。海風による穏やかな成熟がトロピカルな果実味を引き出し、酸とミネラルが骨格をつくります。マンゴーやパパイヤの風味と張りのある酸が調和し、花とスパイスのニュアンスが余韻に漂います。

チェザネーゼ

品種：チェザネーゼ・ダッフィーレ100%

熟成：500Lの木樽で6か月

収穫量が少なく、晩熟の品種です。内陸地オレヴァーノ・ロマーノの丘陵地帯に畑があり、収穫は10月下旬に行います。深いルビーレッド。晩熟品種に特徴的なマラスキーノチェリーの香りに始まり白胡椒、黒胡椒、スミレのスパイシーな香りへと続きます。しっかりとしたタンニンと酸を備え、口当たりは滑らかです。

CESANESE チェザネーゼ(https://memos.co.jp/wine/casale-del-giglio-casenase/)

関連ページ：

ワイナリーページ〈カザーレ・デル・ジリオ〉

https://memos.co.jp/wine-brands/casale-del-giglio/

(https://memos.co.jp/wine-brands/casale-del-giglio/)コラム：ローマの南で生まれた、新しい伝統 ～カザーレ・デル・ジリオの始まり～

https://memos.co.jp/news/column_202604_casale-del-giglio-origin/

コラム：国際品種と地品種、両輪で語るラツィオのテロワール

https://memos.co.jp/news/column_202604_casale-del-giglio-terroir/

コラム：時間が品質をつくる ～カザーレ・デル・ジリオが伝えてきたこと～

https://memos.co.jp/news/column_202605_casale-del-giglio-time/

株式会社メモスについて

カザーレ・デル・ジリオのページを見る :https://memos.co.jp/wine-brands/casale-del-giglio/

株式会社メモスは、1970年創業のイタリアワインと食材を専門とする輸入商社です。

「幸せを感じるときをかさねて あなたの毎日を彩り豊かに」をパーパスに、ホテルやレストランから小売まで幅広い顧客へ、現地生産者との強固なパートナーシップを基盤に、高品質でストーリー性のある商品を届けています。札幌・東京・大阪・福岡に拠点を構え、日本の食文化とイタリアの伝統をつなぐ架け橋として価値創造に取り組んでいます。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社メモス マーケティング部 担当：岡

メールアドレス：sales_food@memos.co.jp

電話：03-5434-8490

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