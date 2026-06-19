“つぶさない”バストフラットインナー「Nstyle」が5周年、”自分らしさ”に寄り添ってきた5年間

株式会社エル・ローズ

株式会社エル・ローズ（本社：福井県福井市）が運営するバストフラットインナー「Nstyle（エヌスタイル）」は、2026年6月28日（日）をもちましてブランドローンチから5周年を迎えます。

2021年の誕生以来、多くのお客さまに支えられながら歩んできた5年間への感謝を込めて、期間限定キャンペーンを開催いたします。あわせて、これまでの歩みを振り返ります。

“つぶさない”という発想から始まった5年間

Nstyleは、さまざまな理由から「バストをコンパクトに、小さくみせたい」という悩みに寄り添うために誕生した、いままでにない“バストフラットインナー”という新しいカテゴリーのブランドです。「胸は大きく、美しく、形よく見せてこそ」という価値観が根強く存在する一方で、そうした価値観に違和感や生きづらさを感じる方も少なくありません。

Nstyleは、“つぶさず、自然に整える”というアプローチを通して、“自分がいちばん居心地のいい自分”でいられる新しい下着の選択肢を届けてきました。

お客さまと歩んできたブランドの歩み

■商品ラインナップの拡充

発売当初のハーフトップ、タンクトップからスタートし、お客さまの声を反映しながら、カラーバリエーションやオープンネックハーフトップ、スポーツトップ、Vネックタイプなどへ展開を広げてきました。



■お客さまの想いをかたちにしたものづくり

座談会やアンケート、SNSを通じて寄せられるリアルな声に向き合い、商品改良や新たな企画へとつなげてきました。ユーザーの視点を大切にしながら、ブランドの進化を重ねています。



■リアルな体験の場

オンライン販売を中心としながらも、ポップアップイベントの開催などを通じて、実際に試着できる機会を設けてきました。単なる試着にとどまらず、バストに関する悩みやファッションに対するモヤモヤを共有できる場にもなっており、お客さまが自分の気持ちに向き合い、前向きになれるきっかけとしてご好評をいただいています。



■数々のアワードを受賞

Nstyleは、その機能性や快適性に加え、多様な価値観に寄り添う社会的意義を持つプロダクトとして評価され、数々の賞を受賞しています。

・2023年グッドデザイン賞（2023年）

・IAUD国際デザイン賞2023 ファッションデザイン部門銀賞（2023年）

・ソーシャルプロダクツ・アワード2024 ソーシャルプロダクツ賞（2024年）

・JAPAN DIRECT AWARD ソーシャル部門賞（2026年）



■独自開発構造で特許取得

Nstyleでは、バストをつぶさず自然に整えるバストホルダーパネル構造について特許（第7780819号）を取得しています。着用時の快適性とフラットなシルエットを両立する、Nstyle独自の技術が正式に認められた証であり、安心してお選びいただける製品であることの裏付けにもなっています。

お客さまの声にみる広がり

これまで寄せられたお客さまの声の中には、

・「服選びの幅が広がった」

・「胸を気にせず過ごせるようになった」

・「自分に自信が持てるようになった」

といった、日常や気持ちの変化を実感する声が多く寄せられています。

Nstyleは単なるインナーではなく、「自分らしく過ごす時間」を支える存在として、多くの方々に寄り添ってきました。

キャンペーン概要

5周年という節目に、日頃のご愛顧への感謝を込めて、特別キャンペーンを開催いたします。

開催期間：2026年6月19日（金）11:00 ～ 6月30日（火）10:00

内容：公式オンラインストアUNDY wardrobeでNstyle商品をご購入いただいたお客さまに、ご購入金額（税抜）の50％相当のポイントを後日付与いたします。さらに、オリジナルうちわをプレゼント（数量限定）

URL：https://www.ellerose-onlineshop.com/pages/nstyle-5thanniversary

※ポイントはUNDY wardrobeでのみ使用可能です。

【対象商品】

Nstyleの全アイテムが対象となります。Nstyleを含むセット商品も対象です。



■初めての着用にもおすすめの定番ライン！Nstyle ハーフトップ / タンクトップ

バストを下から支えて上に分散させることで圧迫することなく自然にフラット補正する、バストフラットインナー「Nstyle」。2025年6月のリニューアルにより吸水速乾性が向上、さらに快適にアップデートしました。

商品名：Nstyle ハーフトップ

価格：5,280円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921110-12

商品名：Nstyle タンクトップ

価格：6,930円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921100-01

■もっとファッションを楽しめる！Nstyle Vネックハーフトップ / Vネックタンクトップ

首元のデザインを選ばずに好きなファッションをそのまま楽しめるよう、深めのV字ラインを採用。背中の開きが広く、暑い季節でも快適に過ごせる、軽やかな着心地が特徴です。

商品名：Nstyle Vネックハーフトップ

価格：6,160円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921115

商品名：Nstyle Vネックタンクトップ

価格：7,370円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921105

Nstyleとは

「Nstyle」は、さまざまな理由から「バストをコンパクトに、小さくみせたい」という悩みに寄り添うために誕生した、バストフラットインナーブランドです。美しくバストアップさせる補正下着を数多く手掛けてきたエル・ローズが開発した、こだわりの2枚のバストホルダーパネルを内蔵。バストをしっかり下から支えながらボリュームを上方向に分散し、快適な着用感とともに健康的にフラットなバストシルエットを実現します。

現代において、ファッションやジェンダーアイデンティティの多様化に対する理解が進んでいる一方で、「胸は大きく、美しく、形よく見せてこそ」という価値観は依然として根強く残っています。社会から無条件に、いわゆる“女性らしさ”を求められる中で、Nstyleは下着を通して“自分がいちばん居心地のいい自分”でいられるようサポートし続けることを目指し、商品開発やイベントの企画を行っています。



【ブランドマネージャーからのメッセージ】

2026年6月、Nstyleはブランドローンチより5周年という節目を迎えることができました。

ここまで歩みを続けてこられたのは、日頃から支えてくださるみなさまのお力添えあってこそです。

心より感謝申し上げます。



この5年間、Nstyleは“バストフラットインナー”という新しい下着の選択肢を通じて、一人ひとりが「“自分がいちばん居心地のいい自分”でいられる心地よさ」と向き合い続けてきました。

座談会や試着会といった場で直接お声を伺い、多くの気づきと学びをいただきました。その都度かたちにしてきた積み重ねが、今のNstyleをつくっています。



節目の年を迎えたいま、これまでの歩みを大切に胸に刻みながら、さらにその先へと広げていくフェーズに入ったと感じています。これからも既存の価値観にとらわれることなく、多様な「こうありたい」に応え続けていきます。

そして何より、ご愛用いただいているみなさま、支えてくださるすべての方々に対して、常に誠実であることを大切に、ブランドとしての責任を果たしてまいります。

今後ともNstyleを、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ブランドサイト：https://www.ellerose-onlineshop.com/pages/nstyle

インスタグラム：https://www.instagram.com/nstyle_bustflat

【会社概要】

株式会社エル・ローズ

〒910-0033 福井県福井市三郎丸四丁目200番地

Tel：0776-27-3131礀Fax：0776-27-3130

HP：https://www.elle-rose.co.jp/

ブランド一覧：https://www.elle-rose.co.jp/brand/

【この記事に関するお問い合わせ先】

問合先：株式会社エル・ローズ UNDY wardrobe

連絡先：info@ellerose-onlineshop.com