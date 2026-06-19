【ワンルーム投資ローンの借り換え】月々の返済負担を見直す「ワンルーム投資借り換えくん」サービス提供開始

株式会社フロンティア

株式会社フロンティア（東京都品川区）は2026年6月19日、ワンルーム投資ローンの借り換えを無料で相談できる新サービス「ワンルーム投資借り換えくん」の提供を開始しました。

本サービスでは、現在の借入状況や所有物件の情報をもとに、17の提携金融機関ネットワークから借り換え条件を比較。

金利だけでなく、月々の返済額、借り換え時の手数料、総返済額まで含めたシミュレーションを行い、投資用ローンの返済負担の見直しをサポートします。

相談は公式LINEから無料で受け付けています。

現在のローンを無料で見直す

公式LINEから無料相談：https://lin.ee/78PGxFz

「ワンルーム投資借り換えくん」公式サイト：https://1r-karikae.com/(https://1r-karikae.com/)

ワンルーム投資ローンの借り換えとは

ワンルームマンション投資では、物件の購入時に投資用ローンを利用するケースが多くあります。

しかし、ローンを契約した当時と現在では、利用できる金融機関や融資条件が変わっている場合があります。現在より低い金利や条件に合うローンへ借り換えることで、月々の返済額や総返済額を抑えられる可能性があります。

一方、借り換えの効果を正確に判断するためには、表面上の金利だけでなく、金融機関ごとの融資条件や、借り換え時に発生する事務手数料なども含めて比較する必要があります。

「どの金融機関を選べばよいかわからない」

こうしたワンルームマンションオーナーの悩みに応えるため、「ワンルーム投資借り換えくん」を開始しました。

借り換えできるか、まずは無料で確認

現在の借入額や金利など、わかる範囲の情報から相談できます。

公式LINEで無料相談する：https://lin.ee/78PGxFz

サービスの詳細を見る（公式サイト）：https://1r-karikae.com/(https://1r-karikae.com/)

「ワンルーム投資借り換えくん」3つの特徴

1．17の提携金融機関ネットワークから条件を比較

現在の借入状況や物件、収入などの条件をもとに、17の提携金融機関ネットワークを活用して借り換え先を比較します。

利用者自身が一つひとつ金融機関を調べたり、個別に問い合わせたりする負担を減らしながら、現在の状況に合った借り換え先の候補を提案します。

2．金利だけでなく、手数料を含めてシミュレーション

借り換えでは、金利が下がっても、事務手数料などの諸費用によって、十分な効果を得られない場合があります。

「ワンルーム投資借り換えくん」では、借り換え後の金利や月々の返済額に加え、想定される手数料や総返済額まで含めてシミュレーションします。

条件によっては、借り換えにかかる手数料を抑えられる可能性もあります。

3．ワンルーム投資ローンに特化してサポート

居住用住宅ローンとは異なり、投資用ローンの借り換えでは、物件の収益性や資産価値、所有者の借入状況など、さまざまな要素が審査に影響します。

本サービスでは、ワンルーム投資ローンの借り換えに特化したノウハウを活用し、現在の条件の確認から金融機関の比較、借り換えに向けた手続きまでサポートします。

17の提携金融機関から借り換え条件を比較

「自分の場合はいくら変わるのか」を、無料でシミュレーションできます。

公式LINEから借り換え条件を確認する：https://lin.ee/78PGxFz

詳しいサービス内容を見る（公式サイト）：https://1r-karikae.com/(https://1r-karikae.com/)

ご相談の流れ

STEP1 公式LINEを友だち追加

サービスサイトまたは下記のリンクから、公式LINEを友だち追加します。

公式LINEを友だち追加する：https://lin.ee/78PGxFz

STEP2 借入状況・物件情報を入力

現在の借入金額、金利、返済期間、月々の返済額、所有物件など、わかる範囲の情報を入力します。

手元にすべての資料がそろっていない場合でも、まずは相談できます。

STEP3 借り換え条件を比較・シミュレーション

提携金融機関の条件を比較し、金利、月々の返済額、手数料、総返済額を含めた借り換え効果をシミュレーションします。

STEP4 条件に合った借り換え先をご案内

シミュレーション結果をもとに、現在の状況に合った借り換え方法を提案します。借り換えを希望する場合は、その後の手続きもサポートします。

借り換えを前提としない相談も可能です。「現在より良い条件があるか知りたい」という段階でも、無料で利用できます。

LINEで完結する無料の借り換え相談

公式LINEから無料相談を始める：https://lin.ee/78PGxFz

公式サイトを見る：https://1r-karikae.com/(https://1r-karikae.com/)

■会社概要

会社名：株式会社フロンティア

公式サイト：https://1r-karikae.com/(https://1r-karikae.com/)

公式LINE：https://lin.ee/78PGxFz