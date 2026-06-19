近畿大学附属和歌山高等学校・中学校（和歌山県和歌山市）は、令和8年（2026年）6月27日（土）、保護者会が中心となり「安全な通学と自転車の整備点検」を実施します。保護者と教員が登校時の生徒の様子を見守った後、和歌山県自転車軽自動車商業協同組合和歌山北支部の協力のもと、本校の駐輪場において、生徒の自転車の整備点検を行います。 【本件のポイント】 ●保護者会が中心となり、「安全な通学と自転車の整備点検」を実施 ●和歌山県自転車軽自動車商業協同組合和歌山北支部の協力のもと、通学用自転車を整備点検し、整備不良による事故を未然に防止する ●保護者と教員が登校時の見守りを実施することで、生徒が通学ルールやマナーについて再認識し、安全意識を高める機会とする 【本件の内容】 近畿大学附属和歌山高等学校・中学校では、全校生徒1,661人のうち約65%の生徒が自転車通学をしています。生徒が安心して通学できるよう、毎年6月と10月に保護者会が中心となり、教員と協力して「安全な通学と自転車の整備点検」を実施しています。生徒が、日頃の通学ルールや交通マナーを再認識し、安全意識を高める機会となっています。令和7年（2025年）10月に実施した整備点検では、計773台の自転車を点検しました。 当日は、保護者と教員が通学路で数カ所に分かれて登校時の生徒の様子を見守った後、本校の駐輪場において生徒の自転車の整備点検を実施します。和歌山県自転車軽自動車商業協同組合和歌山北支部の協力のもと、ブレーキやチェーンなどの項目に分けて不良箇所がないかを確認することで、整備不良による事故を未然に防止します。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）6月27日（土） 7：40～8：30 通学見守り 10：00～12：00 自転車整備点検 場所：近畿大学附属和歌山高等学校・中学校 通学路及び校内駐輪場 （和歌山県和歌山市善明寺516、JR阪和線「和歌山駅」から和歌山バスで約20分 「近畿大学附属和歌山校前」下車すぐ） 対象：全校生徒 1,661人（高校生1,097人、中学生564人） 【関連リンク】 附属和歌山高等学校・中学校 https://www.hwaka.kindai.ac.jp/