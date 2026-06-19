【発売直後から品薄状態】ホエイ×ソイの新提案「VALX ハイブリッドプロテイン」がAmazonマルチプロテイン売れ筋ランキングで堂々の第1位を獲得！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2026年5月28日(木)に発売した新商品「VALX ハイブリッドプロテイン」が、Amazonにおいてマルチプロテイン売れ筋ランキング第1位を獲得するとともに、新着ランキング4部門で第1位を獲得したことをお知らせいたします。

今回のランキング獲得は、発売直後から多くのお客様にご支持いただいた結果であり、日頃よりVALXをご愛顧いただいている皆さまのおかげで達成することができました。

■ 発売直後から想定を上回る反響。各販売チャネルで品薄状態に

「VALX ハイブリッドプロテイン」は発売直後から多くのお客様にご好評をいただき、Amazonではチョコレート風味が一時完売、楽天市場でも両フレーバーの初回納品分が完売するなど、大きな反響をいただいております。

その他販売チャネルでも両フレーバーともに品薄状態が続いており、現在VALXでは、お客様へ安定的に商品をお届けできるよう、生産体制の強化および増産体制の構築を進めております。

こうした反響は、本商品の特長であるホエイプロテインとソイプロテインを組み合わせた新しい提案や、飲みやすさを追求した商品設計に、多くのお客様から共感をいただいた結果であると考えています。

【Amazonランキング実績】

・マルチプロテイン売れ筋ランキング 第1位

（2026年6月8日獲得／2026年6月19日時点 継続中）

・Amazon新着ランキング4冠達成

（2026年6月5日獲得／2026年6月19日時点 継続中）

【新着ランキング第1位獲得部門】

・栄養補助食品

・スポーツサプリメント

・プロテイン

・マルチプロテイン

■ ホエイか、ソイか。その二択に新たな選択肢を

近年、プロテイン市場の拡大とともに「ホエイプロテイン」と「ソイプロテイン」のどちらを選ぶべきかがSNSや各種メディアでもたびたび話題となっています。

そうした中でVALXが提案したのは「どちらかを選ぶ」のではなく、それぞれの特長を活かすという新しい発想でした。

「VALX ハイブリッドプロテイン」は、吸収スピードに優れたホエイプロテインと、ゆっくりと身体に留まる特長を持つソイプロテインを独自配合した新しいプロテインです。

さらに、VALX独自の「ミルキー・リッチ製法（特許出願中）」を採用することで、ソイプロテイン特有のクセや粉っぽさを抑えながら、ミルクのようなコクとまろやかな飲み心地を実現しました。

さらに、ホエイに比較的多く含まれるメチオニンと、ソイに比較的多く含まれるアルギニンなど、それぞれ異なるアミノ酸特性にも着目し、両者の強みを活かしたアミノ酸バランスを追求しています。

ぜひ、この機会にぜひお試しください。

【商品概要】

商品名：VALX HYBRID PROTEIN（ https://x.gd/lJCSj ）

フレーバー：チョコレート風味 / カフェオレ風味

通常価格：4,380円（税込）

定期価格：3,974円（税込）

内容量：1kg

※VALXメンバーズストアでの販売価格

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/